Vortexul polar readuce iarna în România, în aprilie 2026. Unde va ninge luna viitoare

Ana Maria
19 mart. 2026, 08:26
Cuprins
  1. Vortexul polar revine în România. Cum va fi vremea în zonele montane
  2. De ce apar ninsori și viscol în aprilie
  3. Vortexul polar revine în România. Cum va fi vremea în București și sudul țării
  4. Ce înseamnă această schimbare pentru România

Vortexul polar revine în România. Țara noastră se confruntă cu un episod meteo neobișnuit pentru această perioadă, după ce vortexul polar readuce condiții de iarnă chiar în mijlocul primăverii. Conform datelor publicate de meteorologii de la Accuweather, luna aprilie 2026 vine cu contraste puternice între diferite regiuni ale țării.

Deși, în mod normal, această perioadă ar trebui să aducă temperaturi mai ridicate și vreme stabilă, prognoza indică o situație atipică, cu fenomene specifice sezonului rece în anumite zone.

Vortexul polar revine în România. Cum va fi vremea în zonele montane

Pentru orașe precum Brașov, meteorologii anunță o lună aprilie dominată de frig, iar în zonele mai înalte ar urma să fie ninsori și chiar viscol. Temperaturile maxime vor rămâne scăzute, situându-se frecvent între 8 și 10 grade Celsius, potrivit Accuweather, în timp ce nopțile vor aduce valori negative.

În aceste condiții, precipitațiile vor fi mixte, iar în multe zile sunt așteptate ninsori consistente. Alternanța dintre ploaie, lapoviță și ninsoare va crea un tablou meteo mai apropiat de iarnă decât de primăvară.

Locuitorii din zonele montane trebuie să se pregătească pentru o perioadă dificilă, în care instabilitatea atmosferică și stratul de zăpadă pot reveni în forță, mai ales la altitudini mari.

De ce apar ninsori și viscol în aprilie

Specialiștii explică faptul că acest fenomen este cauzat de influența vortexului polar, care aduce mase de aer rece din nordul Europei. Astfel de episoade pot apărea chiar și primăvara, însă sunt mai rare și creează diferențe majore între regiuni.

Vortexul polar revine în România. Cum va fi vremea în București și sudul țării

În contrast puternic cu zonele montane, sudul României va avea parte de o evoluție meteo mult mai blândă. În București, temperaturile vor crește treptat pe parcursul lunii aprilie, iar ploile vor fi, în general, moderate.

Spre finalul lunii, valorile termice vor ajunge chiar la 18–20 de grade Celsius, iar zilele însorite vor deveni din ce în ce mai frecvente.

Diferențele dintre regiuni sunt evidente. În timp ce la munte iarna pare să revină în forță, în sud primăvara își intră treptat în drepturi.

Ce înseamnă această schimbare pentru România

Acest contrast accentuat între zonele montane și cele din sud evidențiază variabilitatea tot mai mare a vremii. România se împarte, practic, între două anotimpuri: iarnă în zonele înalte și primăvară în restul țării.

Vremea, 18 martie: maxime peste normal, vânt puternic și precipitații în zone montane
Revin ninsorile în România? Cum va fi vremea în următoarele zile. Anunțul făcut de ANM
Vremea,17 martie: soare în majoritatea regiunilor, precipitații izolate în vest și la munte
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Maxime de 17 grade și episoade de ploaie
Vremea, 16 martie: nori în sud și est, soare în vest. Temperaturile ajung până la 17 grade
Vremea, 15 martie: soare în mare parte din țară și temperaturi peste normalul perioadei
Vremea, 14 martie: soare și temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această lună
Vremea se încălzește în toată țara. Temperaturile urcă până la 20 de grade în vest
Vremea, 12 martie: ceață în sud și est, maxime de până la 19 grade în vest
Vremea, 11 martie: soare și temperaturi neobișnuit de ridicate în majoritatea regiunilor
