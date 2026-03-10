Urmează o primăvară atipică în România. Meteorologii de la au publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, iar datele arată o tendință clară de încălzire a vremii. Temperaturile vor depăși frecvent valorile obișnuite pentru această perioadă, iar ploile vor fi, în general, puține în mare parte din țară.

Potrivit specialiștilor, începutul primăverii va aduce episoade cu temperaturi peste media climatologică, în timp ce cantitățile de precipitații vor fi mai reduse decât normalul perioadei.

Primăvară atipică în România: Cum va fi vremea în perioada 9-16 martie

În prima săptămână analizată, vor fi apropiate de valorile obișnuite ale perioadei în sudul și sud-estul țării. În restul regiunilor, însă, termometrele vor indica valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă din an.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează că acestea vor fi sub nivelul obișnuit la nivelul întregii țări.

Ce temperaturi sunt estimate pentru perioada 16-23 martie

În a doua săptămână a intervalului analizat, valorile termice medii vor continua să fie ușor mai mari decât cele specifice perioadei în vestul, nordul și centrul României.

În restul teritoriului, temperaturile vor rămâne în general apropiate de media climatologică. Cantitățile de precipitații vor fi normale în zonele extracarpatice, în timp ce în celelalte regiuni se vor înregistra valori mai scăzute decât cele obișnuite.

Primăvară atipică în România. Ce arată prognoza meteo pentru perioada 23-30 martie

În ultima parte a lunii martie, temperaturile medii ale aerului vor fi ușor peste cele normale pentru această perioadă în aproape toată țara, cu valori mai ridicate în special în nord-vest.

Regimul de precipitații va fi deficitar în unele zone din nord-vestul teritoriului, iar în restul regiunilor cantitățile de ploi vor fi apropiate de media obișnuită pentru această perioadă.

Cum va începe luna aprilie în România

Pentru intervalul 30 martie-6 aprilie, meteorologii estimează temperaturi medii apropiate de cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații ar putea fi ușor peste normal în unele zone montane și submontane, în timp ce în restul țării valorile vor rămâne apropiate de media climatologică.