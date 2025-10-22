România se confruntă cu o cerere constantă de forță de muncă, iar locurile disponibile sunt tot mai diverse. În prezent, aproape 32.000 de posturi sunt vacante în țară, în timp ce rețeaua EURES oferă românilor și oportunități în Uniunea Europeană. ANOFM își concentrează eforturile și pe dezvoltarea competențelor pentru economia verde, adaptată noilor cerințe de piață.

Care sunt cele mai căutate meserii în România

Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă ( , cele mai numeroase oferte vizează conducătorii auto de transport rutier (2.084), curierii (1.835) și lucrătorii comerciali (1.683). Alte poziții frecvente includ muncitori necalificați în construcții și finisaje (1.335), manipulanți mărfuri (1.322), agenți de securitate (1.202) și muncitori pentru asamblarea pieselor (1.111).

Pe niveluri de pregătire, 2.306 posturi sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 6.287 pentru cei cu studii liceale sau postliceale, 7.247 pentru persoane cu studii profesionale, iar restul de 16.237 pentru persoane fără studii sau cu studii primare. Angajatorii caută în special ingineri, manageri, specialiști în economie, medici, agenți de vânzări, sudori, fierari betonisti și lăcătuși mecanici, relatează Capital.ro.

Ce oportunități există pentru românii care vor să lucreze în străinătate

Prin rețeaua EURES România, românii pot accesa 142 de locuri de muncă în Spațiul Economic European. Cele mai multe oferte vin din Germania și Norvegia, câte 50 fiecare, urmate de Italia, Slovenia, Austria, Polonia, Suedia și Irlanda.

În Germania, se caută sudori, electricieni, operatori de stivuitor și lucrători în procesarea cărnii. În Norvegia, disponibile vizează industria piscicolă. Italia caută șoferi de autobuz, iar Austria oferă locuri pentru tehnicieni, strungari și operatori CNC.

Cum sprijină ANOFM dezvoltarea competențelor verzi

ANOFM promovează formarea profesională în meserii verzi, necesare tranziției către o economie sustenabilă. La Oradea, prin AJOFM Bihor, a fost organizat un târg dedicat sectorului energiei regenerabile.

„Tranziția verde și tranziția digitală necesită dezvoltarea de competențe în vederea asigurării unei ocupări de calitate în sectoarele competitive, generatoare de locuri de muncă verzi, precum si dezvoltarea de aptitudini și competențe de rezolvare a problemelor pentru noile tehnologii. Competențele pentru tranziția verde, alături de recalificarea și perfecționarea forței de muncă sunt necesare în contextul trecerii la o economie modernă, circulară, incluzivă, rezilientă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.” a explicat secretarul general al ANOFM, Marcel Dumitru-Miclău.

Peste 170 de cursuri de formare pentru meserii cu competențe verzi au fost deja organizate, instruind peste 2.300 de persoane. În fiecare județ urmează să fie implementat un modul profesional dedicat economiei verzi.

Ce programe sprijină tinerii și antreprenorii verzi

ANOFM derulează programe pentru integrarea tinerilor în industriile ecologice și dezvoltarea antreprenoriatului verde. Acestea includ subvenții pentru angajatori care recrutează în sectoare prietenoase cu mediul și sprijin financiar pentru angajații care doresc să dobândească competențe verzi.

Astfel, România își adaptează la cerințele unei economii moderne, oferind totodată românilor oportunități diverse, atât în țară, cât și în străinătate.