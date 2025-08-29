România, sub o cupolă de foc. Care sunt zonele afectate

România se confruntă la final de august cu un val de căldură intens, care aduce temperaturi de până la 37 de grade și disconfort termic accentuat.

a emis o atenționare valabilă în mai multe regiuni ale țării, pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă.

Cuprins:

Ce zone sunt vizate vineri, 29 august

În județele Timiș, Arad și Bihor vor fi temperaturi deosebit de ridicate, , iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade, iar atenționarea meteo este valabilă în intervalul orar 12:00-21:00.

Unde va lovi canicula sâmbătă, 30 august

Sâmbătă, în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și în municipiul București vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34-36 de grade Celsius.