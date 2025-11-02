B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vreme neobișnuit de caldă pentru început de noiembrie. Se vor înregistra până la 24 de grade în vestul țării

Vreme neobișnuit de caldă pentru început de noiembrie. Se vor înregistra până la 24 de grade în vestul țării

Elena Boruz
02 nov. 2025, 10:42
Vreme neobișnuit de caldă pentru început de noiembrie. Se vor înregistra până la 24 de grade în vestul țării
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Cum va fi vremea în țară
  2. Ce temperaturi se anunță pentru București
  3. A fost emis și un cod galben

România traversează un început de noiembrie cu temperaturi peste media normală a perioadei, dar și cu episoade de ceață și burniță, care pot reduce vizibilitatea pe șosele, mai ales în zonele joase și în depresiunile intramontane.

Cum va fi vremea în țară

Duminică, 2 noiembrie, România se bucură de o zi surprinzător de caldă pentru această perioadă a anului. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 24 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele deluroase din Banat și Crișana, conform Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la -2 grade în depresiunile din estul Carpaților, dar vor rămâne ridicat, înregistrându-se până la 13 grade în Dealurile de Vest și pe litoral.

Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării. În sud, est și centru, dimineața și noaptea se va semnala ceață și nebulozitate joasă, iar pe alocuri sunt posibile burnițe izolate. În vest și nord-vest, ceața își va face apariția la începutul zilei, urmând ca în a doua parte a nopții să apară ploi slabe, izolate.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în Banat, Moldova și în zona montană înaltă.

Ce temperaturi se anunță pentru București

În Capitală, vremea rămâne neobișnuit de caldă pentru începutul lunii noiembrie. Dimineața și noaptea vor fi nori joși și ceață, însă în restul intervalului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab, iar temperatura maximă va atinge 20-21 de grade Celsius, cu o minimă nocturnă de 6-8 grade.

A fost emis și un cod galben

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică dimineață o avertizare cod galben de ceață, valabilă între ora 9:00 și ora 12:00, pentru zona depresionară a județului Harghita.

Sunt vizate localitățile Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc și Racu.

Meteorologii avertizează că ceața va reduce vizibilitatea local sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri, afectând traficul rutier din zonă.

Tags:
Citește și...
Vremea astăzi, 1 noiembrie. Toamna își face simțită prezența tot mai mult
Meteo
Vremea astăzi, 1 noiembrie. Toamna își face simțită prezența tot mai mult
Vremea, astăzi, 31 octombrie. Cum arată acest sfârșit de lună
Meteo
Vremea, astăzi, 31 octombrie. Cum arată acest sfârșit de lună
Temperaturi de primăvară în plină toamnă. Astăzi, maximele ating până la 23 de grade
Meteo
Temperaturi de primăvară în plină toamnă. Astăzi, maximele ating până la 23 de grade
Vremea pe 29 octombrie 2025: toamnă caldă în România
Meteo
Vremea pe 29 octombrie 2025: toamnă caldă în România
Vremea în România, 29 octombrie 2025: soare și temperaturi plăcute în majoritatea regiunilor
Meteo
Vremea în România, 29 octombrie 2025: soare și temperaturi plăcute în majoritatea regiunilor
Prognoza meteo, 28 octombrie 2025: răcire bruscă și ploi în Vest. Detalii pe zone
Meteo
Prognoza meteo, 28 octombrie 2025: răcire bruscă și ploi în Vest. Detalii pe zone
Vremea în România azi, 28 octombrie 2025
Meteo
Vremea în România azi, 28 octombrie 2025
Prognoza meteo, 27 octombrie: Vremea rece domină România azi
Meteo
Prognoza meteo, 27 octombrie: Vremea rece domină România azi
Vine o iarnă severă în România? Avertismentul Elenei Mateescu: „Chiar și un sezon rece normal înseamnă fenomen de viscol” (VIDEO)
Meteo
Vine o iarnă severă în România? Avertismentul Elenei Mateescu: „Chiar și un sezon rece normal înseamnă fenomen de viscol” (VIDEO)
Vremea de azi, 27 octombrie: ploi și temperaturi coborâte
Meteo
Vremea de azi, 27 octombrie: ploi și temperaturi coborâte
Ultima oră
10:09 - Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie. Zece persoane înjunghiate, nouă în stare critică
09:29 - Ministrul Muncii, despre amânarea deciziei creșterii salariului minim pe economie: „Premierul Bolojan a luat o măsură înțeleaptă”
08:53 - Incendiu de proporții la o casă din Harghita. O femeie a murit
08:28 - George Simion, temător și precaut: „Când nu le mai iese cu furtul la vot, pun mâna pe gloanțe și trag”
00:05 - Fotbal Superliga. FCSB, victorie la pas cu Universitatea Cluj (2-0)
23:40 - Nicușor Dan se pregătește pentru căsătorie. Președintele a confirmat că va oficializa relația cu Mirabela Grădinaru curând
23:09 - George Simion, ironizat de fosta sa victimă. Virgil Popescu îi amintește de momentele în care îl hărțuia: „Unde îți este curajul”
22:25 - Jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv, subiect de glume pe rețelele sociale. Parodie după incidentul care a scandalizat o țară
21:57 - Ajutorul de încălzire 2025. Persoanele vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de sprijin
21:18 - Explozie urmată de incendiu la o locuință din Dej. Un bărbat a murit