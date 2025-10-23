Vânt puternic în vestul și centrul țării. ANM a emis o atenționare de cod galben

a emis o atenționare de tip cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă de joi seara, 23 octombrie, ora 21:00, până vineri, 24 octombrie, ora 21:00. Fenomenele vor afecta o mare parte din vestul, centrul și sudul țării, precum și zonele montane, unde rafalele vor depăși local 100 km/h.

Când și unde se vor înregistra cele mai puternice rafale

Potrivit , în prima parte a intervalului, între 23 octombrie, ora 21:00-24 octombrie, ora 10:00, vântul se va intensifica în Banat, Crișana, Carpații Occidentali și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali.

Aici, rafalele vor atinge 50-70 km/h, iar la peste 1700 m altitudine pot urca până la 110 km/h.

În a doua parte a zilei de vineri, 24 octombrie, în intervalul 10:00-21:00, vântul se va menține puternic și se va extinde în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, precum și în vestul și sudul Olteniei. În zonele montane, viteza vântului va depăși frecvent 70-90 km/h, iar la altitudini mari pot apărea rafale de până la 120 km/h.

Ce regiuni vor fi afectate indirect

Chiar dacă există și zone care nu sunt nu sunt vizate direct de codul galben, și restul țării va resimți rafale moderate de vânt, de 40-50 km/h. Asta, mai ales în zonele deschise și de câmpie.

Meteorologii avertizează că intensificările bruște pot provoca căderi de crengi, doborâri de arbori și pot afecta rețelele de electricitate. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, în special pe drumurile de munte și pe șoselele expuse curenților de aer.

Ce recomandări au autoritățile

ANM le recomandă cetățenilor să evite deplasările neesențiale în perioadele de vânt puternic, să nu staționeze sub copaci sau lângă construcții vechi și să fixeze obiectele ușoare care pot fi luate de vânt.

Cum urmărește ANM evoluția fenomenelor

Meteorologii precizează că situația va fi monitorizată constant, iar avertizările vor fi actualizate dacă intensitatea vântului se modifică.

Populația este îndemnată să consulte periodic site-ul oficial al ANM și canalele media acreditate pentru informații actualizate.