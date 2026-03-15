Vremea, 15 martie: soare în mare parte din țară și temperaturi peste normalul perioadei

Selen Osmanoglu
15 mart. 2026, 09:31
Cuprins
  1. Ceață dimineața în est și sud, apoi vreme însorită
  2. Vremea în Dobrogea, Bărăgan și Moldova
  3. Temperaturile cresc în vestul și nordul țării
  4. Soare în Oltenia și sudul țării
  5. Vremea în București
  6. Vremea la munte

Ziua de astăzi începe cu ceață și nori de joasă altitudine în sudul și estul țării, însă pe parcursul zilei soarele își face apariția în majoritatea regiunilor. Temperaturile vor fi peste media perioadei în vest și nord-vest, unde maximele pot ajunge la 17-18 grade, în timp ce în nordul Moldovei valorile rămân mai scăzute.

Ceață dimineața în est și sud, apoi vreme însorită

Dimineața aduce nori de joasă altitudine sau ceață în sudul și estul țării. Pe parcursul zilei, atmosfera se îmbunătățește, iar în majoritatea zonelor cerul devine mai mult senin, conform ANM.

Temperaturile maxime pornesc de la 9 grade în nordul Moldovei și pot ajunge până la 17 sau chiar 18 grade în vestul și nord-vestul României. În unele regiuni vântul se va intensifica, mai ales spre finalul zilei.

Vremea în Dobrogea, Bărăgan și Moldova

În Dobrogea și Bărăgan, primele ore ale dimineții aduc înnorări și ceață, însă până la prânz vremea se înseninează. Temperaturile rămân apropiate de normalul perioadei, iar în Bărăgan se vor atinge aproximativ 12 grade.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, norii de joasă altitudine domină începutul zilei. Ulterior, soarele își face apariția, iar vântul se intensifică în nord-estul Munteniei. Temperaturile scad ușor față de ziua precedentă și se opresc în jurul valorii de 12 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, ceața matinală se va risipi treptat, lăsând loc unei zile frumoase, cu cer variabil și vânt slab. Aici se înregistrează cele mai scăzute maxime din țară: 9 grade la Suceava și Piatra-Neamț.

Temperaturile cresc în vestul și nordul țării

În nordul Transilvaniei și în Maramureș cerul rămâne mai mult senin pe parcursul zilei. Temperaturile vor fi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, iar după prânz termometrele ar putea indica 17 sau chiar 18 grade în Maramureș.

Valori similare sunt așteptate și în vestul țării, unde vremea va fi în general frumoasă. Totuși, vântul va sufla mai puternic în sudul Banatului, cu rafale ce pot depăși 60 km/h.

În Transilvania, dimineața a fost foarte rece în zonele depresionare, unde minimele au coborât până la minus 8 grade. Pe parcursul zilei, soarele va încălzi rapid atmosfera, iar maximele pot ajunge la 15 grade în vestul provinciei.

Soare în Oltenia și sudul țării

În Oltenia se anunță o zi predominant însorită, cu vânt slab și temperaturi de aproximativ 15 grade la orele amiezii, valori peste media perioadei. Dimineața s-a semnalat ceață în zonele de câmpie.

Și în restul regiunilor sudice ceața apare în zonele joase, însă se va risipi destul de repede. După prânz, vremea devine plăcută, cu maxime cuprinse între 12 și 13 grade.

Vremea în București

În București, ziua începe cu nori de joasă altitudine sau ceață, însă după-amiaza aduce soare și o temperatură maximă de aproximativ 12 grade, o valoare normală pentru această perioadă a anului.

Pe timpul nopții, temperaturile vor scădea până la 1 grad în zona centrală a orașului și la minus 1 grad la periferie.

Vremea la munte

La munte predomină vremea frumoasă, cu cer mai mult senin pe parcursul zilei. Norii vor apărea doar sporadic, însă vântul va sufla mai puternic în Munții Banatului.

Temperaturile rămân relativ ridicate în masivele din vestul țării, în timp ce în restul zonei montane valorile termice vor scădea ușor.

