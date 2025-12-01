Iarna s-a instalat puternic în Munții Bucegi și în alte regiuni montane din România, unde s-a așezat un strat record de zăpadă. Spre exemplu, stratul de zăpadă în Munții Bucegi a depășit doi metri, iar salvamontiștii atrag atenția asupra riscului ridicat de avalanșă. Această situație face ca drumețiile și alte activități montane să devină periculoase pentru turiști.

Iarna s-a instalat puternic. Ce zone sunt cele mai afectate de ninsori și avalanșe

Sudul Banatului și masivul Bucegi au fost acoperite în ultimele zile de ninsori abundente, iar peisajele s-au transformat acum într-un adevărat tablou de iarnă. În Munții Bucegi, salvamontiștii recomandă evitarea drumețiilor la altitudini mai mari de 1.800 de metri, unde riscul de avalanșă este considerat foarte mare.

Iarna s-a instalat puternic. Cât a nins în Munții Bucegi

„E foarte multă zăpadă. Troianul are 2,30, are şi mai mult. Uite, înainte se vedea Crucea. Am mai pus acolo încă jumătate de metru, într-o noapte.”, a precizat meteorologul Sergiu Olteanu, potrivit . Aceste date arată clar cât de serioasă este situația din munți și de ce trebuie respectate recomandările salvamontiștilor.

Cum arată peisajul montan sub zăpadă

Valea Mare oferă un spectacol natural deosebit, cu peisaje complet acoperite de zăpadă, iar în satul Padina Matei utilajele de deszăpezire sunt în acțiune încă de la primele ore ale dimineții pentru a facilita accesul localnicilor. La Vârful Omu, situat la peste 2.500 de metri altitudine, stratul de zăpadă a depășit un metru, iar ninsorile intense au transformat această zonă într-un decor de basm.

Unde apar, de regulă, primele ninsori consistente

De regulă, primele ninsori consistente apar la Vârful Omu datorită temperaturilor scăzute care predomină în această zonă montană. Acum, întreaga regiune este acoperită de un strat gros de zăpadă, iar pasionații de iarnă au venit să admire peisajul impresionant. Pentru mai multe informații despre condițiile din munți, poți consulta și pagina Salvamont România.