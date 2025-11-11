Prognoza ANM pentru ziua de marți, 11 noiembrie, indică o vreme instabilă, cu cer înnorat și ploi care se vor menține pe tot parcursul zilei. Pe de altă parte, temperaturile vor fi mai ridicate decât .

Prognoza ANM pentru 11 noiembrie

Ziua de marți a debutat cu cer înnorat și ploaie care se va menține, în majoritatea regiunilor, până spre seară. Dimineaţa şi noaptea, pe spaţii mici, va fi ceaţâ. Prognoza ANM estimează, pentru această zi, peste mediile multianuale specifice datei. Temperaturile vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării. Vântul va sufla slab şi moderat.

În Muntenia, în Dobrogea şi în sudul Moldovei, norii vor persista în cea mai mare parte a intervalului şi mai ales ziua va ploua, pe alocuri moderat cantitativ.

În celelalte regiuni, vremea va fi înnorată temporar, dar se vor semnala și ploi slabe pe suprafețe reduse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 şi 17 grade. Temperaturile minime vor fi între 0 şi 9 grade, cu valori uşor mai scâzute în depresiunile Carpaţilor Orientali.

Cum va fi vremea în București

Prognoza ANM pentru București indică valori termice care se vor situa peste normalul climatologic al perioadei. Cerul va avea înnorãri temporare şi vor fi condiţii de ploi slabe. Dimineața și noaptea vor fi nori joși și ceață.

Vântul va sufla în general slab la nivelul municipiului București.

Potrivit , temperatura maximã va fi de 13…14 grade, iar cea minimã de 4…5 grade.

De altfel, este de așteptat, conform estimărilor meteo, ca până pe 17 noiembrie, vremea să fie schimbătoare. Zilele calde vor alterna cu perioadele ploioase.

Prognoza ANM pentru zona de munte

În zona muntoasă, cerul va avea înnorãri, iar temporar va ploua. vor fi semnalate, conform informațiilor din prognoza ANM, pe arii restrânse în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii Orientali. Izolat ploile își vor face apariția și în restul zonei de munte.

În cursul nopţii, la altitudini de peste 1500 m, trecător se vor semnala precipitaţii mixte, lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat. Regimul termic va fi în scădere uşoarã.