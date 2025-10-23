B1 Inregistrari!
Prognoza pentru joi, 23 octombrie 2025: soare în sud, ploi în vest, ceață dimineața

Prognoza pentru joi, 23 octombrie 2025: soare în sud, ploi în vest, ceață dimineața

23 oct. 2025, 08:24
Prognoza pentru joi, 23 octombrie 2025: soare în sud, ploi în vest, ceață dimineața
Cuprins
  1. Detalii pe regiuni
  2. Sfaturi utile pentru ziua de azi

Astăzi, 23 octombrie 2025, România va experimenta o vreme relativ caldă pentru această perioadă, dar cu variații regionale semnificative. În unele zone, se așteaptă ploi locale, în timp ce în altele cerul va fi parțial noros sau senin.

Detalii pe regiuni

  • Vest, Nord-Vest, Banat, Crișana: aici pot apărea averse locale, în special spre seară. Cerul va fi temporar noros, iar temperaturile maxime vor fi apropiate de 17–20 °C.
  • Centru și Transilvania: vreme moderată, cu cer variabil și trecător noros. Temperaturile maxime se vor situa de asemenea între 17 și 20 °C, nopțile mai răcoroase, cu minime de 4-10 °C.
  • Sud și Sud-Est (inclusiv Muntenia, Dobrogea, Moldova de Sud): zile însorite sau cu înnorări trecătoare, fără ploi semnificative estimate. Temperaturile se vor situa între 18 și 23 °C în orele de vârf.
  • Nord-Est și Moldova: posibilități de înnorări și condiții locale de ploaie, mai ales spre zona de nord-est. Temperaturile vor fi mai blânde decât media perioadei

Conform meteorologilor, valorile termice maxime la nivel național se vor situa în intervalul 17–23 °C, iar minimele în timpul nopții pot coborî între 4 și 14 °C, în funcție de zona geografică.

Sfaturi utile pentru ziua de azi

  • Stratifică îmbrăcămintea: în zonele mai reci, dimineața și noaptea, e indicat să ai un strat intermediar (pulover, jachetă ușoară) peste hainele de zi.
  • Evită zonele predispose la ploi: în vest și nord-vest, pot apărea local averse. Dacă ai activități afară, verifică prognoza zonală înainte de plecare.
  • Activități ideale după-amiaza: cele mai agreabile condiții (temperaturi mai ridicate și cer senin) se vor regăsi între orele prânzului și mijlocul după-amiezii.
  • Fii atent la sensibilitatea regională: ceată dimineața în regiunile cu relief mic, vizibilitate redusă, deci la drum lung dimineața pleacă cu prudență.
  • Urmărește actualizările locale: această prognoză este una generală; pentru detalii exacte pe localitate verifica serviciile meteo locale sau aplicația ANM.

Așadar, 23 octombrie 2025 aduce o zi de toamnă relativ blândă, cu temperaturi peste media obișnuită pentru luna octombrie, în majoritatea regiunilor. Totuși, fenomene locale precum aversele sau ceța pot afecta anumite zone, mai ales în vest sau nord-vest. Planifică-ți activitățile ținând cont de condițiile meteo regionale și ai grijă să ai mereu la îndemână un strat suplimentar de îmbrăcăminte.

