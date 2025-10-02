Iubitorii de drumeții trebuie să își regândească planurile pentru zilele următoare. Reprezentanții Salvamont Prahova au anunțat că traseele de abrupt din Munții Bucegi, Baiului și Ciucaș sunt închise temporar, din cauza condițiilor meteo severe anunțate la altitudini mari. Decizia vine pe fondul avertizărilor privind ninsori abundente și vânt puternic, ce pot pune în pericol siguranța turiștilor.

Ce zone sunt afectate de închideri

Potrivit reprezentanților Prahova, toate traseele montane de abrupt din Bucegi, Baiului și Ciucaș sunt închise în această perioadă. Măsura a fost luată după ce prognozele au indicat că la altitudini mari se vor depune până la 80 de centimetri de zăpadă. Deplasările în astfel de zone nu sunt recomandate, întrucât riscurile sunt extrem de ridicate.

Specialiștii avertizează că stratul de zăpadă se va așeza rapid, ajungând în unele locuri chiar la un metru, din cauza troienelor formate de vânt. Rafalele puternice vor spulbera , reducând vizibilitatea și sporind pericolul de rătăcire pe crește, scrie Ziare.com. În plus, condițiile de frig și instabilitatea terenului pot transforma o simplă excursie într-o situație critică.

Ce transmit meteorologii

(ANM) a emis alerte de Cod galben și Cod portocaliu pentru ninsori și viscol, valabile pe parcursul zilelor de 2 și 3 octombrie. Codul galben vizează Carpații meridionali și de Curbură, la peste 1.500 de metri altitudine, unde se va depune un strat de zăpadă de 10-20 de centimetri. În paralel, Codul portocaliu afectează județele Caraș-Severin, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, unde se estimează că zăpada va ajunge la 30-40 de centimetri.

Pe lângă fenomenele extreme din zonele montane, ANM a emis și o informare generală de vreme deosebit de rece și instabilă, valabilă până pe 4 octombrie. Vor fi ploi consistente, intensificări ale vântului și temperaturi scăzute, ceea ce va afecta cea mai mare parte a teritoriului. În zonele înalte, ninsorile și viscolul vor continua să creeze probleme.