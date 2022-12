VIDEO. Oana Păduraru (ANM), pe B1 TV: În zilele următoare ne așteptăm la o încălzire a vremii. Se pare că o scădere a valorilor de temperatură va fi la începutul săptămânii viitoare

În această săptămână este preconizată o creștere a valorilor termice în aproape toate zonele țării, a declarat Oana Păduraru, meteorolog de serviciu ANM, luni dimineață, la Știrile B1 TV prezentate de Luiza Cergan.

Oana Păduraru (ANM), detalii pe B1 TV despre starea vremii în zilele următoare

„În zilele următoare ne așteptăm chiar la o încălzire a vremii, până la sfârșitul acestei săptămâni. Valorile termice în regiunile intracarpatice, încă din zilele anterioare, s-au situat peste cele normale pentru această perioadă, iar în săptămâna pe care tocmai am început-o ne așteptăm la o creștere a valorilor termice în aproape toate zonele țării. În regiunile intracarpatice vor fi și maxime de până la 13-14 grade. Mai ușor se va încălzi și partea de sud și de est a țării. În primul rând, pentru că mai persistă încă nebulozitatea joasă, stratiformă, pe parcursul zilelor, iar insolația este aproape absentă”, a declarat Oana Păduraru.

„Soarele nu prea reușește să străbată prin plafonul de nori, însă, totuși, la nivelul întregii țări vom ajunge să avem, pe timpul zilei, temperaturi maxime cuprinse în general între 4 și 12 grade. Minimele termice vor deveni pozitive în aproape toate zonele țării”, a continuat ea.

„Doar în extremitatea nord-estică, unde încă mai persistă masa de aer rece dinspre Câmpia Rusă, vor mai fi valori termice, pe parcursul nopților, ușor negative și se vor înregistra -2… 0 grade, însă cele mai ridicate minime vor fi în continuare atât în Dealurile de Vest, cât și pe litoral, unde vom ajunge chiar până la 8 grade pe parcursul nopților”, a mai spus meteorologul.

„În ceea ce privește precipitațiile, având în vedere că temperaturile sunt în creștere, vor fi doar sub formă de ploaie în zonele joase de relief – și mă refer mai ales la ziua de mâine, când într-adevăr un sistem frontal va traversa țara dinspre partea de vest, nord-vest, către estul, sud-estul teritoriului, și ne așteptăm, după cum spuneam, la precipitații sub formă de ploaie. În nordul Moldovei, în jumătatea nordică a Moldovei, până se va încălzi vremea, vor mai fi și precipitații sub formă de lapoviță și trecător ninsoare, iar la munte, la altitudini joase, lapoviță, la altitudini mai înalte vor predomina ninsorile”, a precizat Oana Păduraru.

„Din datele pe care le avem până în momentul de față, se pare că o scădere a valorilor de temperatură va fi la începutul săptămânii viitoare, dar, sigur, mai pot apărea modificări pe parcursul acestei săptămâni în ceea ce privește estimarea pentru săptămâna următoare, însă deocamdată avem parte de valori termice ridicate și de precipitații nu importante cantitativ, dar pe arii relativ extinse, îndeosebi în jumătatea de vest a țării, însă, după cum spuneam, doar sub formă de ploaie”, a adăugat meteorologul.