B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vremea, 10 martie: temperaturi de până la 18 grade în România. Ceață în estul țării și vânt puternic la munte

Vremea, 10 martie: temperaturi de până la 18 grade în România. Ceață în estul țării și vânt puternic la munte

Selen Osmanoglu
10 mart. 2026, 09:44
Vremea, 10 martie: temperaturi de până la 18 grade în România. Ceață în estul țării și vânt puternic la munte
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ceață matinală în Dobrogea și Bărăgan
  2. Vremea în Moldova
  3. Temperaturile cresc în vestul țării
  4. Vreme frumoasă în Oltenia și sudul țării
  5. Vremea în București
  6. Vremea la munte

Ziua de marți, 10 martie, aduce vreme frumoasă și temperaturi peste normalul perioadei în cea mai mare parte a României. Maximele vor ajunge la aproximativ 18 grade în vestul și nord-vestul țării, în timp ce pe litoral se vor înregistra în jur de 10 grade. În unele regiuni din estul țării, dimineața a început însă cu ceață densă.

Ceață matinală în Dobrogea și Bărăgan

În Dobrogea și în Bărăgan, dimineața a debutat cu ceață densă, iar până la ora 09:00 întreaga zonă s-a aflat sub Cod galben de ceață și vizibilitate redusă. Pe parcursul zilei, ceața ar urma să se ridice, iar vremea să devină însorită, conform ANM.

La amiază sunt așteptate temperaturi de până la 15 grade. Totuși, dacă ceața persistă mai multe ore, valorile maxime ar putea fi mai scăzute decât cele prognozate.

Vremea în Moldova

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, după disiparea ceții de dimineață, vremea devine frumoasă. Cerul va fi senin, iar temperaturile vor depăși valorile obișnuite pentru această perioadă a anului.

La amiază se vor înregistra aproximativ 15 grade, însă vântul va avea unele intensificări.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, cerul rămâne senin pe tot parcursul zilei, iar temperaturile vor ajunge până la 17 grade după prânz. Vântul se va intensifica temporar, cu rafale ce pot atinge viteze de până la 50 km/h.

Temperaturile cresc în vestul țării

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se anunță, de asemenea, o zi plăcută. Deși pot apărea câțiva nori, nu sunt așteptate precipitații. Maximele vor ajunge până la 17 grade, inclusiv în zona municipiului Satu Mare.

Cele mai ridicate temperaturi vor fi în vestul țării, unde valorile termice vor urca până la 18 grade. În sudul Banatului, vântul va sufla mai puternic, cu rafale ce pot ajunge la 70 km/h.

În Transilvania, dimineața este foarte rece în zonele depresionare, însă soarele va încălzi rapid atmosfera. La amiază se vor înregistra aproximativ 12 grade la Miercurea Ciuc și până la 17 grade la Alba Iulia. În zona Carpaților Meridionali, vântul va sufla mai intens, iar pe creste rafalele pot ajunge la 80 km/h.

Vreme frumoasă în Oltenia și sudul țării

În Oltenia, meteorologii anunță o zi frumoasă, cu temperaturi peste mediile specifice perioadei. Vântul va avea unele intensificări, iar la amiază temperaturile vor ajunge la aproximativ 15 grade.

În sudul regiunii, vremea va fi însorită, iar vântul va sufla slab. În Lunca Dunării se vor înregistra până la 17 grade în cursul după-amiezii.

Vremea în București

În București, cerul va rămâne senin pe parcursul zilei de marți. Vântul va fi moderat, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 14 grade.

Miercuri, vremea se menține frumoasă, cu cer senin și o maximă de aproximativ 13 grade. Pe timpul nopții există posibilitatea apariției ceții.

Joi dimineața sunt condiții de ceață, însă pe parcursul zilei vremea va deveni însorită. Vântul va sufla slab, iar temperatura va ajunge la aproximativ 12 grade.

Vineri se încălzește din nou, iar maxima zilei va atinge aproximativ 16 grade. În primele ore ale dimineții este posibilă ceața, însă la prânz sunt așteptate condiții de vreme bună.

