B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » A fost sau nu ciclon în România? Elena Mateescu, explicații clare după valul de controverse (VIDEO)

A fost sau nu ciclon în România? Elena Mateescu, explicații clare după valul de controverse (VIDEO)

Ana Beatrice
08 oct. 2025, 23:27
A fost sau nu ciclon în România? Elena Mateescu, explicații clare după valul de controverse (VIDEO)
Sursa Foto: Facebook - Elena Mateescu
Cuprins
  1. Cum justifică Elena Mateescu avertizările de cod roșu emise
  2. Ce este Centrul European de AvroMeteorologie și care este rolul său

Elena Mateescu, explicații clare după valul de controverse privind „ciclonul” care ar fi lovit România. La 24 de ore după avertizările de Cod roșu și portocaliu, directorul ANM a venit cu detalii precise despre fenomenele meteo și cantitățile uriașe de precipitații înregistrate. Potrivit acesteia, fenomenul a fost unul real și s-a încadrat în parametrii specifici avertizărilor emise, chiar dacă în unele zone, precum Capitala, impactul a fost mai redus decât se anticipa.

„Avertizarea de Cod roșu se emite atunci când un model de prognoză poate să indice cantități de peste 70-90 de litri pe m², izolat, depinde de aria de extindere, peste 100 de litri pe m². Lucru care s-a și confirmat. În Capitală vă dau câteva cifre: cantitatea medie, de când a început să plouă și până în această seară, se situează între 55-72 de litri pe m², în 24 de ore”, a precizat Elena Mateescu, în direct la B1 TV.

Cum justifică Elena Mateescu avertizările de cod roșu emise

În contextul discuțiilor din spațiul public, Elena Mateescu a venit cu explicații clare după valul de controverse, precizând cum se stabilesc pragurile de avertizare.

„Emitem avertizările meteorologice pe baza informațiilor și a modelelor furnizate de Centrul European pentru Prognoza Vremii pe Termen Mediu, la care România este stat membru cooperant sau membru în diferite consorții pe modelele de arie limitată, COSMO sau ALARO. Toate modelele indicau semnalul comun pentru zonele pentru care s-a emis Codul roșu, aceste valori de precipitații.

Plus că, atunci când emitem Codul roșu, luăm în considerare, pe lângă modelele de prognoză, și limitele, pragurile maxime ale parametrilor meteorologici ce vizează fenomenul respectiv, adică cele mai mari valori înregistrate în istoria măsurătorilor, ca și criteriu climatologic pentru zona respectivă. Lucru pe care vi l-am și menționat prin măsurătorile înregistrate în arhivă.

Așa se elaborează, și fiecare serviciu meteorologic național respectă recomandările Organizației Meteorologice Mondiale. Aceste alerte, practic, se încarcă și pe site-ul MeteoAlarm, acolo unde România este, de asemenea, stat membru și unde fiecare serviciu meteorologic național datează zilnic avertizările meteorologice pentru fenomene meteo-periculoase”, a spus șefa ANM la emisiunea News Pass cu Laura Chiriac.

Ce este Centrul European de AvroMeteorologie și care este rolul său

Elena Mateescu a explicat și rolul important al Centrului European de Agrometeorologie, o inițiativă unică la nivel mondial, care va fi găzduită chiar de România: „Este prima inițiativă din lume, găzduită de România, la nivelul Europei, ca și membru al Regiunii Asociației VI a Organizației Meteorologice Mondiale. Centrul încă nu este operațional, așteptăm avizul ISU, ultima etapă, pentru ca specialiștii agrometeorologi, climatologi, baza de date IT, să-și desfășoare activitatea în cadrul centrului. Nu are legătură acest centru cu activitatea curentă de prognoză și avertizare, în baza căreia noi emitem avertizări, conform Statutului de Serviciu și Autorității Tehnice Naționale în domeniul meteorologiei din România.

