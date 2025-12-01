B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Zonele din România unde a nins abundent. „Încă jumătate de metru, într-o noapte”

Zonele din România unde a nins abundent. „Încă jumătate de metru, într-o noapte”

Ana Maria
01 dec. 2025, 15:16
Zonele din România unde a nins abundent. Încă jumătate de metru, într-o noapte
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Iarna s-a instalat puternic. Ce zone sunt cele mai afectate de ninsori și avalanșe
  2. Iarna s-a instalat puternic. Cât a nins în Munții Bucegi
  3. Cum arată peisajul montan sub zăpadă
  4. Unde apar, de regulă, primele ninsori consistente

Iarna s-a instalat puternic în Munții Bucegi și în alte regiuni montane din România, unde s-a așezat un strat record de zăpadă. Spre exemplu, stratul de zăpadă în Munții Bucegi a depășit doi metri, iar salvamontiștii atrag atenția asupra riscului ridicat de avalanșă. Această situație face ca drumețiile și alte activități montane să devină periculoase pentru turiști.

Iarna s-a instalat puternic. Ce zone sunt cele mai afectate de ninsori și avalanșe

Sudul Banatului și masivul Bucegi au fost acoperite în ultimele zile de ninsori abundente, iar peisajele s-au transformat acum într-un adevărat tablou de iarnă. În Munții Bucegi, salvamontiștii recomandă evitarea drumețiilor la altitudini mai mari de 1.800 de metri, unde riscul de avalanșă este considerat foarte mare.

Iarna s-a instalat puternic. Cât a nins în Munții Bucegi

„E foarte multă zăpadă. Troianul are 2,30, are şi mai mult. Uite, înainte se vedea Crucea. Am mai pus acolo încă jumătate de metru, într-o noapte.”, a precizat meteorologul Sergiu Olteanu, potrivit Cancan. Aceste date arată clar cât de serioasă este situația din munți și de ce trebuie respectate recomandările salvamontiștilor.

Cum arată peisajul montan sub zăpadă

Valea Mare oferă un spectacol natural deosebit, cu peisaje complet acoperite de zăpadă, iar în satul Padina Matei utilajele de deszăpezire sunt în acțiune încă de la primele ore ale dimineții pentru a facilita accesul localnicilor. La Vârful Omu, situat la peste 2.500 de metri altitudine, stratul de zăpadă a depășit un metru, iar ninsorile intense au transformat această zonă într-un decor de basm.

Unde apar, de regulă, primele ninsori consistente

De regulă, primele ninsori consistente apar la Vârful Omu datorită temperaturilor scăzute care predomină în această zonă montană. Acum, întreaga regiune este acoperită de un strat gros de zăpadă, iar pasionații de iarnă au venit să admire peisajul impresionant. Pentru mai multe informații despre condițiile din munți, poți consulta și pagina Salvamont România.

Tags:
Citește și...
Vremea în România, 1 Decembrie 2025: O zi de iarnă blândă, dar rece
Meteo
Vremea în România, 1 Decembrie 2025: O zi de iarnă blândă, dar rece
Vremea în România, 1 decembrie 2025. Început de iarnă cu temperaturi scăzute și precipitații mixte
Meteo
Vremea în România, 1 decembrie 2025. Început de iarnă cu temperaturi scăzute și precipitații mixte
Vremea astăzi, 30 noiembrie. Ploi și înnorări în cea mai mare parte a țării. Regiunea unde temperaturile nu vor depăși 4 grade Celsius
Meteo
Vremea astăzi, 30 noiembrie. Ploi și înnorări în cea mai mare parte a țării. Regiunea unde temperaturile nu vor depăși 4 grade Celsius
Vremea astăzi, 29 noiembrie. Temperaturile vor crește, deși se anunță ploi abundente în cea mai mare parte a țării
Meteo
Vremea astăzi, 29 noiembrie. Temperaturile vor crește, deși se anunță ploi abundente în cea mai mare parte a țării
Cum va fi vremea pe 1 Decembrie, de Ziua Națională. Ce trebuie să știe cei care merg la parada militară
Meteo
Cum va fi vremea pe 1 Decembrie, de Ziua Națională. Ce trebuie să știe cei care merg la parada militară
Locul din România unde zăpada a depășit deja 1 metru. Imagini spectaculoase (VIDEO)
Meteo
Locul din România unde zăpada a depășit deja 1 metru. Imagini spectaculoase (VIDEO)
Vremea în România, 28 noiembrie 2025: o zi marcată de ploi abundente și răcire
Meteo
Vremea în România, 28 noiembrie 2025: o zi marcată de ploi abundente și răcire
Prognoza meteo pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Moș Nicolae și Moș Crăciun
Meteo
Prognoza meteo pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Moș Nicolae și Moș Crăciun
Prognoza meteo, 28 noiembrie 2025. Iată cum va fi vremea în România
Meteo
Prognoza meteo, 28 noiembrie 2025. Iată cum va fi vremea în România
Se apropie primele zile de iarnă. Cum se schimbă vremea la final de noiembrie și ce ne așteaptă. Elena Mateescu: „Deja resimțim scăderea valorilor termice” (VIDEO)
Meteo
Se apropie primele zile de iarnă. Cum se schimbă vremea la final de noiembrie și ce ne așteaptă. Elena Mateescu: „Deja resimțim scăderea valorilor termice” (VIDEO)
Catalin Drula
Ultima oră
15:09 - Incident la parada din Constanța: Femeie recalcitrantă, imobilizată de jandarmi și dusă la spital
14:55 - Târgul de Crăciun din Brașov. Cât costă un pahar de vin sau o porție de mâncare
14:52 - Suveraniștii au uitat de patriotism. Au huiduit pe imnul național (VIDEO)
14:49 - Incident grav la metrou. Medicii au intervenit să resusciteze o persoană. Circulația trenurilor, afectată
14:40 - „Cam așa ar trebui să fie de 1 Decembrie…” Comentariul lui CTP după parada de Ziua Națională
14:21 - Secretul unei supe de găluște perfecte! Iată despre ce este vorba
14:11 - S-a aflat cine este femeia misterioasă cu pălărie galbenă și adidași, surprinsă în primul rând la parada de 1 Decembrie. A atras toate privirile cu ținuta sa (FOTO)
13:55 - Hubert Thuma, de Ziua Națională: „Nu vom înceta să rămânem la fel – o Românie liberă, puternică, sănătoasă, unită, o Românie care își păstrează valorile, credința, tăria, tradițiile” (FOTO)
13:44 - Un tânăr din București câștiga 6.000 € lunar. Iată ce meserie de tradiție are
13:40 - Incidentul de la Alba Iulia, explicat: Cine sunt „Lupii Tricolori” și de ce nu îl plac pe Călin Georgescu