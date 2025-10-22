B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Cum va fi vremea în weekendul 25-26 octombrie 2025? Prognoza meteo completă

Cum va fi vremea în weekendul 25-26 octombrie 2025? Prognoza meteo completă

B1.ro
22 oct. 2025, 16:28
Cum va fi vremea în weekendul 25-26 octombrie 2025? Prognoza meteo completă
Foto: pixabay
Cuprins
  1.  Sâmbătă, 25 octombrie: o zi cu soare și temperaturi plăcute
  2. Duminică, 26 octombrie: cer variabil și ușoară răcire
  3. Prognoza generală pentru sfârșitul lunii octombrie
  4. Recomandări pentru weekend

Weekendul 25–26 octombrie 2025 aduce o vreme de toamnă autentică în România, cu temperaturi moderate și condiții variabile în funcție de regiune, conform meteorologilor. În general, se vor înregistra zile plăcute în câmpie și orașe, iar zonele montane vor fi mai reci, cu posibilitatea apariției precipitațiilor.

 Sâmbătă, 25 octombrie: o zi cu soare și temperaturi plăcute

Pe 25 octombrie, majoritatea regiunilor vor avea cer predominant senin, iar temperaturile maxime se vor situa între 15 și 20°C. În București, mercurul din termometre va urca până la 17°C, creând condiții ideale pentru plimbări, activități în aer liber și vizite în oraș.

Zonele montane vor fi mai reci, cu temperaturi mai scăzute și posibilitate de ploi slabe sau lapoviță la altitudini mari. Este recomandat să fiți atenți la condițiile meteo dacă planificați drumeții sau alte activități montane.

Duminică, 26 octombrie: cer variabil și ușoară răcire

Duminică, 26 octombrie, cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate spre seară în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor scădea ușor, situându-se între 14 și 18°C, iar minimele nocturne vor fi între 4 și 10°C, în funcție de zona geografică.

În zonele montane și deluroase, probabilitatea de precipitații va fi mai mare, așa că drumețiile trebuie planificate cu atenție. În restul țării, vremea va rămâne plăcută, potrivită pentru activități recreative și plimbări în aer liber.

Prognoza generală pentru sfârșitul lunii octombrie

În perioada 20–25 octombrie, vremea a fost în general caldă, cu maxime între 14 și 22°C. După 25 octombrie, se așteaptă o ușoară răcire, cu maxime între 14 și 16°C și minime între 4 și 6°C. Ploile izolate vor fi mai frecvente în zonele montane, în timp ce câmpiile și orașele vor avea o vreme stabilă.

Recomandări pentru weekend

  • Îmbrăcăminte: Purtați straturi ușoare pentru zi și haine mai groase pentru serile răcoroase.
  • Activități: Ideale pentru drumeții ușoare, plimbări în natură, vizite în oraș sau escapade în zone rurale.
  • Atenție: În zonele montane, fiți pregătiți pentru schimbări rapide ale vremii și posibilitatea precipitațiilor.
Tags:
Citește și...
Iarna aceasta ar putea intra în istorie. Meteorologii o compară cu cea din 1981, cea mai grea din secolul trecut. Iată ce arată datele
Meteo
Iarna aceasta ar putea intra în istorie. Meteorologii o compară cu cea din 1981, cea mai grea din secolul trecut. Iată ce arată datele
Record de vreme rece în România. Orașul unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din ultimii 76 de ani, pentru această dată
Meteo
Record de vreme rece în România. Orașul unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din ultimii 76 de ani, pentru această dată
Prognoza meteo, 21 Octombrie 2025: Surprize de Toamnă! Cum va fi vremea astăzi în București și în țară?
Meteo
Prognoza meteo, 21 Octombrie 2025: Surprize de Toamnă! Cum va fi vremea astăzi în București și în țară?
Vremea în România, 21 octombrie 2025: dimineață rece, după-amiază mai blândă
Meteo
Vremea în România, 21 octombrie 2025: dimineață rece, după-amiază mai blândă
Vremea, 20 Octombrie 2025: când revine căldura? ANM anunță maxime de până la 17 grade Celsius
Meteo
Vremea, 20 Octombrie 2025: când revine căldura? ANM anunță maxime de până la 17 grade Celsius
Vremea în România pe 20 octombrie 2025: Cum va fi astăzi și ce ne așteaptă în weekend?
Meteo
Vremea în România pe 20 octombrie 2025: Cum va fi astăzi și ce ne așteaptă în weekend?
Vremea duminică, 19 octombrie. Temperaturile scad în cea mai mare parte a țării
Meteo
Vremea duminică, 19 octombrie. Temperaturile scad în cea mai mare parte a țării
Vremea sâmbătă, 18 octombrie. Umbrela, accesoriul pe care românii nu ar trebui să-l uite acasă
Meteo
Vremea sâmbătă, 18 octombrie. Umbrela, accesoriul pe care românii nu ar trebui să-l uite acasă
Când va fi prima temperatură negativă în Capitală? Iată ce spun meteorologii
Meteo
Când va fi prima temperatură negativă în Capitală? Iată ce spun meteorologii
Zăpadă de peste jumătate de metru pe crestele Carpaților. Cât de mare e riscul de avalanșă
Meteo
Zăpadă de peste jumătate de metru pe crestele Carpaților. Cât de mare e riscul de avalanșă
Ultima oră
16:59 - RCA obligatoriu pentru trotinete electrice în România. Ce trebuie să ştie proprietarii sau utilizatorii acestor vehicule
16:42 - Percheziții DIICOT la IPJ Timiș: Polițiști implicați într-o afacere la negru cu produse de lux. Ce au descoperit anchetatorii
16:41 - România devine noua destinație pentru muncitorii din Africa. Câți bani câștigă într-o oră un muncitor kenyan
16:08 - Iarna aceasta ar putea intra în istorie. Meteorologii o compară cu cea din 1981, cea mai grea din secolul trecut. Iată ce arată datele
16:08 - Situație bizară în SUA. Trump cere despăgubiri de 230 de milioane de dolari de la Departamentul de Justiţie. El a înaintat cererea și tot el trebuie să ia o decizie: „Pare cam rău, nu?” (VIDEO)
16:01 - Poate baia cu gheață să-ți redea instant strălucirea feței? Ce spun specialiștii despre noul truc viral
15:49 - Bucureștiul, toamna: 10 lucruri de făcut într-o zi perfectă în Capitală
15:46 - Locatarii din blocul explodat se revoltă. Statul vrea să îi facă chiriași (VIDEO)
15:35 - Un veteran al Forțelor Aeriene și-a înscenat propria moarte pentru a vedea cine vine la înmormântare
15:28 - Newsweek: Comuna cu 7.500.000 lei datorii are 2.400 locuitori. Primarul și-a dat o creștere de 33% la salariu