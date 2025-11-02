România traversează cu temperaturi peste media normală a perioadei, dar și cu episoade de ceață și burniță, care pot reduce vizibilitatea pe șosele, mai ales în zonele joase și în depresiunile intramontane.

Cum va fi vremea în țară

Duminică, 2 noiembrie, România se bucură de o zi surprinzător de caldă pentru această perioadă a anului. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 24 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele deluroase din Banat și Crișana, conform

Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la -2 grade în depresiunile din estul Carpaților, dar vor rămâne ridicat, înregistrându-se până la 13 grade în Dealurile de Vest și pe litoral.

Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării. În sud, est și centru, dimineața și noaptea se va semnala ceață și nebulozitate joasă, iar pe alocuri sunt posibile burnițe izolate. În vest și nord-vest, ceața își va face apariția la începutul zilei, urmând ca în a doua parte a nopții să apară ploi slabe, izolate.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în Banat, Moldova și în zona montană înaltă.

Ce temperaturi se anunță pentru București

În Capitală, vremea rămâne neobișnuit de caldă pentru începutul lunii noiembrie. Dimineața și noaptea vor fi nori joși și ceață, însă în restul intervalului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab, iar temperatura maximă va atinge 20-21 de grade Celsius, cu o minimă nocturnă de 6-8 grade.

A fost emis și un cod galben

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică dimineață o avertizare cod galben de ceață, valabilă între ora 9:00 și ora 12:00, pentru zona depresionară a județului Harghita.

Sunt vizate localitățile Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc și Racu.

Meteorologii avertizează că ceața va reduce vizibilitatea local sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri, afectând traficul rutier din zonă.