Acasa » Meteo » Revelion geros în România. Temperaturi de -14°C și vânt de 100 km/h. Avertismentul șefei ANM: ‘Atenție la cum vă îmbrăcați!’

Revelion geros în România. Temperaturi de -14°C și vânt de 100 km/h. Avertismentul șefei ANM: ‘Atenție la cum vă îmbrăcați!’

Ana Maria
31 dec. 2025, 19:48
Revelion geros în România. Temperaturi de -14°C și vânt de 100 km/h. Avertismentul șefei ANM: ‘Atenție la cum vă îmbrăcați!’
Sursa foto: Freepik / @Kireyonok_Yuliya
Cuprins
  1. Revelion geros în România. Ce temperaturi se vor înregistra în Capitală și în zonele montane
  2. Ce avertizări meteo sunt valabile pentru noaptea de Revelion
  3. Cum începe anul 2026 din punct de vedere meteorologic

Revelion geros în România. Țara noastră se pregătește pentru o noapte de Revelion cu temperaturi extrem de scăzute, anunță specialiștii. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat că minimele pot ajunge până la -14°C în zonele depresionare, în timp ce în București se vor înregistra valori între -7°C și -9°C.

„Din punct de vedere meteorologic, astăzi avem o vreme mai rece decât în mod obișnuit și va urma o noapte geroasă, mai ales în zonele depresionare, acolo unde deja s-au înregistrat valori de -14°C, așa cum s-a întâmplat și în ultimele nopți”, a spus Elena Mateescu la Digi24.

Revelion geros în România. Ce temperaturi se vor înregistra în Capitală și în zonele montane

Conform prognozelor ANM, noaptea dintre ani va aduce temperaturi minime foarte scăzute, caracterizate de frig intens și ger, în special în zonele centrale și nordice ale țării, inclusiv în București.

„Cu siguranță, temperaturile minime care se vor consemna la trecerea dintre ani vor caracteriza o vreme mai rece, geroasă, în zonele centrale și chiar nordice, inclusiv în Capitală, cu minime de -7°C până la -9°C”.

Șefa ANM a atras atenția asupra condițiilor în care mulți români vor sărbători în aer liber. „Atenție cum ne îmbrăcăm la trecerea în noul an, pentru cei care vor dori să ciocnească un pahar de șampanie în aer liber”, a avertizat Elena Mateescu.

Ce avertizări meteo sunt valabile pentru noaptea de Revelion

ANM menține un Cod galben de vânt puternic în special în regiuni precum Moldova, zona montană și sud-vestul țării. La altitudini de peste 1.700 metri, rafalele de v14ânt pot atinge viteze de până la 100 km/h, iar la altitudini mai joase, între 50 și 70 km/h.

Vântul puternic poate produce viscol și spulberare de zăpadă, iar în timpul nopții acesta va slăbi treptat, dar frigul va fi resimțit și mai puternic.

Sunt posibile ninsori slabe în următoarele zone:

  • zona montană

  • Banat și Crișana

  • local în Transilvania

  • nordul Moldovei

Cum începe anul 2026 din punct de vedere meteorologic

În prima zi a anului 2026, minimele vor continua să fie foarte scăzute, cu valori de până la -10°C în depresiuni, -6°C în Capitală și chiar -3°C pe litoral.

Temperaturile vor urca ușor în zilele următoare, pe 2 și 3 ianuarie, când maximele vor ajunge între 0 și 9°C, cu valori în jur de 6–7°C în București.

Însă meteorologii avertizează că din 4 ianuarie este posibilă o nouă răcire, în special în jumătatea de nord a țării, unde există probabilitatea revenirii fenomenelor specifice iernii. Potrivit ANM, în zonele montane s-ar putea forma un strat consistent de zăpadă în primele zile ale lunii ianuarie.

„Inclusiv în Capitală se vor înregistra valori de -7°C, -5°C, iar în zonele preorășenești ne putem apropia de -9°C, chiar -10°C”, a completat Elena Mateescu.

