Prima săptămână din luna martie aduce un tablou meteorologic instabil, cu variații bruște de temperatură și episoade de precipitații, potrivit estimărilor oficiale. Specialiștii avertizează că această alternanță poate influența atât traficul rutier, cât și activitățile agricole, într-o perioadă sensibilă pentru vegetație.

Ce spun datele meteorologilor despre luna martie

(ANM) indică pentru începutul lunii martie o succesiune de intervale mai calde decât normalul, urmate de răciri nocturne accentuate. „Nu trebuie să excludem această probabilitate, mai ales că prima lună de primăvară rămâne o lună de tranziție.” Potrivit șefei instituției, Elena Mateescu, „statistic vorbind, martie poate aduce în continuare episoade cu fenomene tipice de iarnă — chiar și în aprilie pot apărea astfel de variații.”

Specialiștii subliniază că oscilațiile dintre perioadele calde și reveniri sub valorile normale sunt specifice acestui interval calendaristic. „Alternanțele dintre perioade mai calde și reveniri la valori sub normă sunt caracteristice acestei perioade, iar statistica meteorologică arată că martie este, prin excelență, o lună capricioasă”, a transmis șefa , potrivit Ziare.com. Aceste schimbări rapide pot favoriza apariția brumei și a înghețului nocturn, chiar dacă ziua temperaturile par blânde.

Meteorologii amintesc că primăvara trecută a fost una atipic de rece, cu efecte resimțite până la finalul lunii mai. Între 9 și 11 aprilie 2025 a fost emis cod portocaliu de vreme deosebit de rece, cu brumă, îngheț la sol și ninsori. Luna mai 2025 a devenit a cincea cea mai rece din istoria măsurătorilor, cu o abatere termică negativă de minus 2,2 grade Celsius, și a patra cea mai ploioasă, cu o medie de 120,6 litri pe metru pătrat.

Cum pot fi afectați agricultorii de episoadele de frig

Primele faze de vegetație, precum înfloritul sau formarea mugurilor, sunt extrem de vulnerabile la temperaturi sub zero grade. Înghețul distruge țesuturile florale, compromite recoltele și poate genera pierderi financiare semnificative, cu efecte ulterioare asupra prețurilor alimentelor. În primăvara lui 2025, temperaturile au coborât local până la aproximativ −7,3 °C, iar suprafețe întinse de livezi și culturi horticole au fost afectate.

În urma pagubelor din 2025, care au vizat zeci de mii de hectare și pierderi de ordinul zecilor de milioane de euro, Guvernul Bolojan a anunțat pe 10 februarie 2026 acordarea unor ajutoare de stat. Sprijinul financiar poate ajunge până la 2.000 de euro pe hectar, vizând afectați de înghețul sever din primăvara precedentă.





