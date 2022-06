Temperaturi record în România. Cum se formează cupola fierbinte și ce fenomene meteo aduce (VIDEO)

Valul de căldură extremă care predomină în această perioadă în Europa de Vest se apropie de România, Grecia și Bulgaria, potrivit meteorologilor. Temperaturi extreme sunt așteptate și în țara noastră, în perioada următoare. Duminică, se înregistrează peste 30°C în zonele de câmpie și vor mai crește pe parcursul zilei.

Noul val de caniculă, care a cuprins o mare parte din vestul Europei, a fost cauzat de schimbările climatice care au avut loc la nivel global, spun specialiștii. Din această cauză, ONU a avertizat că seceta va fi următoarea mare problemă cu care se va confrunta toată omenirea.

De aproximativ o săptămână, Spania a fost lovită puternic de caniculă. Temperaturile ridicate au aprins vegetația uscată în numeroase regiuni din nord, cea mai afectată zonă fiind Catalonia. Nici în Franța, temperaturile din termometre nu au scăzut sub 40°C.

„Aerul mai cald dinspre nordul Africii își găsește cale spre vestul Europei, formându-se aceea cupolă de aer cald care a adus și vreme instabilă de la noi pentru că toate furtunile au fost deviate spre estul Europei. Nu este un paradox ca avem un vest al Europei foarte fierbinți și un est cu furtuni. Frecventa intensitate si durata valurilor de căldură au crescut deja, pe fondul încălzirii globale și vor creste și în viitor cu atât mai mult cu cat noi emitem mai multe gaze cu efect de seră. Trebuie să en adaptăm, avem deja valuri de căldură mai timpurii, mai frecvente, mai persistente, pe care le regăsim și în SUA, India și Pakistan. Aduc problemelor a resurselor de ape și cu favorizarea incendiilor. Spania a înregistrat cea mai călduroasă lună mai din ultima sută de ani. Instabilitățile care au adus cantități mari de ploaie într-un interval foarte scurt, sunt tot un semn al schimbării climei, tot mai frecvente in viitor. Pe fondul umezelii din aer, pentru că solul s-a încărcat cu apă, vom avea si o creștere a umidității in aer, ceea ce dă o temperatură resimță mai mare în aer față de ceea ce vedem in termometre. Stresul termic crește. Anul acesta ar putea să fie unul dintre cei călduroși, dar probabil nu va depăși recordul„, a explicat meteorologul Roxana Bojariu într-o intervenție telefonică în emisiunea Știrile B1, prezentate de Andreea Moraru pentru B1 TV.

Prognoza meteo pentru săptămâna 20- 26 iunie 2022

Săptămâna viitoare, sunt prognozate temperaturi de peste 35 °C, un grad ridicat de disconfort și caniculă, începând din partea de vest a țării, deci în Câmpia Română, În următoarele zile maxime ar putea atinge chiatr ș 37-38°C.