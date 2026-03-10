Ziua de marți, 10 martie, aduce vreme frumoasă și temperaturi peste normalul perioadei în cea mai mare parte a României. Maximele vor ajunge la aproximativ 18 grade în vestul și nord-vestul țării, în timp ce pe se vor înregistra în jur de 10 grade. În unele regiuni din estul țării, dimineața a început însă cu ceață densă.

Ceață matinală în Dobrogea și Bărăgan

În Dobrogea și în Bărăgan, dimineața a debutat cu ceață densă, iar până la ora 09:00 întreaga zonă s-a aflat sub Cod galben de ceață și vizibilitate redusă. Pe parcursul zilei, ceața ar urma să se ridice, iar vremea să devină însorită, conform .

La amiază sunt așteptate temperaturi de până la 15 grade. Totuși, dacă ceața persistă mai multe ore, valorile maxime ar putea fi mai scăzute decât cele prognozate.

Vremea în Moldova

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, după disiparea ceții de dimineață, vremea devine frumoasă. Cerul va fi senin, iar temperaturile vor depăși valorile obișnuite pentru această perioadă a anului.

La amiază se vor înregistra aproximativ 15 grade, însă vântul va avea unele intensificări.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, cerul rămâne senin pe tot parcursul zilei, iar temperaturile vor ajunge până la 17 grade după prânz. Vântul se va intensifica temporar, cu rafale ce pot atinge viteze de până la 50 km/h.

Temperaturile cresc în vestul țării

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se anunță, de asemenea, o zi plăcută. Deși pot apărea câțiva nori, nu sunt așteptate precipitații. Maximele vor ajunge până la 17 grade, inclusiv în zona municipiului Satu Mare.

Cele mai ridicate temperaturi vor fi în vestul țării, unde valorile termice vor urca până la 18 grade. În sudul Banatului, vântul va sufla mai puternic, cu rafale ce pot ajunge la 70 km/h.

În Transilvania, dimineața este foarte rece în zonele depresionare, însă soarele va încălzi rapid atmosfera. La amiază se vor înregistra aproximativ 12 grade la Miercurea Ciuc și până la 17 grade la Alba Iulia. În zona Carpaților Meridionali, vântul va sufla mai intens, iar pe creste rafalele pot ajunge la 80 km/h.

Vreme frumoasă în Oltenia și sudul țării

În Oltenia, meteorologii anunță o zi frumoasă, cu temperaturi peste mediile specifice perioadei. Vântul va avea unele intensificări, iar la amiază temperaturile vor ajunge la aproximativ 15 grade.

În sudul regiunii, vremea va fi însorită, iar vântul va sufla slab. În Lunca Dunării se vor înregistra până la 17 grade în cursul după-amiezii.

Vremea în București

În București, cerul va rămâne senin pe parcursul zilei de marți. Vântul va fi moderat, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 14 grade.

Miercuri, vremea se menține frumoasă, cu cer senin și o maximă de aproximativ 13 grade. Pe timpul nopții există posibilitatea apariției ceții.

Joi dimineața sunt condiții de ceață, însă pe parcursul zilei vremea va deveni însorită. Vântul va sufla slab, iar temperatura va ajunge la aproximativ 12 grade.

Vineri se încălzește din nou, iar maxima zilei va atinge aproximativ 16 grade. În primele ore ale dimineții este posibilă ceața, însă la prânz sunt așteptate condiții de vreme bună.

Vremea la munte

La munte, vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului. Cerul va fi senin în majoritatea masivelor, însă vântul va sufla mai puternic în zona Carpaților Meridionali, unde rafalele pot ajunge la 80 km/h pe creste.

Miercuri, vântul se va domoli, iar vremea va rămâne plăcută în zona montană. Norii vor apărea doar sporadic, iar temperaturile din stațiuni vor rămâne ridicate.

Joi se vor aduna mai mulți nori în Carpații Occidentali, însă nu sunt așteptate precipitații. În restul masivelor, vremea va rămâne frumoasă.

Vineri, soarele va străluci în toată zona montană, iar temperaturile se vor menține peste valorile obișnuite pentru această perioadă. Vântul va sufla slab până la moderat.