Vremea, 3 martie: soare în aproape toată țara, vânt puternic la munte

Vremea, 3 martie: soare în aproape toată țara, vânt puternic la munte

B1.ro
03 mart. 2026, 09:19
Vremea, 3 martie: soare în aproape toată țara, vânt puternic la munte
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Soare în Dobrogea, Bărăgan și Moldova
  2. Cald în vest și nord-vest
  3. Sudul țării și Capitala
  4. Vremea la munte

Ziua de astăzi, 3 martie, aduce vreme frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi peste media obișnuită pentru această perioadă. Deși în centru, în est și în sud-est apar înnorări temporare, șansele de ploaie rămân foarte reduse. Vântul se intensifică în Moldova și în zona înaltă a masivelor sudice, iar maximele se vor încadra între 6 grade în nordul Moldovei și 18 grade în Banat.

Soare în Dobrogea, Bărăgan și Moldova

În Dobrogea și în Bărăgan domină atmosfera însorită, iar temperaturile cresc față de ziua trecută. La amiază, termometrele vor indica în jur de 11 grade. Dimineața, în zonele joase sunt condiții de ceață, conform ANM.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim tot soare și vreme bună, cu posibilă ceață la începutul zilei. Vântul bate mai tare pe crestele Carpaților de Curbură, unde poate atinge viteze de 65 km/h. Maximele ajung la 12 grade, în creștere față de ieri.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina urmează o zi predominant însorită. Temperaturile urcă spre 11 grade. Apar și unele înnorări, mai ales în zona montană, însă condițiile de ploaie sunt foarte reduse. Vântul are intensificări în zonele joase.

Cald în vest și nord-vest

În nordul Transilvaniei și în Maramureș vremea rămâne caldă pentru această perioadă, cu maxime de 13…14 grade. Cerul va fi mai mult senin, iar atmosfera plăcută în orele prânzului.

În vestul țării, valorile termice depășesc normalul perioadei. În Banat se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi din țară, de până la 18 grade. Soarele domină întreaga zi, norii sunt puțini și inofensivi, iar vântul rămâne slab.

În Transilvania, dimineața aduce frig, mai ales în depresiuni, unde sunt și condiții de ceață. După prânz, temperaturile cresc simțitor și pot ajunge la 15 grade în vestul provinciei, la Alba Iulia. Vântul se intensifică pe crestele Carpaților Meridionali, cu rafale de până la 65 km/h.

Sudul țării și Capitala

În Oltenia, ceața își poate face apariția în primele ore ale dimineții. Ulterior, soarele încălzește atmosfera, iar maximele pot ajunge la 13 grade.

În sud, scenariul este similar: ceață dimineața, apoi vreme frumoasă și temperaturi de până la 11 grade. Vântul nu creează probleme.

La București, începutul zilei poate aduce ceață, însă mai târziu cerul se înseninează și temperatura urcă până la 11 grade. Noaptea revin condițiile de ceață, iar minima coboară spre 2 grade.

Vremea la munte

La munte, vremea se menține caldă pentru această perioadă. În masivele sudice și estice apar înnorări temporare și este posibilă o ploaie slabă, trecătoare. În zonele înalte din Carpații Meridionali și de Curbură, vântul se intensifică și poate atinge 65 km/h.

