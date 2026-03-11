Vremea se menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, iar miercuri temperaturile vor urca până la 18-19 grade în vestul . În prima parte a zilei mai pot apărea înnorări și ceață în sud și sud-est, însă pe parcurs atmosfera devine frumoasă în toată țara.

Soare în Dobrogea și Bărăgan, după ceața de dimineață

În Dobrogea și în Bărăgan ziua începe cu câteva înnorări și posibil ceață, însă ulterior vremea se înseninează. Soarele va fi prezent pe parcursul zilei, iar vântul va sufla moderat în Dobrogea, conform .

La orele amiezii, temperaturile vor ajunge la aproximativ 14 grade, valori ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă a anului.

Vreme plăcută în Moldova, dar cu vânt pe alocuri

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei se anunță o zi în general plăcută. Dimineața pot apărea condiții de ceață, iar vântul va avea intensificări ce pot atinge viteze de 40-45 km/h.

În nordul Moldovei și în Bucovina, vremea va fi în mare parte însorită. După temperaturile de până la 19 grade înregistrate marți la Iași, miercuri valorile termice vor scădea ușor, urmând să se înregistreze aproximativ 16 grade la Suceava și Iași.

Temperaturile rămân ridicate în vest și în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș vremea rămâne plăcută, deși temperaturile vor fi puțin mai scăzute decât în ziua precedentă. Vântul nu va crea probleme, iar după prânz se pot atinge 18 grade la Satu Mare.

Și în vestul țării se anunță o zi însorită, cu cer mai mult senin. La amiază se vor înregistra aproximativ 18 grade, iar vântul va avea unele intensificări în sudul Banatului.

În Transilvania diminețile vor fi reci, mai ales în zonele depresionare, însă temperaturile cresc treptat pe parcursul zilei. După-amiaza se vor atinge valori de până la 17 grade la Sibiu și Alba Iulia, într-o atmosferă predominant însorită.

Zi frumoasă și în sudul țării

În Oltenia vremea se menține frumoasă, cu cer mai mult senin. Temperaturile vor scădea ușor comparativ cu ziua precedentă, însă rămân peste mediile normale ale perioadei.

În regiunile sudice, dimineața pot apărea înnorări și condiții de ceață, dar ulterior soarele va domina pe parcursul zilei.

Vremea în București

În Capitală, ziua de miercuri va fi însorită, cu vânt slab și temperaturi mai ridicate decât ar fi normal pentru această dată din calendar. La amiază se vor atinge aproximativ 14 grade.

În zilele următoare, vremea rămâne în general plăcută. Joi dimineață ar putea apărea ceață, dar mai târziu cerul se va însenina, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 11 grade.

Vineri vremea va fi predominant frumoasă, iar temperatura maximă va urca la aproximativ 15 grade. Sâmbătă dimineața sunt posibili nori de joasă altitudine sau ceață, însă pe parcursul zilei apare soarele și temperaturile vor ajunge la aproximativ 14 grade.

Vreme caldă și la munte

Și în zonele montane vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru luna martie. Cerul va fi mai mult senin, iar norii vor apărea doar trecător în unele masive.

Vântul va avea intensificări temporare în Munții Banatului, unde rafalele pot ajunge la aproximativ 45 km/h. În zilele următoare, vremea se menține plăcută, cu soare și temperaturi ridicate pentru această perioadă a anului.