Vremea, 18 martie: maxime peste normal, vânt puternic și precipitații în zone montane

Selen Osmanoglu
18 mart. 2026, 08:28
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Situația regională
  2. Vremea în București și la munte

Astăzi, România se confruntă cu o vreme schimbătoare, caracterizată prin alternanța norilor cu soarele și intensificări ale vântului aproape la nivel național. Temperaturile depășesc în mare parte valorile normale pentru această perioadă, dar în unele regiuni, în special în Moldova și Bucovina, se observă o scădere ușoară.

Situația regională

În Dobrogea și Bărăgan, cerul este parțial noros, dar nu sunt anunțate precipitații. Vântul devine mai insistent, iar temperaturile se mențin comparabile cu cele din ziua precedentă, conform ANM.

În Moldova sudică și nordul Munteniei, vremea este caldă pentru perioada anului, cu maxime în jur de 14…15 grade. Vor fi înnorări, dar și scurte perioade cu soare. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina dimineața poate fi ceață locală, iar temperatura va fi de 9 grade la Suceava și 14 grade la Vaslui.

În nordul Transilvaniei și Maramureș, se înregistrează temperaturi de până la 17 grade, cu perioade de soare și câțiva nori. Vestul țării, inclusiv Crișana, se va încălzi la valori similare, în timp ce vântul devine puternic, cu rafale de 70…90 km/h în Munții Banatului și vestul Meridionalilor.

Transilvania prezintă dimineața temperaturi mai scăzute în depresiuni, însă soarele încălzește atmosfera pe parcursul zilei, maximele atingând 15 grade în vest. Sud-vestul țării are parte de vreme bună, cu vânt între 50…60 km/h și maxime de 14 grade. În ținuturile sudice, alternanța dintre soare și nori se menține, iar temperaturile scad ușor, dar rămân peste medie pentru luna martie.

Vremea în București și la munte

Capitala va avea intervale cu înnorări și vânt în creștere, iar temperaturile maxime se vor situa între 13 și 14 grade.

În Carpații Orientali se așteaptă ninsoare pe timpul nopții, iar în Munții Banatului și vestul Meridionalilor vântul va atinge rafale de 90 km/h la altitudini mari. În masivele nordice, temperaturile sunt mai scăzute decât în ziua precedentă, dar soarele va mai încălzi local zonele mai joase.

Astfel, ziua de marți aduce condiții variabile, cu maxime peste medie pentru luna martie, vânt puternic și precipitații limitate, mai ales în zonele montane, necesitând atenție sporită pentru circulația montană și activitățile în aer liber.

Citește și...
Revin ninsorile în România? Cum va fi vremea în următoarele zile. Anunțul făcut de ANM
Meteo
Revin ninsorile în România? Cum va fi vremea în următoarele zile. Anunțul făcut de ANM
Vremea,17 martie: soare în majoritatea regiunilor, precipitații izolate în vest și la munte
Meteo
Vremea,17 martie: soare în majoritatea regiunilor, precipitații izolate în vest și la munte
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Maxime de 17 grade și episoade de ploaie
Meteo
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Maxime de 17 grade și episoade de ploaie
Vremea, 16 martie: nori în sud și est, soare în vest. Temperaturile ajung până la 17 grade
Meteo
Vremea, 16 martie: nori în sud și est, soare în vest. Temperaturile ajung până la 17 grade
Vremea, 15 martie: soare în mare parte din țară și temperaturi peste normalul perioadei
Meteo
Vremea, 15 martie: soare în mare parte din țară și temperaturi peste normalul perioadei
Vremea, 14 martie: soare și temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această lună
Meteo
Vremea, 14 martie: soare și temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această lună
Vremea se încălzește în toată țara. Temperaturile urcă până la 20 de grade în vest
Meteo
Vremea se încălzește în toată țara. Temperaturile urcă până la 20 de grade în vest
Vremea, 12 martie: ceață în sud și est, maxime de până la 19 grade în vest
Meteo
Vremea, 12 martie: ceață în sud și est, maxime de până la 19 grade în vest
Vremea, 11 martie: soare și temperaturi neobișnuit de ridicate în majoritatea regiunilor
Meteo
Vremea, 11 martie: soare și temperaturi neobișnuit de ridicate în majoritatea regiunilor
ANM anunță o primăvară atipică în România. Cum va fi vremea de Paștele catolic, potrivit prognozei meteo
Meteo
ANM anunță o primăvară atipică în România. Cum va fi vremea de Paștele catolic, potrivit prognozei meteo
