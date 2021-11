Unde și când va fi înmormântat Petrică Mîțu Stoian? Artistul și-a pregătit cu grijă locul de veci

Petrică Mîțu Stoian a presimțit că i se apropie sfârșitul, chiar dacă se vindecase de infecția cu COVID-19. Artistul se alesese cu o bronhopneumonie și deja începuse un tratament care să-i vindece plămânii deteriorați.

Interpretul de muzică populară a avut grijă să-și pregătească locul de veci. Așadar, cu puțin timp înainte de deces, artistul și-ar fi comandat o cruce în urmă cu câteva zile.

Acest lucru este confirmat și de Electrecord, într-un mesaj transmis pe pagina de Facebook.

”Drum lin, Petrică Mîțu Stoian! Artistul și-a presimțit moartea! Și-a pregătit mormântul până la cel mai mic detaliu. Săptămâna trecută a fost la cimitir!”, este mesajul care apare pe pagina de Facebook ”Electrecord”.

Unde și când va fi înmormântat Petrică Mîțu Stoian?

Petrică Mîțu Stoian va fi înmormântat în cimitirul Ungheni din Craiova, unde are deja un monument funerar din marmură neagră cu chipul său.

Înmormântarea va avea loc abia miercuri, la 5 zile de la deces. Acest lucru se întâmplă din cauză că Institutul de Medicină Legală prevede ca, în cazul în care decesul survine în weekend, trupul neînsuflețit nu poate fi ridicat imediat.

Începând de luni, trupul neînsufleţit al artistului va fi depus la Ansamblul Maria Tănase din Craiova.

Petrică Mîțu Stoian a murit sâmbătă, 6 noiembrie

Colegii de breaslă ai lui Petrică Mîțu Stoian sunt în continuare șocați de vesta decesului, mai ales că artistul luase parte joi la filmări pentru Revelion.

Cunoscutul interpret de muzică populară, Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață, sâmbătă, la vârsta de 61 de ani.Artistul era internat într-o clinică unde se trata în urma infectării cu SARS-COV-2. Acolo, starea lui s-a agravat rapid si a fost transferat la Spitalul din Reșița. Din păcate, medicii nu l-au mai putut salva, din cauză că suferea de bronho-penumonie și se afla sub tratament anti-coagulant.

Petrică Mîțu Stoian începuse o terapie de refacere a plămânilor după ce scăpase de COVID-19. Din păcate, în noaptea de vineri spre sâmbătă s-a simțit rău și a fost preluat de o ambulanță.

„Joi, în jurul orei 20:30, ne întorceam de la București, eu am mai întârziat puțin, el ajunsese în Craiova, mi-a spus că e drumul destul de aglomerat. Atunci mi-a spus că pleacă la Reșița, că vrea să se refacă după COVID-19, să-și revigoreze plămânii.

Azi, când am aflat că îi e rău, nu mi-a venit să cred. După prima ședință s-a simțit bine, a mers în cameră seara, în cursul nopții a început să se simtă rău, la 3 au venit cu salvarea și l-au dus. Azi, de la ora 13:00, lucrurile au început să se complice. Avea în program să facă 15 proceduri de ozonoterapie, nu cunosc prea mult de acest tratament dar se pare că nu i-a făcut bine şi după prima şedinţă am înţeles că a expectorat puţin sânge. Am încercat să-l aducem în Capitală, aveam promisiuni că mâine dimineață îl va prelua un elicopter. Din nefericire, inima lui nu a mai rezistat și a plecat dintre noi… Dumnezeu a fost dur în seara asta, mi-a luat unul dintre ce mai buni prieteni, am făcut lucruri frumoase împreună! Este dureros!“, a declarat Constantin Enceanu la România Tv.