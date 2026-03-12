Ziua de joi, 12 martie, începe cu ceață și nori de joasă altitudine în mai multe zone din țară, însă vremea se îmbunătățește treptat până la prânz. Meteorologii anunță cer însorit și temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în vestul, centrul și nordul țării, unde maximele pot ajunge până la 19 grade.

ANM: Cod galben de ceață în trei județe

Administrația Națională de Meteorologie ( ) a emis, joi dimineața, atenționări nowcasting Cod galben de ceață densă pentru județele Ilfov, Teleorman și Tulcea.

Potrivit meteorologilor, până la ora 09:30, în aceste zone se va semnala ceață care va reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri.

Avertizările de fenomene periculoase imediate sunt emise pentru perioade scurte de timp, de maximum șase ore.

Vremea în țară

În Dobrogea și în Bărăgan, dimineața aduce ceață și nori de joasă altitudine, însă până la amiază cerul se înseninează și vremea devine frumoasă. Temperaturile vor ajunge la aproximativ 13 grade.

O situație similară este și în sudul Moldovei și în nordul Munteniei. Prima parte a zilei aduce înnorări și ceață, însă după-amiaza se anunță însorită. Maximele vor urca până la aproximativ 12 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, ziua începe tot cu nori joși și ceață, dar soarele își va face apariția pe parcursul zilei. Temperaturile vor ajunge la cel mult 13 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș vremea va fi frumoasă, cu nori trecători și fără precipitații. Valorile termice rămân peste normalul perioadei și pot ajunge la aproximativ 18 grade, în special în zona Satu Mare.

Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în vestul țării, unde maximele vor ajunge în jur de 19 grade. Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei și nu sunt anunțate fenomene meteorologice semnificative.

În Transilvania, dimineața este foarte rece în zonele depresionare, unde temperaturile au coborât aproape de pragul gerului. Pe parcursul zilei, însă, vremea se încălzește, iar în vestul provinciei se vor înregistra în jur de 17 grade.

În Oltenia, ceața apare în primele ore ale dimineții, dar la prânz vremea devine frumoasă și însorită. Maximele vor ajunge la aproximativ 16 grade, în zona Drobeta Turnu-Severin.

În sudul țării, dimineața aduce ceață sau nori joși, însă ulterior cerul devine senin. Temperaturile vor fi ușor mai scăzute față de ziua precedentă, cu maxime de aproximativ 12 grade.

Vremea în București

În București, dimineața începe cu nori de joasă altitudine sau ceață. Pe parcursul zilei apare soarele, însă temperaturile vor fi ușor mai scăzute decât miercuri, iar maxima va ajunge la aproximativ 11 grade.

Pe timpul nopții, sunt așteptate din nou condiții de ceață, iar temperatura minimă va coborî până la aproximativ 1 grad.

Vremea la munte

La munte, vremea se menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru mijlocul lunii martie. Cerul va fi variabil, cu nori puțini și fără precipitații.

Meteorologii anunță o zi frumoasă în majoritatea stațiunilor montane, cu atmosferă însorită, temperaturi peste mediile perioadei și vânt mai intens în unele masive.