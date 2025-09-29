Inundații în mai multe localități din regiunea Aragon, în Spania, cauzate de ploile abundente din ultimele zile. Pompierii au primit sute de apeluri în care li s-a cerut să intervină, iar cursurile au fost suspendate în mai multe școli.

Inundații catastrofale în Aragon

Ploile abundente au căzut în orașul Zaragoza din Aragon, unde au provocat haos. Mai multe străzi au fost inundate și s-au transformat în adevărate râuri, iar pompierii au fost solicitați la numeroase intervenții. Cursurile școlilor au fost suspendate în mai multe localități din regiune, din cauza ploilor și inundațiilor.

Fenomentul catastrofal a fost provocat de care s-a transformat în furtună și a lovit regiunea Aragon. , care au căzut sub formă de ploaie și grindină, au provocat inundații în mai multe localități. Cele mai afectate au fost Cadrete, Cuarte de Huerva, María de Huerva, La Puebla de Alfindén și La Muela.

La Centrul de Urgență 112 Aragón au fost semnalate un număr total de 126 de incidente legate de ploi și au fost primite peste 1.600 de apeluri în care s-a solicitat intervenția autorităților. Mai mulți șoferi au fost surprinși de inundații, în timp ce se deplasau pe șosele, iar pompierii au fost nevoiți să-i salveze din vehicule.

Severe flooding caused by heavy rain in Zaragoza, Aragon region, Spain 🇪🇸 (28.09.2025) — Disaster News (@Top_Disaster)

Avertizare Cod Roșu pentru mai multe regiuni

AEMET (Agenția Meteorologică Spaniolă) a ridicat duminică, 28 septembrie, la roșu avertizarea de ploi torențiale pentru Tarragona, Castellón și Valencia. Conform datelor furnizate de AEMET, provinciile Tarragona, Castellón și Valencia sunt în „pericol extraordinar” de inundații catastrofale.

Delegatul Guvernului în Comunitatea Valenciană, Pilar Bernabé, a explicat că cea mai dificilă situație a fost înregistrată în provincia Castellón. Aici au căzut ploi abundente. Autoritățile au intervenit în mai multe municipalități unde au fost furtuni și grindină. În cursul zilei de luni, 29 septembrie, se așteaptă ploi abundente, în special în Golful Valencia, în zona metropolitană.

În acest context, Tarragona și nordul Castellónului rămân sub avertizare roșie de ploi torențiale până la prânz. Pe coasta Valenciei avertizarea Cod Roșu de ploi abundente și furtuni va rămâne în vigoare până la miezul nopții, conform prognozei Agenției Meteorologice de Stat.

Avertizare MAE după inundații în Spania

Ministerul Afacerilor Externe ( ) a emis o avertizare pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Spania, în Comunitatea Valenciană. Potrivit oficialilor români, Centrul de Coordonare a Situațiilor de Urgență din Comunitatea Valenciană a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă și a emis un cod portocaliu de ploi abundente care vor depăși 250 l/m2 în unele zone, însoțite de căderi de grindină.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia:

+34 964.216 171;

+34 964.216.172;

+34 964.203.331;

+34 964.203.234;

+34 962.985.644;

+34 962.985.278;

+34 961.237.364.

Apelurile vor fi redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Valencia: +34 677 842 467.

MAE recomandă consultarea paginilor , , .