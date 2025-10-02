B1 Inregistrari!
Acasa » Meteo » Pericol de inundații în mai multe județe. Hidrologii au emis un cod roșu de viituri

Pericol de inundații în mai multe județe. Hidrologii au emis un cod roșu de viituri

Adrian Teampău
02 oct. 2025, 13:20
Pericol de inundații în mai multe județe. Hidrologii au emis un cod roșu de viituri
Inundații Sursa B1TV
Cuprins
  1. Cod roșu de viituri și inundații
  2. Avertizare hidrologică Cod portocaliu
  3. Cod galben de inundații pe mai multe bazine hidrografice

Cod roșu de viituri și pericol de inundații, valabil pentru mai multe județe, valabil până sâmbătă în jurul prânzului. Avertizarea a fost emisă de hidrologi în contextul ploilor abundente din aceste zile.

Cod roșu de viituri și inundații

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o avertizare Cod roşu de viituri, valabilă până sâmbătă la prânz. Avertizarea vizează mai multe râuri de pe raza a cinci județe, unde au fost semnalate depăşiri ale Cotelor de apărare.

Potrivit prognozei hidrologice, în intervalul 3 octombrie, ora 12:00 – 4 octombrie, ora 12:00, se vor înregistra scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri pe râurile din bazinele hidrografice:

  • Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Gruia – amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj);
  • Desnăţui – bazin amonte de Acumularea Fântânele şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj);
  • Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru (judeţele: Mehedinţi şi Dolj);
  • Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Drăgăşani – amonte confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Vâlcea şi Olt);
  • Olteţ – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cerna (judeţele: Vâlcea, Olt şi Dolj);
  • Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Olt şi Dolj);
  • Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman).

Avertizare hidrologică Cod portocaliu

În contextul avertizării de tip Cod roșu, hidrologii au emis și a doua avertizare, de această dată Cod portocaliu de inundații. Aceasta va fi valabilă începând de vineri dimineață și până sâmbătă la ora 00.00. Sunt vizate mai multe cursuri de apă, după cum urmează:

  • Caraş, Nera (judeţul Caraş-Severin);
  • Cerna – afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Valea lui Iovan (judeţele: Gorj şi Caraş-Severin);
  • Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj),
  • Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj);
  • Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu (judeţele: Gorj, Mehedinţi şi Dolj) și pe sectorul aval confluenţă cu râul Motru (judeţul Dolj);
  • Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru (judeţele: Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj);
  • Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman);
  • Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman);
  • Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov);
  • Ialomiţa – bazin amonte S.H. Târgovişte şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târgovişte – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov);
  • Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa).

Fenomene hidrologie similare se vor consemna în intervalul 3 octombrie, ora 20:00 – 4 octombrie, ora 12:00, şi pe râul Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea).

Cod galben de inundații pe mai multe bazine hidrografice

Potrivit hidrologilor, un Cod galben de inundaţii va fi intra în vigoare joi, la ora 16:00, și va fi valabil până duminică, 5 octombrie, la ora 12:00. Avertizarea vizează râurile din bazinele hidrografice:

  • Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava – amonte S.H. Brănişca (judeţele: Alba, Sibiu şi Hunedoara);
  • Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj;
  • Pogăniş – bazin amonte de Acumularea Cadar Duboz, Bârzava, Moraviţa (judeţele: Caraş-Severin şi Timiş);
  • Caraş, Nera (judeţul Caraş-Severin);
  • Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş-Severin);
  • Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj);
  • Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj);
  • Jiu (judeţele: Hunedoara, Gorj, Mehedinţi şi Dolj);
  • Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sebeş Olt (judeţele: Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj);
  • Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman);
  • Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman);
  • Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov);
  • Ialomiţa – bazin amonte de Acumularea Dridu şi afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Dridu (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău);
  • Buzău – bazin amonte de Acumularea Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova)
  • râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

În perioada 3 octombrie, ora 12:00 – 5 octombrie, ora 12:00, se vor înregistra creşteri de debite şi de niveluri pe râurile Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea), Trotuş – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget (judeţele: Bacău, Neamţ, Harghita, Covasna şi Vrancea) şi Siret – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Trotuş (judeţele: Vrancea şi Galaţi).

