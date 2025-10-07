B1 Inregistrari!
A fost emis mesaj RO-ALERT. Ce au transmis autoritățile cu privire la Codul roșu de ploi abundente și torențiale (FOTO)

Ana Maria
07 oct. 2025, 18:16
Sursa foto: Imagine proprie
Cuprins
  1. Cât va ploua miercuri, 8 octombrie, în București
  2. A fost emis mesaj RO-ALERT. Ce măsuri au fost luate în Capitală

A fost emis mesaj RO-ALERT în București, zonele limitrofe și în județul Giurgiu. În mesajul transmis, autotitățile informează cu privire la avertizarea de Cod Roșu de ploi abundente și torențiale, care intră în vigoare de marți seara, ora 21 și e valabilă până miercuri, ora 15.

“Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție! Mai multe informații obțineți accesând aplicațiile din mediul online ale DSU, IGSU, ANM și CNAIR”, se arată în mesajul RO-ALERT.

Sursa foto: Imagine proprie
Cât va ploua miercuri, 8 octombrie, în București

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu a anunțat că, miercuri, 8 octombrie, vor fi închise toate școlile și grădinițele din București, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Cantitatea de precipitații estimată depășește 140 de milimetri pe metru pătrat, o valoare record și periculoasă, care poate duce la acumulări mari de apă și la riscul de pierderi de vieți.

“Decizia a fost luată în unanimitate de către colegii din Comitet, la propunerea inspectoratului școlar de a suspenda școlile mâine pe perioada Codului roșu. Cred că este o decizie foarte bună, având în vedere că siguranța populației este prioritară și, în aceste momente dificile, transportul în comun fiind afectat de inundații, nu putem risca ca Bucureștiul să fie blocat, părinții să nu poată ajunge să-și ia copiii de la școală, în aceste perioade dificile.

Decizia a fost doar pentru ziua de mâine și în funcție de cum evoluează avertismentele meteo, ne vom reîntâlni în diferite comitete de situații de urgență în permanență pentru a continua aceste decizii. Sperăm ca acest uragan să treacă cât mai repede și să nu afecteze Municipiul București mai mult”, a spus Stelian Bujduveanu pe B1 TV.

A fost emis mesaj RO-ALERT. Ce măsuri au fost luate în Capitală

Primarul a discutat și despre măsurile luate ca urmare a Codului roșu de furtuni.

“În 15 minute, începem ședința la nivelul municipalității. În această dimineață, am discutat cu Apa Nova care este pregătită. Au dat toate asigurările că sunt pregătiți pentru a prelua volumul mare de apă. Societatea de transport public în comun s-a mobilizat și va retrage de pe traseu acolo, unde se creează inundație, tramvaiele care sunt cel mai mare pericol pentru a fi blocate, să nu blocheze o întreagă linie.

Vom fi în permanență în stradă, vom deflui traficul și cel mai important este că am informat bucureștenii și îi informăm în continuare prin panourile de afișaj stradal de acest risc, care există, un risc real și îi rog pe bucureșteni, cu această ocazie, să nu iasă din casă decât dacă este necesar, pentru că asemenea volum și cantitate de apă n-a mai fost întâlnită în Municipiul București și nu putem să riscăm să avem pierderi de vieți.

Vorbim despre o cantitate de peste 140 de mililitri pe metru pătrat, care nu a mai fost. Dacă vă amintiți, astă vară, am avut o situație similară, unde s-a ridicat la 90 și Bucureștiul a fost destul de afectat. Iar în această perioadă, permeabilitatea solului este diferită față de vară și riscul de a fi acumulări mari de apă, în anumite zone ale orașului, există. Deci nu se recomandă ca să se iasă din casă din această seară, după ora 9, decât dacă este o urgență”, a mai adăugat primarul interimar.

