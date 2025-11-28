Directoarea ANM a prezentat prognoza meteo de 1 Decembrie. Românii care vor participa la manifestările dedicate Zilei Naționale se pot aștepta la o vreme în general frumoasă, însă rece. Elena Mateescu a explicat că temperaturile rămân modeste, între 5 și 12 grade Celsius în toată țara.

Prognoza meteo de 1 Decembrie. Cum va fi vremea de Ziua Națională

Înainte de data de 1 Decembrie, însă, ploile vor domina aproape toate regiunile, iar maximele nu vor depăși 8 grade în vest, centru și nord. Doar sud-estul va avea parte de temperaturi mai ridicate, de până la 16 grade Celsius.

„De Ziua Națională, ziua de luni va fi o vreme în ameliorare sub aspectul fenomenelor meteorologice extreme, o vreme normală din punct de vedere termic în aproape toată țara. Vorbim de maxime, la scara întregii țări, între 5 până la 12 grade. Este posibil ca în continuare în zonele montane înalte, la altitudini mari, peste 1700 de metri să mai consemnăm o probabilitate ridicată de precipitații mixte. Dar, vreme în general frumoasă și în jumătatea sudică a țării pentru că și în Capitală vor fi 9-11 grade, posibil ceață în primele ore ale zilei”, a spus Elena Mateescu la .

De ce plouă atât de mult înainte de 1 Decembrie

În zilele premergătoare sărbătorii, România este afectată de ciclonul mediteranean , care aduce ploi abundente.

ANM a emis un nou cod galben de ploi torențiale valabil în opt județe, iar pentru întreaga țară este activă o informare de vreme rea.

„Până atunci însă, până duminică seara, vorbim de o informare meteo ce vizează ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului și o vreme în răcire, vorbim de cantități de apă de 10/25 de l/mp, în zona montană și în partea de sud și sud-est valori mai mari, 35/45 l/mp, local 80 de l/mp.

De asemenea, o atenționare meteo de cod galben până mâine la ora 10:00 pentru zona montană și deluroasă a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău, dar și sudul județului Hunedoara și zona de mjunte a județului Mehedinți”, a precizat șefa ANM.

Cum arată prognoza meteo până la sfârșitul săptămânii

Potrivit meteorologilor, în următoarele 24 de ore vor continua ploile însemnate în vest, centru și nord, unde maximele nu vor depăși 7–8 grade. În sud-est, valorile pot urca până la 16 grade, însă cerul va rămâne închis.

„Ploi însemnate cantitative în următoarele 24 de ore, iar din punct de vedere termic până duminică, o vreme apropiată de normalul termic, în special în partea de vest, centru, nord, unde maximele nu vor depăși 7-8 grade, în sud-est mai sunt posibile valori de 15-16 grade, însă așa cum menționam o vreme în general închisă și cu perioade cu ploi, chiar și în capitală, maximă destul de coborâte 7-8 grade. Dar debutul iernii aduce temperaturi în special în jumătatea de sud peste normalul datei și perioadei în care ne aflăm”, a adăugat Elena Mateescu.

Prognoza meteo de 1 Decembrie. Ce anunță ANM pentru întreaga lună

ANM a publicat și prognoza pentru intervalul 1–29 decembrie, iar specialiștii subliniază că întreaga lună va avea temperaturi ușor peste mediile climatologice obișnuite pentru această perioadă, un detaliu important pentru cei interesați de prognoza meteo de 1 Decembrieși de evoluția vremii până la finalul anului.