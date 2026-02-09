B1 Inregistrari!
Vreme rece în toată țara. Ninsori în sud, est și la munte, ger noaptea și vânt puternic în mai multe regiuni

Vreme rece în toată țara. Ninsori în sud, est și la munte, ger noaptea și vânt puternic în mai multe regiuni

09 feb. 2026, 08:00
Vreme rece în toată țara. Ninsori în sud, est și la munte, ger noaptea și vânt puternic în mai multe regiuni
Foto: Freepik
Cuprins
  1. Temperaturile scad accentuat, ger în Moldova și estul Transilvaniei
  2. Precipitații mixte și ninsori în mai multe regiuni
  3. Vânt puternic în mai multe zone ale țării
  4. Vreme rece și ninsori slabe în Capitală
  5. Ninsori abundente și viscol la munte

Vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a țării, iar valorile termice vor coborî semnificativ față de zilele precedente. Meteorologii anunță ninsori în sudul, estul și zonele montane ale României, în timp ce în restul teritoriului vor predomina ploile. Noaptea, temperaturile vor scădea sub pragul gerului în mai multe regiuni.

Temperaturile scad accentuat, ger în Moldova și estul Transilvaniei

Valorile termice diurne vor înregistra o scădere accentuată în regiunile extracarpatice, iar temperaturile nocturne vor coborî inclusiv în centrul țării. Astfel, noaptea va fi geroasă în cea mai mare parte a Moldovei și în estul Transilvaniei, unde minimele vor ajunge până la -15 grade Celsius, conform ANM.

Temperaturile maxime se vor încadra între -6 grade în nordul Moldovei și 11 grade în Banat și Crișana. Minimele nocturne vor varia între -15 grade în nordul Moldovei și 3 grade în Crișana. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, va fi ceață.

Precipitații mixte și ninsori în mai multe regiuni

Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor fi prezente pe arii restrânse. În sudul și estul țării se vor semnala ninsori, în timp ce în celelalte regiuni vor predomina ploile. Spre seară și în cursul nopții, cerul va deveni variabil în nord-est, însă va rămâne noros în restul teritoriului.

În sud-vest și vest, ninsorile vor fi mai extinse, iar local se vor acumula cantități de apă cuprinse între 5 și 10 litri pe metru pătrat. Stratul de zăpadă va atinge grosimi de 5-10 centimetri. Izolat, se va forma polei sau ghețuș, condiții care pot îngreuna traficul rutier.

Vânt puternic în mai multe zone ale țării

Vântul va avea intensificări locale în sud-vest, sud și est, dar și pe alocuri în centrul țării. Rafalele vor atinge viteze de 45-50 km/h, amplificând senzația de frig.

Vreme rece și ninsori slabe în Capitală

În București, vremea se va răci accentuat față de zilele precedente. Cerul va fi mai mult noros, iar în prima parte a zilei va ninge slab, trecător.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare, rafalele atingând 40-45 km/h. Temperatura maximă va fi cuprinsă între -1 și 0 grade, iar minima nopții va coborî între -6 și -4 grade.

Ninsori abundente și viscol la munte

La munte, vremea va fi în general închisă, cu ninsori extinse, mai ales în Munții Apuseni și în Carpații Meridionali. Se va depune un strat consistent de zăpadă, de aproximativ 15 centimetri.

Vântul va sufla tare, în special în Munții Banatului și la altitudini mari, unde rafalele pot ajunge la 80-90 km/h, determinând viscol temporar. Local, se va forma polei sau ghețuș.

