B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Ninsorile abundente schimbă planurile turiștilor la munte. Ce riscuri aduce vremea extremă pentru cei care urcă pe creste

Ninsorile abundente schimbă planurile turiștilor la munte. Ce riscuri aduce vremea extremă pentru cei care urcă pe creste

Iulia Petcu
02 oct. 2025, 15:53
Ninsorile abundente schimbă planurile turiștilor la munte. Ce riscuri aduce vremea extremă pentru cei care urcă pe creste
Sursa Foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce zone sunt afectate de închideri
  2. Ce transmit meteorologii

Iubitorii de drumeții trebuie să își regândească planurile pentru zilele următoare. Reprezentanții Salvamont Prahova au anunțat că traseele de abrupt din Munții Bucegi, Baiului și Ciucaș sunt închise temporar, din cauza condițiilor meteo severe anunțate la altitudini mari. Decizia vine pe fondul avertizărilor privind ninsori abundente și vânt puternic, ce pot pune în pericol siguranța turiștilor.

Ce zone sunt afectate de închideri

Potrivit reprezentanților Salvamont Prahova, toate traseele montane de abrupt din Bucegi, Baiului și Ciucaș sunt închise în această perioadă. Măsura a fost luată după ce prognozele au indicat că la altitudini mari se vor depune până la 80 de centimetri de zăpadă. Deplasările în astfel de zone nu sunt recomandate, întrucât riscurile sunt extrem de ridicate.

Specialiștii avertizează că stratul de zăpadă se va așeza rapid, ajungând în unele locuri chiar la un metru, din cauza troienelor formate de vânt. Rafalele puternice vor spulbera ninsoarea, reducând vizibilitatea și sporind pericolul de rătăcire pe crește, scrie Ziare.com. În plus, condițiile de frig și instabilitatea terenului pot transforma o simplă excursie într-o situație critică.

Ce transmit meteorologii

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis alerte de Cod galben și Cod portocaliu pentru ninsori și viscol, valabile pe parcursul zilelor de 2 și 3 octombrie. Codul galben vizează Carpații meridionali și de Curbură, la peste 1.500 de metri altitudine, unde se va depune un strat de zăpadă de 10-20 de centimetri. În paralel, Codul portocaliu afectează județele Caraș-Severin, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, unde se estimează că zăpada va ajunge la 30-40 de centimetri.

Pe lângă fenomenele extreme din zonele montane, ANM a emis și o informare generală de vreme deosebit de rece și instabilă, valabilă până pe 4 octombrie. Vor fi ploi consistente, intensificări ale vântului și temperaturi scăzute, ceea ce va afecta cea mai mare parte a teritoriului. În zonele înalte, ninsorile și viscolul vor continua să creeze probleme.

Tags:
Citește și...
Pericol de inundații în mai multe județe. Hidrologii au emis un cod roșu de viituri
Meteo
Pericol de inundații în mai multe județe. Hidrologii au emis un cod roșu de viituri
Prognoza meteorologică pentru 2 octombrie. Vreme capricioasă cu ploi și ninsori
Meteo
Prognoza meteorologică pentru 2 octombrie. Vreme capricioasă cu ploi și ninsori
Vremea în București se schimbă radical. Se anunță o adevărată urgie a naturii. Ce măsuri au luat autoritățile
Meteo
Vremea în București se schimbă radical. Se anunță o adevărată urgie a naturii. Ce măsuri au luat autoritățile
Elena Mateescu avertizează: ploi torențiale, vânt puternic și ninsori viscolite în România
Meteo
Elena Mateescu avertizează: ploi torențiale, vânt puternic și ninsori viscolite în România
Avertizare meteo cod portocaliu în București: vânt puternic și ploi torențiale în următoarele zile
Meteo
Avertizare meteo cod portocaliu în București: vânt puternic și ploi torențiale în următoarele zile
Zăpada ar putea atinge 30-40 de centimetri la Bâlea Lac. Meterologii anunță Cod Portocaliu de ninsori în Munții Făgăraș
Meteo
Zăpada ar putea atinge 30-40 de centimetri la Bâlea Lac. Meterologii anunță Cod Portocaliu de ninsori în Munții Făgăraș
Prognoza meteo pentru luna octombrie. Cum va fi vremea în cea de-a doua lună de toamnă
Meteo
Prognoza meteo pentru luna octombrie. Cum va fi vremea în cea de-a doua lună de toamnă
Prima zi de octombrie: frig și ploi, în majoritatea zonelor din țară. Iată cum va fi vremea astăzi
Meteo
Prima zi de octombrie: frig și ploi, în majoritatea zonelor din țară. Iată cum va fi vremea astăzi
Viscolul lovește puternic în România. Prima șosea care s-a închis din cauza zăpezii abundente. Zonele din țară unde a nins
Meteo
Viscolul lovește puternic în România. Prima șosea care s-a închis din cauza zăpezii abundente. Zonele din țară unde a nins
Ploi și temperaturi scăzute în ultima zi de septembrie! Iată cum va fi vremea astăzi
Meteo
Ploi și temperaturi scăzute în ultima zi de septembrie! Iată cum va fi vremea astăzi
Ultima oră
17:26 - Iarna a sosit mai devreme în România. Cum trebuie să fie pregătiți șoferii pentru zăpadă și frig
17:20 - Pentru ce ar trebui să folosim diferitele tipuri de uleiuri. Este sau nu potrivit cel de măsline pentru prăjit
16:28 - Scandal monstru între Anda Adam și Mara Bănică: „În alte condiții, probabil ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură”
16:22 - Dan Bittman și-a donat averea. Bunurile nu au ajuns pe numele copiilor. Surpriză! Cui i-a lăsat tot
16:15 - Apartamentul din Dubai al lui Traian Preoteasa, șeful CFR Călători, închiriat de Ministerul Muncii cu 30.000 de euro
16:01 - Eșecul lui Nicolae Ceaușescu. Datele despre colapsul economic al României erau pe masa dictatorului
15:57 - Rugăciunea de joi. Izvor de smerenie, iertare și speranță pentru suflet
15:34 - Ce se ascunde în spatele celui mai popular sfat pentru slăbit? Oțetul de mere, demontat de cercetători
15:16 - Fostul președinte Bashar al-Assad a fost otrăvit la Moscova
15:13 - Maria Ghiorghiu revine cu o nouă profeție! Ce spune despre Călin Georgescu