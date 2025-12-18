Vremea se menține rece în , miercuri, 18 decembrie, cu temperaturi scăzute pentru această perioadă și un cer mai mult noros în majoritatea regiunilor. anunță precipitații mixte în unele zone, intensificări temporare ale vântului și condiții de iarnă în special la munte, unde ninsorile continuă.

Temperaturile rămân scăzute în toată țara

Potrivit prognozelor meteo, valorile termice de astăzi se situează în jurul mediilor specifice lunii decembrie, însă senzația de frig este accentuată de vânt. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între valori modeste, în timp ce minimele rămân negative în mai multe zone, în special în depresiuni și în estul Transilvaniei.

În sud și sud-est, vremea va fi rece, cu cer predominant noros și șanse de precipitații slabe. În vestul și nord-vestul țării, temperaturile sunt ușor mai ridicate comparativ cu restul regiunilor, însă rămân sub valorile confortabile.

Precipitații mixte și ninsori la munte

În cursul zilei de 18 decembrie, sunt așteptate precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni ale României. În zonele montane, ninsorile vor predomina, iar stratul de zăpadă se poate depune sau reîmprospăta, în special la altitudini mari.

În Moldova și în estul Transilvaniei, pot apărea episoade de lapoviță și ninsoare, iar în anumite intervale se pot forma condiții de polei, ceea ce impune prudență în trafic.

Vânt moderat și disconfort termic

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în regiunile estice, sud-estice și la munte. Acesta va contribui la scăderea temperaturii resimțite, accentuând disconfortul termic, mai ales dimineața și seara.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție, în special în zonele unde pot apărea precipitații mixte sau carosabil alunecos.

Cum va fi vremea în marile orașe

În București, vremea rămâne rece, cu cer mai mult noros și vânt slab până la moderat. Temperaturile se mențin scăzute, iar senzația de frig este accentuată.

În Cluj-Napoca, Iași, Brașov și Sibiu, condițiile meteo sunt similare, cu nori, temperaturi reduse și posibilitatea unor precipitații slabe.