Vremea la munte

La munte, vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului. Cerul va fi senin în majoritatea masivelor, însă vântul va sufla mai puternic în zona Carpaților Meridionali, unde rafalele pot ajunge la 80 km/h pe creste.

Miercuri, vântul se va domoli, iar vremea va rămâne plăcută în zona montană. Norii vor apărea doar sporadic, iar temperaturile din stațiuni vor rămâne ridicate.

Joi se vor aduna mai mulți nori în Carpații Occidentali, însă nu sunt așteptate precipitații. În restul masivelor, vremea va rămâne frumoasă.

Vineri, soarele va străluci în toată zona montană, iar temperaturile se vor menține peste valorile obișnuite pentru această perioadă. Vântul va sufla slab până la moderat.

Tags:
Citește și...
Vremea rece se întoarce. Meteorologii estimează un episod de iarnă în luna martie
Meteo
Vremea rece se întoarce. Meteorologii estimează un episod de iarnă în luna martie
Vremea azi, 8 martie. Ziua femeii va fi neobișnuit de caldă
Meteo
Vremea azi, 8 martie. Ziua femeii va fi neobișnuit de caldă
Vremea azi, 7 martie: Vreme plăcută în majoritatea regiunilor din România la început de weekend. Ce spun meteorologii
Meteo
Vremea azi, 7 martie: Vreme plăcută în majoritatea regiunilor din România la început de weekend. Ce spun meteorologii
România, împărțită între primăvară și iarnă. Cum este vremea pe 6 martie în țară
Meteo
România, împărțită între primăvară și iarnă. Cum este vremea pe 6 martie în țară
Surpriză meteo înainte de Paște! Orașele din România unde revine iarna și va ninge până pe 17 aprilie
Meteo
Surpriză meteo înainte de Paște! Orașele din România unde revine iarna și va ninge până pe 17 aprilie
Vremea, 4 martie: soare în aproape toată țara, cu ceață dimineața în sud-est și centru
Meteo
Vremea, 4 martie: soare în aproape toată țara, cu ceață dimineața în sud-est și centru
Vremea, 3 martie: soare în aproape toată țara, vânt puternic la munte
Meteo
Vremea, 3 martie: soare în aproape toată țara, vânt puternic la munte
Vreme extremă în 2026? Fenomenul El Nino ar putea să revină. Ce au anunțat specialiștii
Meteo
Vreme extremă în 2026? Fenomenul El Nino ar putea să revină. Ce au anunțat specialiștii
Vreme schimbătoare în toată țara. Ceață densă dimineața, temperaturi de primăvară în Banat
Meteo
Vreme schimbătoare în toată țara. Ceață densă dimineața, temperaturi de primăvară în Banat
Vremea, 1 martie: Soare în Capitală și temperaturi peste medie
Meteo
Vremea, 1 martie: Soare în Capitală și temperaturi peste medie
Ultima oră
11:41 - Țara europeană unde trăiesc zeci de mii de români se pregătește de ce e mai rău. Autoritățile recomandă bani cash și provizii
11:25 - Se scumpesc drumurile cu avionul. Companiile aeriene au majorat costul biletelor după dublarea prețului kerosenului
11:13 - Război în Orientul Mijlociu. Turcia își ia măsuri de protecție împotriva atacurilor iraniene
11:11 - Apariție misterioasă pe o plajă din Mexic. Doi „pești ai apocalipsei” au fost descoperiți de turiști la Cabo San Lucas (VIDEO)
11:05 - Percheziții la suporterii echipei Petrolul Ploiești după bătaia din tribune de la meciul Rapid-Petrolul (VIDEO)
10:59 - Iranul a atacat cu rachete o bază militară germană. Ce spun autoritățile despre atac
10:57 - Reformele în Educație: 4 din 10 părinți români se declară nemulțumiți, conform Novakid
10:49 - Românii își schimbă obiceiurile la cumpărăturile online. Criteriul care contează în alegerea mărfurilor
10:28 - Veniturile din chirii, vizate de noi reguli fiscale. Cum se schimbă taxele în 2026
10:27 - Ce mâncau europenii în Epoca de Piatră. Analiza care schimbă tot: Ce au descoperit cercetătorii în vasele vechi