Record de vreme rece în România. Orașul unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din ultimii 76 de ani, pentru această dată

Record de vreme rece în România. Orașul unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din ultimii 76 de ani, pentru această dată

21 oct. 2025, 20:19
Record de vreme rece în România. Orașul unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din ultimii 76 de ani, pentru această dată
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Orașul unde s-a înregistrat cea mai rece de 21 octombrie din ultimele decenii
  2. Cum au afectat temperaturile scăzute activitatea din oraș
  3. Ce temperaturi s-au înregistrat în alte zone, în cea mai rece zi de 21 octombrie 

România a înregistrat cea mai rece zi de 21 octombrie din ultimele șapte decenii. Într-un oraș, termometrele au indicat minus zece grade Celius. Românii din toată țara au trebuit să se îmbrace cu haine groase pentru a face față frigului de afară.

Orașul unde s-a înregistrat cea mai rece de 21 octombrie din ultimele decenii

Temperaturile scăzute au făcut ca plantele să fie acoperite cu un strat de gheață. Fenomenul, ușor neașteptat pentru luna octombrie, a fost vizibil cu precădere la Miercurea Ciuc. Aici, termometrele au indicat nu mai mult de minus zece grade, marcând astfel cea mai rece zi de 21 octombrie din ultimii 76 de ani.

„E foarte frig! Suntem obisnuiţi, dar totuşi a venit devreme”, a spus cineva.

 

 

Cum au afectat temperaturile scăzute activitatea din oraș

Frigul i-a făcut pe oamenii grăbiți să ajungă la muncă să înghețe în propriile mașini. Vânzătorii din piețe au putut aranja marfa cu mult mai târziu decât de obicei. Mâinile înghețau instant odată scoase dintr-un adăpost cald.

„Foarte târziu am putut aranja masa fiindcă ne înghețau sufletul și mâinile. Chiar dacă noi suntem obișnuite cu temparaturile, anul ăsta a venit foarte repede și a fost o trecere foarte bruscă. Organismul suportă foarte greu trecerea de la temperaturi cu plus la minus zece grade. După-amiaza trebuie să te lași la tricou când este cald, dimineața deja foarte, foarte rece”, a spus o localnică, pentru Observator News.

 

 

Ce temperaturi s-au înregistrat în alte zone, în cea mai rece zi de 21 octombrie 

Deși Miercurea Ciuc a bătut orice record, și din prezent și din urmă cu zeci de decenii, frigul s-a resimțit în toată țara. Iar rece a fost în mai toată ţara. La Întorsura Buzăului, au fost minus șase grade, la Braşov – minus 5 grade, iar la Suceava – minus 3. Abia spre prânz, mercurul din termometre a mai urcat puțin. Pentru mulți șoferi a venit acel moment din an în care trebuie să se trezească mai devreme pentru a curăța geamurile mașinilor.

Din fericire, zilele următoare vremea se va încălzi. Maximele se vor situa în jurul unei temperaturi normale pentru zilele de vară, în jur de 25 de grade Celsius.

