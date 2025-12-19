B1 Inregistrari!
Acasa » Meteo » Zonele din România unde va ninge de Crăciun. Află cum va fi vremea și în primele săptămâni din 2026

Zonele din România unde va ninge de Crăciun. Află cum va fi vremea și în primele săptămâni din 2026

Ana Maria
19 dec. 2025, 17:50
Zonele din România unde va ninge de Crăciun. Află cum va fi vremea și în primele săptămâni din 2026
Sursa foto: Facebook/ Costi Hodas
Cuprins
  1. Prognoza pentru 22 decembrie-19 ianuarie: Cum va arăta vremea de Crăciun în România
  2. Cum va evolua vremea în prima săptămână din 2026
  3. Ce se întâmplă în săptămânile ce urmează după Anul Nou

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au actualizat prognoza pentru perioada 22 decembrie 2025 – 19 ianuarie 2026.

Prognoza pentru 22 decembrie-19 ianuarie: Cum va arăta vremea de Crăciun în România

Potrivit specialiștilor, există șanse mari să avem ninsori în mai multe zone ale țării chiar în zilele de Crăciun.

„Crește probabilitatea ca, în perioada Crăciunului, să avem precipitații în multe zone ale țării, iar, pe fondul răcirii vremii, acestea vor fi mai ales ninsori în zonele de deal și de munte. În zonele mai joase, probabilitatea mai mare este pentru precipitații mixte – ploaie, lapoviță și ninsoare – în special în zilele de 24 și 25 decembrie. În zonele în care vor mai fi precipitații și pe 26 decembrie, în special în jumătatea de sud a țării, este posibil ca, temporar, să domine ninsorile”, a explicat meteorologul Florinela Georgescu pentru Antena 3 CNN.

În intervalul 22 – 29 decembrie, potrivit ANM, temperaturile vor fi, în general, normale pentru această perioadă, cu valori ușor mai ridicate în vest și mai scăzute în nord-est. Cantitățile de precipitații vor fi mai ridicate decât în mod obișnuit în sud și sud-est, dar vor lipsi în zonele nord-vestice. În restul teritoriului, ploile sau ninsorile vor fi aproape de media obișnuită.

Cum va evolua vremea în prima săptămână din 2026

În perioada 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, temperaturile medii vor fi mai scăzute decât în mod normal la nivel național, mai ales în regiunile extracarpatice. Cantitățile de precipitații se vor situa în apropierea valorilor obișnuite pentru acest interval.

Ce se întâmplă în săptămânile ce urmează după Anul Nou

În săptămâna 5 – 12 ianuarie 2026, valorile termice vor fi ușor mai mici decât cele normale în majoritatea zonelor țării. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile extracarpatice, iar în rest va fi apropiat de normal.

În săptămâna 12 – 19 ianuarie 2026, valorile medii de temperatură vor rămâne sub cele specifice pentru această perioadă pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate vor fi ușor peste medie în zonele extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de normal.

