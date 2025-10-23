Prognoza , 23 octombrie 2025. Ziua de azi aduce cu sine o atmosferă specifică de toamnă târzie, deși temperaturile la nivel național indică o vreme mai blândă decât media multianuală pentru această perioadă. Dacă te pregătești să ieși din casă sau plănuiești o călătorie, află tot ce trebuie să știi despre prognoza meteo de astăzi, cu accent pe principalele regiuni ale țării!

Situația Generală: Temperaturi plăcute și cer variabil

La nivelul întregii țări, ziua de joi, 23 octombrie 2025, se anunță a fi una cu temperaturi maxime care pot ajunge până la 16°C, conform . Minimele nocturne, însă, vor coborî, atingând în medie circa 3°C.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu o viteză medie de aproximativ 6 mph din direcția nord-est, menținând un indice de umiditate destul de ridicat. Cerul va fi predominant parțial noros pe parcursul zilei, urmând ca noaptea să se înnoreze.

Vremea în Capitală: București, 23 octombrie 2025

Pentru locuitorii și vizitatorii Bucureștiului, vremea de azi se prezintă deosebit de plăcută. Capitala se bucură de una dintre cele mai călduroase zile, cu o maximă estimată la 21°C. Cerul va fi senin în timpul zilei, favorizând plimbările în aer liber și activitățile cotidiene. Noaptea, temperatura minimă va coborî la 11°C, iar cerul se va înnora. Șansele de precipitații sunt minime pe timpul zilei, crescând ușor, la aproximativ 10%, pe parcursul nopții. Umiditatea va fi de circa 77%.

Detalii Regionale: De la câmpie la munte

Sudul și Sud-Estul (inclusiv Dobrogea): Aici se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi din țară, în special în zonele de câmpie, similar cu Bucureștiul. Soarele va fi generos, iar șansele de ploaie sunt aproape inexistente.

Vestul și Nord-Vestul (inclusiv Banat și Crișana): Vremea se menține blândă, cu maxime în jurul valorii de 14-18°C. Cerul va fi variabil.

Transilvania și Moldova: Temperaturile vor fi mai scăzute, mai ales dimineața, unde se pot înregistra valori apropiate de limita înghețului. Pe timpul zilei, temperaturile cresc, dar se mențin sub cele din sud. Cerul va fi parțial noros.

Zonele Montane: La altitudini mari, vremea este deja rece. Se recomandă echipament adecvat, deoarece minimele sunt scăzute, iar probabilitatea de precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare slabă crește pe parcursul nopții. Maxima națională de 16°C scade considerabil în aceste regiuni.

Recomandări pentru 23 octombrie

Având în vedere diferențele notabile între zi și noapte, este esențial să te îmbraci în straturi. O jachetă ușoară este perfectă pentru amiază, dar nu uita de un pulover și o eșarfă pentru dimineață și seară. Cei care se deplasează pe drumuri naționale, în special în zonele de deal și munte, ar trebui să fie atenți la eventualele apariții de ceață matinală, care poate reduce vizibilitatea.