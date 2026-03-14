Astăzi, 14 martie, vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării, iar cerul va fi predominant senin după ce dimineața se mai resimt câteva înnorări sau ceață, mai ales în zonele extracarpatice. Maximele termice variază între 10 grade în depresiuni și pe litoral și 18 grade în nord-vestul României, iar vântul se intensifică local, aducând rafale moderate și puternice în anumite regiuni.

Dobrogea și Bărăganul: soare și ceață matinală

În Dobrogea și Bărăgan, dimineața aduce ceață, dar pe parcursul zilei soarele se instalează, iar atmosfera devine plăcută, conform ANM.

Pe litoral, temperaturile nu depășesc 10 grade, iar în restul regiunii se vor atinge în jur de 14 grade, cu un cer predominant senin.

Moldova și Muntenia: soare după ceață

În Moldova sudică și nordul Munteniei, după risipirea ceții matinale, ziua va fi frumoasă, cu soare, câțiva nori și vânt moderat.

Maximele scad ușor față de ieri, ajungând la 14 grade. În nordul Moldovei și Bucovina, dimineața va fi cu ceață locală, iar apoi se va însenina, temperaturile atingând 13 grade la amiază, cu intensificări ale vântului până la 45 km/h.

Transilvania, Maramureș și vestul țării: temperaturi ridicate

În nordul Transilvaniei și Maramureș, cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, iar termometrele vor indica 17-18 grade, valori neobișnuit de mari pentru această perioadă.

În vestul țării, soarele domină și maximele ajung până la 17 grade, dar vântul bate cu putere în sudul Banatului, cu rafale de până la 70 km/h. În zonele depresionare din Transilvania, dimineața va fi rece, dar după prânz se încălzește, iar la Târgu Mureș se vor înregistra 17 grade. Vântul va sufla puternic pe crestele Meridionalilor, cu viteze de 80 km/h.

Oltenia și sudul țării: dimineața cu ceață, apoi soare

În Oltenia, dimineața aduce înnorări și ceață, dar după amiază se instalează soarele și temperaturile depășesc valorile normale pentru martie.

La Drobeta Turnu Severin se vor înregistra 16 grade. În sudul țării, ceața și norii matinali se disipă rapid, iar maximele se opresc între 13 și 14 grade.

București și zona montană

În , ziua va fi frumoasă, cu câțiva nori răzleți și maximă de 14 grade. Noaptea apar nori joși, iar minima ajunge la 2 grade.

La munte, soarele va domina în mare parte a zilei, iar temperaturile rămân ridicate pentru jumătatea lunii martie. Vântul va avea intensificări în Munții Banatului și Carpații Meridionali, cu viteze de până la 80 km/h la altitudini mari.