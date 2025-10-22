Weekendul 25–26 octombrie 2025 aduce o vreme de autentică în România, cu temperaturi moderate și condiții variabile în funcție de regiune, conform . În general, se vor înregistra zile plăcute în câmpie și orașe, iar zonele montane vor fi mai reci, cu posibilitatea apariției precipitațiilor.

Sâmbătă, 25 octombrie: o zi cu soare și temperaturi plăcute

Pe 25 octombrie, majoritatea regiunilor vor avea cer predominant senin, iar temperaturile maxime se vor situa între 15 și 20°C. În București, mercurul din termometre va urca până la 17°C, creând condiții ideale pentru plimbări, activități în aer liber și vizite în oraș.

Zonele montane vor fi mai reci, cu temperaturi mai scăzute și posibilitate de ploi slabe sau lapoviță la altitudini mari. Este recomandat să fiți atenți la condițiile meteo dacă planificați drumeții sau alte activități montane.

Duminică, 26 octombrie: cer variabil și ușoară răcire

Duminică, 26 octombrie, cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate spre seară în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor scădea ușor, situându-se între 14 și 18°C, iar minimele nocturne vor fi între 4 și 10°C, în funcție de zona geografică.

În zonele montane și deluroase, probabilitatea de precipitații va fi mai mare, așa că drumețiile trebuie planificate cu atenție. În restul țării, vremea va rămâne plăcută, potrivită pentru activități recreative și plimbări în aer liber.

Prognoza generală pentru sfârșitul lunii octombrie

În perioada 20–25 octombrie, vremea a fost în general caldă, cu maxime între 14 și 22°C. După 25 octombrie, se așteaptă o ușoară răcire, cu maxime între 14 și 16°C și minime între 4 și 6°C. Ploile izolate vor fi mai frecvente în zonele montane, în timp ce câmpiile și orașele vor avea o vreme stabilă.

Recomandări pentru weekend