ANM a emis un cod galben de caniculă și disconfort termic. Temperaturile urcă până la 37 de grade

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că joi, 21 august, mai multe regiuni ale țării vor fi afectate de caniculă și disconfort termic accentuat.

Temperaturile maxime vor ajunge la 37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic.

Cuprins:

Zonele vizate de ANM

Cum vor fi temperaturile

Posibile averse și furtuni

Zonele vizate de ANM

Codul galben este valabil joi, 21 august, între orele 12:00 și 21:00 și vizează:

Banat

sudul Crișanei

Oltenia de sud

sudul și centrul Munteniei

sud-vestul Dobrogei

Cum vor fi temperaturile

anunță temperaturi maxime cuprinse între 35 și 37 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în regiunile sud-vestice.

„Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un disconfort termic ridicat”, avertizează .

Posibile averse și furtuni

ANM precizează că în noaptea de joi spre vineri în vest și nord-vest, iar vineri, mai ales în jumătatea nordică a țării, vor apărea manifestări de instabilitate atmosferică.

De asemenea, vineri, canicula va persista în sudul și sud-estul .