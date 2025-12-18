B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Prognoza meteo, 18 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi în România

Prognoza meteo, 18 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi în România

B1.ro
18 dec. 2025, 07:59
Prognoza meteo, 18 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi în România
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Temperaturile rămân scăzute în toată țara
  2. Precipitații mixte și ninsori la munte
  3. Vânt moderat și disconfort termic
  4. Cum va fi vremea în marile orașe

Vremea se menține rece în România, miercuri, 18 decembrie, cu temperaturi scăzute pentru această perioadă și un cer mai mult noros în majoritatea regiunilor. Meteorologii anunță precipitații mixte în unele zone, intensificări temporare ale vântului și condiții de iarnă în special la munte, unde ninsorile continuă.

Temperaturile rămân scăzute în toată țara

Potrivit prognozelor meteo, valorile termice de astăzi se situează în jurul mediilor specifice lunii decembrie, însă senzația de frig este accentuată de vânt. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între valori modeste, în timp ce minimele rămân negative în mai multe zone, în special în depresiuni și în estul Transilvaniei.

În sud și sud-est, vremea va fi rece, cu cer predominant noros și șanse de precipitații slabe. În vestul și nord-vestul țării, temperaturile sunt ușor mai ridicate comparativ cu restul regiunilor, însă rămân sub valorile confortabile.

Precipitații mixte și ninsori la munte

În cursul zilei de 18 decembrie, sunt așteptate precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni ale României. În zonele montane, ninsorile vor predomina, iar stratul de zăpadă se poate depune sau reîmprospăta, în special la altitudini mari.

În Moldova și în estul Transilvaniei, pot apărea episoade de lapoviță și ninsoare, iar în anumite intervale se pot forma condiții de polei, ceea ce impune prudență în trafic.

Vânt moderat și disconfort termic

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în regiunile estice, sud-estice și la munte. Acesta va contribui la scăderea temperaturii resimțite, accentuând disconfortul termic, mai ales dimineața și seara.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție, în special în zonele unde pot apărea precipitații mixte sau carosabil alunecos.

Cum va fi vremea în marile orașe

În București, vremea rămâne rece, cu cer mai mult noros și vânt slab până la moderat. Temperaturile se mențin scăzute, iar senzația de frig este accentuată.
În Cluj-Napoca, Iași, Brașov și Sibiu, condițiile meteo sunt similare, cu nori, temperaturi reduse și posibilitatea unor precipitații slabe.

Tags:
Citește și...
Vremea, 18 decembrie. La ce temperaturi să ne așteptăm astăzi
Meteo
Vremea, 18 decembrie. La ce temperaturi să ne așteptăm astăzi
Un ciclon puternic amenință Europa: Lista țărilor afectate de „ciclonul bombă”. Ce fenomene meteo sunt așteptate
Meteo
Un ciclon puternic amenință Europa: Lista țărilor afectate de „ciclonul bombă”. Ce fenomene meteo sunt așteptate
Vremea astăzi, 17 decembrie. Temperaturile vor depăși normalul perioadei, în mai multe regiuni din țară
Meteo
Vremea astăzi, 17 decembrie. Temperaturile vor depăși normalul perioadei, în mai multe regiuni din țară
Vremea azi, 16 decembrie. Iată care vor fi minimele și maximele zilei
Meteo
Vremea azi, 16 decembrie. Iată care vor fi minimele și maximele zilei
Cum ne va surprinde vremea de Crăciun și Revelion. Meteorologii au actualizat prognoza meteo
Meteo
Cum ne va surprinde vremea de Crăciun și Revelion. Meteorologii au actualizat prognoza meteo
Vremea în România, 16 decembrie. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
Meteo
Vremea în România, 16 decembrie. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
Vremea în România, 15 decembrie. Iată care vor fi maximele și minimele zilei
Meteo
Vremea în România, 15 decembrie. Iată care vor fi maximele și minimele zilei
Vremea, 15 decembrie: temperaturi blânde și cer variabil în toate regiunile
Meteo
Vremea, 15 decembrie: temperaturi blânde și cer variabil în toate regiunile
Vremea astăzi, 14 decembrie 2025: vreme neobișnuit de blândă, dar mohorâtă
Meteo
Vremea astăzi, 14 decembrie 2025: vreme neobișnuit de blândă, dar mohorâtă
Prognoza meteo 13 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi
Meteo
Prognoza meteo 13 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi
Ultima oră
10:13 - Caz revoltător: O femeie care luptă de 4 ani să afle de ce i-a murit fiica a aflat că Parchetul a pierdut dosarul
10:08 - Reorganizarea Romsilva, vot decisiv în Senat. Ce reacții a stârnit reforma propusă de Diana Buzoianu
10:05 - Vremea, 18 decembrie. La ce temperaturi să ne așteptăm astăzi
09:53 - Topul celor mai scumpe orașe din lume. Cine se află la coada clasamentului
09:30 - USR: Radu Miruță preia Ministerul Apărării. Cine îl va înlocui la Ministerul Economiei (VIDEO)
09:20 - Criza apei de la Spitalul Sfânta Maria din Iași se apropie de final. Ce arată ultimele analize ale apei
09:18 - Operațiune militară a SUA în Pacific. Patru persoane au fost ucise pe o navă suspectată de trafic de droguri
09:10 - Bistrița-Năsăud: O femeie s-a ales cu arsuri după ce și-a salvat mama, imobilizată la pat, dintr-un incendiu
08:49 - Bătaie în Parlamentul din Bulgaria. Motivul disputei (VIDEO)
08:40 - Protestele împotriva austerității ajung la Cotroceni. Sindicatele cer intervenția președintelui