Joi, 19 februarie, se bucură de o încălzire ușoară a vremii, cu temperaturi apropiate de normal în est și mai ridicate decât media sezonului în restul țării, conform . În timp ce Dobrogea, Bărăganul și Oltenia vor avea o zi frumoasă și însorită, zonele montane și nordice se confruntă cu vânt puternic și precipitații sub formă de ninsoare.

Vremea pe regiuni

Nordul Moldovei și Bucovina : Maximele ajung la 3 grade, cu alternanțe între perioade însorite și înnorări, izolat cu fulgi de zăpadă. Vântul bate tare pe creste, viscolind ninsoarea trecător.

: Maximele ajung la 3 grade, cu alternanțe între perioade însorite și înnorări, izolat cu fulgi de zăpadă. Vântul bate tare pe creste, viscolind ninsoarea trecător. Sudul Moldovei și nordul Munteniei : Temperaturile nu depășesc 2 grade. Cerul rămâne predominant senin, cu vânt moderat pe crestele Carpaților de Curbură.

: Temperaturile nu depășesc 2 grade. Cerul rămâne predominant senin, cu vânt moderat pe crestele Carpaților de Curbură. Dobrogea și Bărăgan : Zi frumoasă și însorită, maxime de 4 grade după-amiază.

: Zi frumoasă și însorită, maxime de 4 grade după-amiază. Transilvania și Maramureș : Alternanțe între soare și nori. Izolat, fulguieli în zonele montane, cu vânt puternic – rafale de până la 90 km/h la altitudini mari. Maxime de 6-8 grade.

: Alternanțe între soare și nori. Izolat, fulguieli în zonele montane, cu vânt puternic – rafale de până la 90 km/h la altitudini mari. Maxime de 6-8 grade. Banat și Crișana : Cele mai ridicate temperaturi din țară, 13-14 grade în Banat. Posibile ploi slabe în Crișana. Vântul se intensifică în sudul Banatului, cu rafale de 60 km/h.

: Cele mai ridicate temperaturi din țară, 13-14 grade în Banat. Posibile ploi slabe în Crișana. Vântul se intensifică în sudul Banatului, cu rafale de 60 km/h. Oltenia: Vreme însorită, temperaturi de până la 11 grade. Vântul se întețește trecător, dar fără precipitații semnificative.

Sudul țării și zona deluroasă: Cer senin și temperaturi ușor mai ridicate decât miercuri, în jur de 6 grade. Posibili fulgi de zăpadă la munte.

București și zona metropolitană

În Capitală, joi se anunță o zi frumoasă, cu soare și câțiva nori rari. Vântul va fi domol, iar maximele ating 4-5 grade la amiază. Peste noapte, temperaturile scad ușor, ajungând la -7 grade la periferie.

La munte

La altitudini mari, ziua mai apar fulgi de zăpadă, iar noaptea se așteaptă precipitații mixte, mai ales în masivele nordice și vestice. Vântul suflă cu până la 90 km/h pe creste, generând viscol și rafale puternice.

În ansamblu, joi vremea va fi mai caldă decât în ultimele zile în sud și vest, în timp ce nordul și zonele montane rămân sub influența vântului și a zăpezii.