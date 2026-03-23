Iarna revine în forță în Europa. Agricultura, grav afectată. Zonele unde stratul de zăpadă va depăși jumătate de metru

Ana Maria
23 mart. 2026, 11:55
Sursa foto: Inquam Photos / Cosmin Enache
Cuprins
  1. De ce se răcește brusc vremea în Europa
  2. Iarna revine în Europa. Ce zone vor fi afectate de ninsori
  3. Iarna revine în Europa. Cât de scăzute vor fi temperaturile
  4. Ce legătură are vortexul polar cu acest fenomen
  5. Cum va fi vremea la început de aprilie

Iarna revine în Europa. După o perioadă neobișnuit de caldă pentru începutul primăverii, Europa se pregătește pentru o schimbare drastică a vremii. Meteorologii avertizează că urmează un episod sever, cu temperaturi în scădere accentuată, ninsori și înghețuri care pot produce pagube, mai ales în agricultură.

Potrivit specialiștilor citați de Severe Weather, fenomenul este generat de o destabilizare majoră a vortexului polar, care permite pătrunderea unei mase de aer arctic peste continent.

De ce se răcește brusc vremea în Europa

Totul pornește de la formarea unui sistem de presiune ridicată deasupra Atlanticului de Nord, care acționează ca o barieră pentru aerul cald dinspre ocean. În același timp, acest blocaj favorizează coborârea rapidă a aerului rece din zona Arctică spre vestul și centrul Europei.

Efectul este unul neașteptat. Temperaturile pot scădea cu 15 până la 20 de grade în doar câteva zile. Regiunile care recent au avut valori de 15–20°C vor reveni la condiții apropiate de iarnă.

Iarna revine în Europa. Ce zone vor fi afectate de ninsori

Prognozele indică ninsori în mai multe regiuni ale continentului, în special în Europa Centrală și în zona Balcanilor.

Stratul de zăpadă ar putea depăși chiar 50 de centimetri în zonele montane, în timp ce ninsori mai slabe sunt așteptate și în:

  • Marea Britanie
  • Benelux
  • Germania
  • Franța
  • Cehia
  • Slovacia
  • Polonia

Un rol important îl va avea și formarea unui ciclon mediteranean în zona Golful Genova, care va aduce precipitații abundente. Odată cu scăderea temperaturilor, acestea se vor transforma în ninsoare, iar în Balcani sunt posibile chiar episoade de viscol.

Iarna revine în Europa. Cât de scăzute vor fi temperaturile

După trecerea frontului rece, nopțile vor deveni deosebit de reci. Temperaturile minime vor coborî frecvent între -3 și -7 grade în zonele joase.

În vestul Europei, valorile pot ajunge la:

  • până la -2°C în Anglia
  • și mai scăzute în Scoția

În Franța și Benelux, temperaturile vor varia între -2 și -6°C.

În Europa Centrală și în zona Alpilor, minimele pot coborî sub -5°C, iar în Balcani frigul se va menține mai multe zile, inclusiv pe timpul zilei.

Aceste valori pot afecta grav culturile agricole, în special livezile și viile, în condițiile în care vegetația a început deja să se dezvolte.

Ce legătură are vortexul polar cu acest fenomen

Schimbarea bruscă este legată de perturbarea vortexului polar, un sistem de vânturi din stratosferă care, în mod normal, menține aerul rece în zona Arctică.

Atunci când acest sistem se destabilizează, masele de aer rece pot coborî spre latitudini mai joase. În acest caz, o parte a vortexului s-a deplasat dinspre America de Nord spre Europa, favorizând pătrunderea aerului arctic.

În paralel, curentul jet a fost deviat, ceea ce a permis extinderea frigului pe o suprafață largă a continentului.

Cum va fi vremea la început de aprilie

După acest episod de răcire, meteorologii anunță o perioadă instabilă la începutul lunii aprilie.

Sunt așteptate alternanțe între intervale mai calde și noi răciri, ceea ce înseamnă că vremea va rămâne capricioasă în perioada următoare.

Citește și...
Vremea, 23 martie: temperaturi mai scăzute în sud, încălzire în nord-vest și vest
Meteo
Vremea, 23 martie: temperaturi mai scăzute în sud, încălzire în nord-vest și vest
Vremea, 22 martie: Ploi slabe și temperaturi în scădere
Meteo
Vremea, 22 martie: Ploi slabe și temperaturi în scădere
Vremea, 21 martie aduce temperaturi de 14 grade, dar și precipitații în majoritatea regiunilor
Meteo
Vremea, 21 martie aduce temperaturi de 14 grade, dar și precipitații în majoritatea regiunilor
România, lovită de fenomene extreme în acest weekend. Ce au anunțat meteorologii
Meteo
România, lovită de fenomene extreme în acest weekend. Ce au anunțat meteorologii
Vortexul polar readuce iarna în România, în aprilie 2026. Unde va ninge luna viitoare
Meteo
Vortexul polar readuce iarna în România, în aprilie 2026. Unde va ninge luna viitoare
Vremea, 18 martie: maxime peste normal, vânt puternic și precipitații în zone montane
Meteo
Vremea, 18 martie: maxime peste normal, vânt puternic și precipitații în zone montane
Revin ninsorile în România? Cum va fi vremea în următoarele zile. Anunțul făcut de ANM
Meteo
Revin ninsorile în România? Cum va fi vremea în următoarele zile. Anunțul făcut de ANM
Vremea,17 martie: soare în majoritatea regiunilor, precipitații izolate în vest și la munte
Meteo
Vremea,17 martie: soare în majoritatea regiunilor, precipitații izolate în vest și la munte
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Maxime de 17 grade și episoade de ploaie
Meteo
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Maxime de 17 grade și episoade de ploaie
Vremea, 16 martie: nori în sud și est, soare în vest. Temperaturile ajung până la 17 grade
Meteo
Vremea, 16 martie: nori în sud și est, soare în vest. Temperaturile ajung până la 17 grade
