B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » ANM a emis un cod galben de caniculă și disconfort termic. Temperaturile urcă până la 37 de grade

ANM a emis un cod galben de caniculă și disconfort termic. Temperaturile urcă până la 37 de grade

Răzvan Adrian
20 aug. 2025, 10:52
ANM a emis un cod galben de caniculă și disconfort termic. Temperaturile urcă până la 37 de grade
Sursa foto: Freepik

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că joi, 21 august, mai multe regiuni ale țării vor fi afectate de caniculă și disconfort termic accentuat.

Temperaturile maxime vor ajunge la 37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic.

Cuprins:

  • Zonele vizate de ANM
  • Cum vor fi temperaturile
  • Posibile averse și furtuni

Zonele vizate de ANM

Codul galben este valabil joi, 21 august, între orele 12:00 și 21:00 și vizează:

  • Banat
  • sudul Crișanei
  • Oltenia de sud
  • sudul și centrul Munteniei
  • sud-vestul Dobrogei

Cum vor fi temperaturile

Meteorologii anunță temperaturi maxime cuprinse între 35 și 37 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în regiunile sud-vestice.

„Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un disconfort termic ridicat”, avertizează ANM.

Posibile averse și furtuni

ANM precizează că în noaptea de joi spre vineri în vest și nord-vest, iar vineri, mai ales în jumătatea nordică a țării, vor apărea manifestări de instabilitate atmosferică.
De asemenea, vineri, canicula va persista în sudul și sud-estul țării.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Vremea până la jumătatea lui septembrie. Meterologii au emis prognoza pentru patru săptămâni
Meteo
Vremea până la jumătatea lui septembrie. Meterologii au emis prognoza pentru patru săptămâni
Vremea astăzi, 18 august. În ce regiuni sunt așteptate ploi, furtuni și grindină
Meteo
Vremea astăzi, 18 august. În ce regiuni sunt așteptate ploi, furtuni și grindină
ANM avertizează asupra caniculei și a instabilității atmosferice. Zone întinse ale țării vor fi afectate de temperaturi extreme și vreme instabilă
Meteo
ANM avertizează asupra caniculei și a instabilității atmosferice. Zone întinse ale țării vor fi afectate de temperaturi extreme și vreme instabilă
Val de căldură extrem în mai multe zone ale țării. ANM emite avertizări cod portocaliu și galben pentru caniculă și disconfort termic accentuat
Meteo
Val de căldură extrem în mai multe zone ale țării. ANM emite avertizări cod portocaliu și galben pentru caniculă și disconfort termic accentuat
Cum va fi vremea, în această iarnă. Fenomenul La Niña aduce vremuri grele și geroase
Meteo
Cum va fi vremea, în această iarnă. Fenomenul La Niña aduce vremuri grele și geroase
Vreme caniculară de Sfânta Maria. Jumătate din țară se topește din cauza căldurii
Meteo
Vreme caniculară de Sfânta Maria. Jumătate din țară se topește din cauza căldurii
Caniculă în toată țara. Ce zone vor fi sub cod galben de temperaturi extreme
Meteo
Caniculă în toată țara. Ce zone vor fi sub cod galben de temperaturi extreme
România, sub avertizări meteo multiple: caniculă, furtuni violente și vânt puternic miercuri. Care sunt zonele afectate
Meteo
România, sub avertizări meteo multiple: caniculă, furtuni violente și vânt puternic miercuri. Care sunt zonele afectate
ANM, avertismente de cod galben pentru mai multe judeţe din ţară. Caniculă în sud-vest și vijelii în nord-vest
Eveniment
ANM, avertismente de cod galben pentru mai multe judeţe din ţară. Caniculă în sud-vest și vijelii în nord-vest
Weekend călduros cu furtuni locale, canicula revine săptămâna viitoare. Ce spune șefa ANM despre vreme
Eveniment
Weekend călduros cu furtuni locale, canicula revine săptămâna viitoare. Ce spune șefa ANM despre vreme
Ultima oră
10:58 - Îl folosim des în bucătărie, însă poate duce la afecțiuni extrem de grave. La ce trebuie să avem grijă
10:42 - Comfortex redefinește standardele în protecția solară și închiderile moderne de spații
10:39 - Pietre prețioase vs. semiprețioase: cum să alegi inelul perfect
10:25 - Vulcanii Noroioși, transformați în laborator științific. Cercetătorii INFP testează drone cu senzori de ultimă generație
10:14 - Primele facturi la energie după liberalizarea pieței. Reacția unui bihorean când a văzut cât are de plătit: „Mulțumim celor care au tras cu dinții să ne conducă”
10:11 - O femeie a rămas însărcinată în mod repetat pentru a evita închisoarea. Ce s-a întâmplat
09:52 - Mbappe aduce victoria pentru Real Madrid în debutul din La Liga. Xabi Alonso, început perfect ca antrenor pe Bernabeu
09:41 - Ministerul Apărării: Rusia a atacat cu grupuri de drone porturile ucrainene de la Dunăre. Două avioane Eurofighter germane, dislocate la Baza „Kogălniceanu”, au fost ridicate de la sol
09:37 - Un ofițer de poliție a furat lenjeria intimă a unei femei în timpul unor percheziții
09:24 - Metoda inedită care te poate scăpa de sforăit noaptea. Ce spun studiile