Tags:
Citește și...
Raed Arafat, după criticile privind deciziile autorităților pe Codul roșu de ploi: „Noi n-am închis oamenii în casă. Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic” (VIDEO)
Meteo
Raed Arafat, după criticile privind deciziile autorităților pe Codul roșu de ploi: „Noi n-am închis oamenii în casă. Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic” (VIDEO)
“Ne raportăm la criterii bine stabilite”. Cum răspunde șefa ANM acuzațiilor, că nu au existat fenomene de Cod roșu în București (VIDEO)
Meteo
“Ne raportăm la criterii bine stabilite”. Cum răspunde șefa ANM acuzațiilor, că nu au existat fenomene de Cod roșu în București (VIDEO)
Bilanț actualizat al ploilor / Arafat: Fix cei care ne critică acum că am exagerat, dacă noi n-am fi făcut nimic și chiar se întâmpla ceva, ar fi urlat că de ce n-am făcut nimic (VIDEO)
Meteo
Bilanț actualizat al ploilor / Arafat: Fix cei care ne critică acum că am exagerat, dacă noi n-am fi făcut nimic și chiar se întâmpla ceva, ar fi urlat că de ce n-am făcut nimic (VIDEO)
Vremea miercuri, 8 octombrie. Umbrelele, un accesoriu obligatoriu în multe regiuni
Meteo
Vremea miercuri, 8 octombrie. Umbrelele, un accesoriu obligatoriu în multe regiuni
Efectele ploilor de cod roșu: Pompierii au intervenit în 42 de localităţi din 16 judeţe şi în Bucureşti (VIDEO)
Meteo
Efectele ploilor de cod roșu: Pompierii au intervenit în 42 de localităţi din 16 judeţe şi în Bucureşti (VIDEO)
Aeroporturile din București, sub cod roșu de ploi. Cum gestionează aeroporturile din Capitală vremea extremă
Eveniment
Aeroporturile din București, sub cod roșu de ploi. Cum gestionează aeroporturile din Capitală vremea extremă
A intrat în vigoare Codul roșu de ploi torențiale. Ciclonul Barbara aduce potop în Bucureşti şi 5 judeţe. Cum s-au pregătit autoritățile și ce recomandă DSU
Meteo
A intrat în vigoare Codul roșu de ploi torențiale. Ciclonul Barbara aduce potop în Bucureşti şi 5 judeţe. Cum s-au pregătit autoritățile și ce recomandă DSU
Ce este Ciclonul Barbara, care va lovi România, și cât va dura fenomenul meteo extrem: “El se deplasează destul de repede”
Meteo
Ce este Ciclonul Barbara, care va lovi România, și cât va dura fenomenul meteo extrem: “El se deplasează destul de repede”
A fost emis mesaj RO-ALERT. Ce au transmis autoritățile cu privire la Codul roșu de ploi abundente și torențiale (FOTO)
Meteo
A fost emis mesaj RO-ALERT. Ce au transmis autoritățile cu privire la Codul roșu de ploi abundente și torențiale (FOTO)
Ciclonul Barbara lovește România. Ce trebuie să aibă la îndemână populația? Avertismentul lui Raed Arafat
Meteo
Ciclonul Barbara lovește România. Ce trebuie să aibă la îndemână populația? Avertismentul lui Raed Arafat
Ultima oră
23:56 - Oana Țoiu, după întâlnirea cu Marco Rubio. Temele principale abordate cu șeful diplomației americane
23:56 - Oana Țoiu, gest simbolic pentru Marco Rubio. Ce cadou special a oferit ministrul român oficialului american
23:56 - ANCOM blochează apelurile false din străinătate. Cum pot fi protejați utilizatorii
23:29 - Trucul prin care eviți pierderile de căldură prin pereții exterior. Cum să încălzești o cameră într-un bloc vechi
22:44 - Modelele BYD la Salonul Auto București. Producătorul chinez propune SEAL 5 DM-i şi SEAL 6 DM-i
22:20 - Mirabela Grădinaru, alături de tinerii designeri români! Ce mesaj le-a transmis în debutul Romanian Fashion Week (VIDEO)
22:05 - Fraude online pe WhatsApp iau amploare. Cum funcționează escrocheria „numărul nou”
22:00 - Sumele de bani găsite pe stradă. Ce prevede legea într-o astfel de situație
21:58 - Cauza morții lui Marius Keseri a fost dezvăluită. De ce a murit, de fapt, bateristul trupei Direcția 5: „A suferit foarte mult”
21:32 - Maria Constantin, hotărâtă să își schimbe viața! Ce regim urmează și cât de greu îi este: „Organismul meu a intrat într-un fel de sevraj”