Acasa » Meteo » România se pregătește de o iarnă atipică. Ce spun specialiștii ANM despre prognoza sezonului rece

România se pregătește de o iarnă atipică. Ce spun specialiștii ANM despre prognoza sezonului rece

Iulia Petcu
12 nov. 2025, 16:44
România se pregătește de o iarnă atipică. Ce spun specialiștii ANM despre prognoza sezonului rece
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce spun primele estimări pentru iarna 2025-2026
  2. Cum se înscrie 2025 în tendința globală de încălzire
  3. Cum resimte România efectele schimbărilor climatice
  4. Cum va arăta această iarnă potrivit meteorologilor

România se apropie de sezonul rece într-un context meteorologic neobișnuit. Deși temperaturile din noiembrie sunt mai ridicate decât media normală, meteorologii avertizează că vremea ar putea aduce oricând surprize. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a explicat că, deși începutul iernii pare mai blând, episoadele de frig și viscol nu vor lipsi complet.

Ce spun primele estimări pentru iarna 2025-2026

„Ne apropiem pas cu pas de sezonul alb”, a declarat Elena Mateescu, subliniind că este încă prea devreme pentru o prognoză exactă. Totuși, datele disponibile sugerează că finalul toamnei și începutul iernii vor aduce temperaturi peste mediile multianuale.

„Semnalele actuale indică un debut mai cald al iernii. Așa cum s-a întâmplat și în ultimele cinci sezoane, ne putem aștepta la o perioadă mai blândă la început”, a precizat directorul ANM.

Cu toate acestea, specialiștii avertizează că vremea nu va fi stabilă. „Nu putem exclude perioadele cu ger, viscol sau strat consistent de zăpadă, inclusiv în zonele joase. Aceste fenomene vor fi anticipate mai clar pe măsură ce ne apropiem de intervalele respective”, a adăugat Mateescu.

Cum se înscrie 2025 în tendința globală de încălzire

Discuțiile despre iarnă vin în contextul în care planeta traversează o perioadă de temperaturi record. Potrivit unui raport al Organizației Meteorologice Mondiale, publicat pe 6 noiembrie, anul 2025 este pe cale să devină unul dintre cei mai călduroși din istorie.

„La nivel global, 2025 ar putea fi al doilea sau al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată”, a subliniat Mateescu, potrivit stiripesurse.ro.

Această tendință este susținută de creșterea constantă a valorilor termice, corelată cu efectele încălzirii climatice accentuate în ultimele decenii.

Cum resimte România efectele schimbărilor climatice

Și în țara noastră, datele confirmă încălzirea accentuată a ultimilor ani. În primele zece luni ale lui 2025, temperatura medie a fost de 11,88°C, apropiată de recordul din 2024, care rămâne cel mai cald an din istoria măsurătorilor meteorologice, începută în 1901.

„Este foarte posibil ca și 2025 să se alăture seriei de ani cu anomalii termice pozitive semnificative”, a conchis directorul ANM.

Diferența ar putea fi făcută de ultimele luni ale anului, însă specialiștii estimează că România se va menține printre țările afectate de un climat tot mai cald.

Cum va arăta această iarnă potrivit meteorologilor

Meteorologii nu exclud un scenariu complex: perioadele calde ar putea alterna cu episoade scurte, dar intense, de frig și ninsori. Această „iarnă duală” reflectă schimbările climatice care transformă tiparele meteorologice tradiționale.

Pentru moment, un lucru pare cert: România intră într-un nou sezon rece sub semnul încălzirii globale, iar granița dintre toamnă și iarnă devine tot mai neclară de la un an la altul.

