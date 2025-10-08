Elena Mateescu, explicații clare după valul de controverse privind „ciclonul” care ar fi lovit România. La 24 de ore după avertizările de Cod roșu și portocaliu, directorul ANM despre fenomenele meteo și cantitățile uriașe de precipitații înregistrate. Potrivit acesteia, fenomenul a fost unul real și s-a încadrat în parametrii specifici avertizărilor emise, chiar dacă în unele zone, precum Capitala, impactul a fost mai redus decât se anticipa.

„Avertizarea de Cod roșu se emite atunci când un model de prognoză poate să indice cantități de peste 70-90 de litri pe m², izolat, depinde de aria de extindere, peste 100 de litri pe m². Lucru care s-a și confirmat. În Capitală vă dau câteva cifre: cantitatea medie, de când a început să plouă și până în această seară, se situează între 55-72 de litri pe m², în 24 de ore”, a precizat Elena Mateescu, în direct la B1 TV.

Cum justifică Elena Mateescu avertizările de cod roșu emise

În contextul discuțiilor din spațiul public, Elena Mateescu a venit cu explicații clare după valul de controverse, precizând cum se stabilesc pragurile de avertizare.

„Emitem avertizările meteorologice pe baza informațiilor și a modelelor furnizate de Centrul European pentru Prognoza Vremii pe Termen Mediu, la care România este stat membru cooperant sau membru în diferite consorții pe modelele de arie limitată, COSMO sau ALARO. Toate modelele indicau semnalul comun pentru zonele pentru care s-a emis Codul roșu, aceste valori de precipitații.

Plus că, atunci când emitem Codul roșu, luăm în considerare, pe lângă modelele de prognoză, și limitele, pragurile maxime ale parametrilor meteorologici ce vizează fenomenul respectiv, adică cele mai mari valori înregistrate în istoria măsurătorilor, ca și criteriu climatologic pentru zona respectivă. Lucru pe care vi l-am și menționat prin măsurătorile înregistrate în arhivă.

Așa se elaborează, și fiecare serviciu meteorologic național respectă recomandările Organizației Meteorologice Mondiale. Aceste alerte, practic, se încarcă și pe site-ul , acolo unde România este, de asemenea, stat membru și unde fiecare serviciu meteorologic național datează zilnic avertizările meteorologice pentru fenomene meteo-periculoase”, a spus șefa ANM la emisiunea News Pass cu Laura Chiriac.

Ce este Centrul European de AvroMeteorologie și care este rolul său

Elena Mateescu a explicat și rolul important al Centrului European de Agrometeorologie, o inițiativă unică la nivel mondial, care va fi găzduită chiar de România: „Este prima inițiativă din lume, găzduită de România, la nivelul Europei, ca și membru al Regiunii Asociației VI a Organizației Meteorologice Mondiale. Centrul încă nu este operațional, așteptăm avizul ISU, ultima etapă, pentru ca specialiștii agrometeorologi, climatologi, baza de date IT, să-și desfășoare activitatea în cadrul centrului. Nu are legătură acest centru cu activitatea curentă de prognoză și avertizare, în baza căreia noi emitem avertizări, conform Statutului de Serviciu și Autorității Tehnice Naționale în domeniul meteorologiei din România.