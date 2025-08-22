B1 Inregistrari!
Început de weekend canicular în mai multe județe. Temperaturile vor atinge 38 de grade

Început de weekend canicular în mai multe județe. Temperaturile vor atinge 38 de grade

Adrian Teampău
22 aug. 2025, 08:45
Început de weekend canicular în mai multe județe. Temperaturile vor atinge 38 de grade
Sursa Foto: Freepik

Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod galben de caniculă pentru municipiul București și mai multe județe pentru ziua de vineri, 22 august. Temperaturile vor crește până la 38 de grade Celsius.

Cuprins:

  • Vreme caniculară în mai multe județe
  • Evoluția vremii în weekend

Vreme caniculară în mai multe județe

Bucureștenii, la fel ca și locuitorii județelor Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi şi, parţial, Constanţa, vor avea parte de un final de săptămână canicular. Județele enumerate se vor afla sub Cod galben de caniculă pe parcursul zilei de vineri.

Potrivit atenţionării Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în aceste regiuni va fi caniculă şi disconfort termic ridicat. Indicele de temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime, conform estimărilor meteorologilor vor fi cuprinse între 35 şi 38 de grade.

În regiunile vestice, centrale, nordice și în zonele montane, vremea va rămâne instabilă, cu înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și grindină izolat. Cantitățile de apă prognozate vor fi de 25–35 l/mp, iar local, mai ales în zona montană și în Transilvania, acestea pot depăși 40–50 l/mp.

Evoluția vremii în weekend

Sâmbătă, 24 august, valorile termice vor scădea considerabil în sud și est. Vremea va deveni răcoroasă și în județele din nord-vest, nord și centru. Cerul va fi parțial noros, cu averse și posibil descărcări electrice izolate în Muntenia și în zonele montane.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, iar minimele între 6 și 16 grade, ușor mai ridicate pe litoral și în deltă, arată prognoza meteo.

Duminică, vremea se va menține răcoroasă în majoritatea regiunilor. În jumătatea de nord chiar mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va fi preponderent noros în nord și centru, cu ploi pe arii extinse și, izolat, descărcări electrice, cantitățile de precipitații depășind 15 l/mp.


