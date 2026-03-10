B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » ANM anunță o primăvară atipică în România. Cum va fi vremea de Paștele catolic, potrivit prognozei meteo

ANM anunță o primăvară atipică în România. Cum va fi vremea de Paștele catolic, potrivit prognozei meteo

Ana Maria
10 mart. 2026, 12:57
ANM anunță o primăvară atipică în România. Cum va fi vremea de Paștele catolic, potrivit prognozei meteo
Foto: Hepta.ro / Zuma Press / Sachelle Babbar
Cuprins
  1. Primăvară atipică în România: Cum va fi vremea în perioada 9-16 martie
  2. Ce temperaturi sunt estimate pentru perioada 16-23 martie
  3. Primăvară atipică în România. Ce arată prognoza meteo pentru perioada 23-30 martie
  4. Cum va începe luna aprilie în România

Urmează o primăvară atipică în România. Meteorologii de la ANM au publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, iar datele arată o tendință clară de încălzire a vremii. Temperaturile vor depăși frecvent valorile obișnuite pentru această perioadă, iar ploile vor fi, în general, puține în mare parte din țară.

Potrivit specialiștilor, începutul primăverii va aduce episoade cu temperaturi peste media climatologică, în timp ce cantitățile de precipitații vor fi mai reduse decât normalul perioadei.

Primăvară atipică în România: Cum va fi vremea în perioada 9-16 martie

În prima săptămână analizată, temperaturile vor fi apropiate de valorile obișnuite ale perioadei în sudul și sud-estul țării. În restul regiunilor, însă, termometrele vor indica valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă din an.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează că acestea vor fi sub nivelul obișnuit la nivelul întregii țări.

Ce temperaturi sunt estimate pentru perioada 16-23 martie

În a doua săptămână a intervalului analizat, valorile termice medii vor continua să fie ușor mai mari decât cele specifice perioadei în vestul, nordul și centrul României.

În restul teritoriului, temperaturile vor rămâne în general apropiate de media climatologică. Cantitățile de precipitații vor fi normale în zonele extracarpatice, în timp ce în celelalte regiuni se vor înregistra valori mai scăzute decât cele obișnuite.

Primăvară atipică în România. Ce arată prognoza meteo pentru perioada 23-30 martie

În ultima parte a lunii martie, temperaturile medii ale aerului vor fi ușor peste cele normale pentru această perioadă în aproape toată țara, cu valori mai ridicate în special în nord-vest.

Regimul de precipitații va fi deficitar în unele zone din nord-vestul teritoriului, iar în restul regiunilor cantitățile de ploi vor fi apropiate de media obișnuită pentru această perioadă.

Cum va începe luna aprilie în România

Pentru intervalul 30 martie-6 aprilie, meteorologii estimează temperaturi medii apropiate de cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații ar putea fi ușor peste normal în unele zone montane și submontane, în timp ce în restul țării valorile vor rămâne apropiate de media climatologică.

Tags:
Citește și...
Vremea, 10 martie: temperaturi de până la 18 grade în România. Ceață în estul țării și vânt puternic la munte
Meteo
Vremea, 10 martie: temperaturi de până la 18 grade în România. Ceață în estul țării și vânt puternic la munte
Vremea rece se întoarce. Meteorologii estimează un episod de iarnă în luna martie
Meteo
Vremea rece se întoarce. Meteorologii estimează un episod de iarnă în luna martie
Vremea azi, 8 martie. Ziua femeii va fi neobișnuit de caldă
Meteo
Vremea azi, 8 martie. Ziua femeii va fi neobișnuit de caldă
Vremea azi, 7 martie: Vreme plăcută în majoritatea regiunilor din România la început de weekend. Ce spun meteorologii
Meteo
Vremea azi, 7 martie: Vreme plăcută în majoritatea regiunilor din România la început de weekend. Ce spun meteorologii
România, împărțită între primăvară și iarnă. Cum este vremea pe 6 martie în țară
Meteo
România, împărțită între primăvară și iarnă. Cum este vremea pe 6 martie în țară
Surpriză meteo înainte de Paște! Orașele din România unde revine iarna și va ninge până pe 17 aprilie
Meteo
Surpriză meteo înainte de Paște! Orașele din România unde revine iarna și va ninge până pe 17 aprilie
Vremea, 4 martie: soare în aproape toată țara, cu ceață dimineața în sud-est și centru
Meteo
Vremea, 4 martie: soare în aproape toată țara, cu ceață dimineața în sud-est și centru
Vremea, 3 martie: soare în aproape toată țara, vânt puternic la munte
Meteo
Vremea, 3 martie: soare în aproape toată țara, vânt puternic la munte
Vreme extremă în 2026? Fenomenul El Nino ar putea să revină. Ce au anunțat specialiștii
Meteo
Vreme extremă în 2026? Fenomenul El Nino ar putea să revină. Ce au anunțat specialiștii
Vreme schimbătoare în toată țara. Ceață densă dimineața, temperaturi de primăvară în Banat
Meteo
Vreme schimbătoare în toată țara. Ceață densă dimineața, temperaturi de primăvară în Banat
Ultima oră
13:14 - Record neașteptat în Franța! Un bărbat a strâns 566 de amenzi pentru parcare neplătită
13:00 - Sfântul Codrat, pomenit pe 10 martie în calendarul ortodox. Cine a fost mucenicul din Corint
12:55 - Rusia, principalul câștigător al conflictului din Orientul Mijlociu. Criza petrolului finanțează mașinăria de război a Moscovei
12:29 - Misterul a fost elucidat: Ce afecțiuni au apărut după vaccinurile împotriva COVID-19, potrivit unui studiu
12:26 - Povestea unei căsnicii de 75 de ani. Ce sfaturi oferă un cuplu care a trecut testul timpului
12:20 - Cupa Mondială se va ține în ciuda războiului din Orientul Mijlociu. FIFA nu ia în considerare anularea competiției
12:17 - Ghid de supraviețuire dacă izbucnește Al Treilea Război Mondial. Totul despre adăpostire și rezervele vitale
12:16 - Conflictul din Orientul Mijlociu provoacă haos pe cer. Peste 1 milion de pasageri afectați, Istanbul devine cel mai aglomerat aeroport din lume
12:05 - Ce le cere Călin Georgescu românilor să facă sâmbătă, 14 martie: „Vă chem unii cu alții într-o lucrare”
11:58 - Obligații noi la radierea unui autovehicul. Condiția pe care trebuie s-o îndeplinească proprietarul