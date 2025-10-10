B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Cum va fi vremea până la mijlocul lui noiembrie: ANM a publicat prognoza meteo

Cum va fi vremea până la mijlocul lui noiembrie: ANM a publicat prognoza meteo

Ana Maria
10 oct. 2025, 09:10
Cum va fi vremea până la mijlocul lui noiembrie: ANM a publicat prognoza meteo
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce anunță meteorologii pentru perioada 13–20 octombrie
  2. Cum va fi vremea la final de octombrie
  3. Prognoza meteo pentru următoarea lună. Cum va debuta noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru următoarea lună, iar veștile arată că toamna își urmează cursul fără schimbări bruște.

Ce anunță meteorologii pentru perioada 13–20 octombrie

În prima săptămână a intervalului, între 13 și 20 octombrie, temperaturile vor fi ușor mai coborâte decât mediile normale, în special în regiunile intracarpatice.

Meteorologii estimează că, în vestul și nord-vestul țării, cantitățile de precipitații vor fi mai reduse față de media climatologică. În restul regiunilor, regimul pluviometric va rămâne apropiat de normal, ceea ce indică o perioadă de tranziție liniștită între începutul și mijlocul toamnei.

Cum va fi vremea la final de octombrie

Pentru săptămâna 20–27 octombrie, specialiștii ANM anunță temperaturi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă. Nu sunt așteptate variații majore de la mediile multianuale, iar ploile vor fi, în general, normale. Doar în nord-estul țării ar putea apărea ușoare deficite de precipitații.

În intervalul 27 octombrie – 3 noiembrie, regimul termic se va menține în limitele specifice sezonului de toamnă. Meteorologii nu estimează episoade de frig accentuat, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile climatologice.

Potrivit meteorologilor, luna octombrie marchează, de obicei, trecerea către un regim termic mai rece și o creștere treptată a umidității. Totuși, anul acesta, tendințele indică o toamnă mai blândă și stabilă.

Prognoza meteo pentru următoarea lună. Cum va debuta noiembrie

Ultima săptămână din prognoză, 3–10 noiembrie, aduce o ușoară încălzire. Valorile termice vor depăși normalul perioadei, în special în regiunile nord-estice. În privința precipitațiilor, acestea se vor menține în jurul valorilor obișnuite pentru începutul lunii noiembrie, fără indicii privind apariția unor fenomene extreme.

Potrivit ANM, toamna își va urma cursul firesc, fără variații meteorologice majore. Vremea va rămâne stabilă, iar riscul de ploi abundente este redus. În ansamblu, prognoza meteo pentru următoarea lună indică o perioadă echilibrată, cu temperaturi de sezon și condiții meteo favorabile în cea mai mare parte a țării.

Tags:
Citește și...
Furtuna tropicală Jerry, pe punctul de a face ravagii. Ce zone sunt vizate și când ar putea deveni uragan
Meteo
Furtuna tropicală Jerry, pe punctul de a face ravagii. Ce zone sunt vizate și când ar putea deveni uragan
Pericol de inundații în regiunile din sud și sud-est. Hidrologii au emis mai multe avertizări
Meteo
Pericol de inundații în regiunile din sud și sud-est. Hidrologii au emis mai multe avertizări
A fost sau nu ciclon în România? Elena Mateescu, explicații clare după valul de controverse (VIDEO)
Meteo
A fost sau nu ciclon în România? Elena Mateescu, explicații clare după valul de controverse (VIDEO)
Raed Arafat, după criticile privind deciziile autorităților pe Codul roșu de ploi: „Noi n-am închis oamenii în casă. Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic” (VIDEO)
Meteo
Raed Arafat, după criticile privind deciziile autorităților pe Codul roșu de ploi: „Noi n-am închis oamenii în casă. Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic” (VIDEO)
“Ne raportăm la criterii bine stabilite”. Cum răspunde șefa ANM acuzațiilor, că nu au existat fenomene de Cod roșu în București (VIDEO)
Meteo
“Ne raportăm la criterii bine stabilite”. Cum răspunde șefa ANM acuzațiilor, că nu au existat fenomene de Cod roșu în București (VIDEO)
Bilanț actualizat al ploilor / Arafat: Fix cei care ne critică acum că am exagerat, dacă noi n-am fi făcut nimic și chiar se întâmpla ceva, ar fi urlat că de ce n-am făcut nimic (VIDEO)
Meteo
Bilanț actualizat al ploilor / Arafat: Fix cei care ne critică acum că am exagerat, dacă noi n-am fi făcut nimic și chiar se întâmpla ceva, ar fi urlat că de ce n-am făcut nimic (VIDEO)
Vremea miercuri, 8 octombrie. Umbrelele, un accesoriu obligatoriu în multe regiuni
Meteo
Vremea miercuri, 8 octombrie. Umbrelele, un accesoriu obligatoriu în multe regiuni
Efectele ploilor de cod roșu: Pompierii au intervenit în 42 de localităţi din 16 judeţe şi în Bucureşti (VIDEO)
Meteo
Efectele ploilor de cod roșu: Pompierii au intervenit în 42 de localităţi din 16 judeţe şi în Bucureşti (VIDEO)
Aeroporturile din București, sub cod roșu de ploi. Cum gestionează aeroporturile din Capitală vremea extremă
Eveniment
Aeroporturile din București, sub cod roșu de ploi. Cum gestionează aeroporturile din Capitală vremea extremă
A intrat în vigoare Codul roșu de ploi torențiale. Ciclonul Barbara aduce potop în Bucureşti şi 5 judeţe. Cum s-au pregătit autoritățile și ce recomandă DSU
Meteo
A intrat în vigoare Codul roșu de ploi torențiale. Ciclonul Barbara aduce potop în Bucureşti şi 5 judeţe. Cum s-au pregătit autoritățile și ce recomandă DSU
Ultima oră
11:32 - Un polițist beat a spart ușa unei locuințe cu capul. Ce s-a întâmplat ulterior
11:16 - Surpriză uriașă înainte de a se afla câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace. Donald Trump, detronat de o femeie. Un nume ignorat de casele de pariuri a crescut spectaculos
11:04 - Fosta iubită a lui Cătălin Botezatu nu mai rabdă! Acuzații grave la adresa designerului: „M-a ținut în umbră. Mi-a restricționat joburile”
10:39 - Emisiunea „MasterChef”, criticată de un celebru bucătar: „Nu mă uit la un show culinar ci la unul de stand-up comedy prost regizat”
10:37 - Viktor Orban, după ce a cântat „Nu plecăm de aici”, la Cluj: Ungaria este interesată de succesul economiei României
10:29 - „Școala Altfel” împarte părinții în două tabere. Costurile activităților pot ajunge și la 6.000 de euro. Ce spun oamenii din Educație
10:12 - O femeie a fost lovită de mașină, aruncată pe capotă, apoi călcată: „Rănile mele au fost ca o tortură”. Cum i s-a schimbat viața un an mai târziu
10:04 - Viktor Orban, petrecere cu lăutari în centrul Clujului. Momentul în care premierul Ungariei a cântat „Nu plecăm de aici” (VIDEO)
09:45 - Caz șocant la o clinică privată! O polițistă a murit la scurt timp după ce a născut. Unitatea medicală nu are secție ATI!
09:30 - Ce secret important a ieșit la iveală, abia acum, după moartea lui Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5