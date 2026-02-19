B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vremea, 19 februarie: vreme frumoasă în sud și vest, vânt și ninsori la munte

Vremea, 19 februarie: vreme frumoasă în sud și vest, vânt și ninsori la munte

B1.ro
19 feb. 2026, 08:40
Vremea, 19 februarie: vreme frumoasă în sud și vest, vânt și ninsori la munte
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Vremea pe regiuni
  2. București și zona metropolitană
  3. La munte

Joi, 19 februarie, România se bucură de o încălzire ușoară a vremii, cu temperaturi apropiate de normal în est și mai ridicate decât media sezonului în restul țării, conform ANM. În timp ce Dobrogea, Bărăganul și Oltenia vor avea o zi frumoasă și însorită, zonele montane și nordice se confruntă cu vânt puternic și precipitații sub formă de ninsoare.

Vremea pe regiuni

  • Nordul Moldovei și Bucovina: Maximele ajung la 3 grade, cu alternanțe între perioade însorite și înnorări, izolat cu fulgi de zăpadă. Vântul bate tare pe creste, viscolind ninsoarea trecător.
  • Sudul Moldovei și nordul Munteniei: Temperaturile nu depășesc 2 grade. Cerul rămâne predominant senin, cu vânt moderat pe crestele Carpaților de Curbură.
  • Dobrogea și Bărăgan: Zi frumoasă și însorită, maxime de 4 grade după-amiază.
  • Transilvania și Maramureș: Alternanțe între soare și nori. Izolat, fulguieli în zonele montane, cu vânt puternic – rafale de până la 90 km/h la altitudini mari. Maxime de 6-8 grade.
  • Banat și Crișana: Cele mai ridicate temperaturi din țară, 13-14 grade în Banat. Posibile ploi slabe în Crișana. Vântul se intensifică în sudul Banatului, cu rafale de 60 km/h.
  • Oltenia: Vreme însorită, temperaturi de până la 11 grade. Vântul se întețește trecător, dar fără precipitații semnificative.
  • Sudul țării și zona deluroasă: Cer senin și temperaturi ușor mai ridicate decât miercuri, în jur de 6 grade. Posibili fulgi de zăpadă la munte.

București și zona metropolitană

În Capitală, joi se anunță o zi frumoasă, cu soare și câțiva nori rari. Vântul va fi domol, iar maximele ating 4-5 grade la amiază. Peste noapte, temperaturile scad ușor, ajungând la -7 grade la periferie.

La munte

La altitudini mari, ziua mai apar fulgi de zăpadă, iar noaptea se așteaptă precipitații mixte, mai ales în masivele nordice și vestice. Vântul suflă cu până la 90 km/h pe creste, generând viscol și rafale puternice.

În ansamblu, joi vremea va fi mai caldă decât în ultimele zile în sud și vest, în timp ce nordul și zonele montane rămân sub influența vântului și a zăpezii.

Tags:
Citește și...
România, lovită de un nou val de ger. Urmează temperaturi de -15 grade Celsius. Ce regiuni sunt afectate
Meteo
România, lovită de un nou val de ger. Urmează temperaturi de -15 grade Celsius. Ce regiuni sunt afectate
Codurile de vreme rea au fost prelungite. Avertizările venite de la meteorologi. Harta cu județele afectate de ninsori și viscol
Meteo
Codurile de vreme rea au fost prelungite. Avertizările venite de la meteorologi. Harta cu județele afectate de ninsori și viscol
Ședință de urgență, după avertizarea ANM. Bucureștiul și 12 județe, în alertă din cauza vremii extreme: „Îndemn populaţia să trateze aceste avertizări cu maximă seriozitate”
Meteo
Ședință de urgență, după avertizarea ANM. Bucureștiul și 12 județe, în alertă din cauza vremii extreme: „Îndemn populaţia să trateze aceste avertizări cu maximă seriozitate”
Ninsori și viscol, în România. Primul județ care a decis să închidă școlile. Se așteaptă un strat de zăpadă de 20-50 de centimetri
Meteo
Ninsori și viscol, în România. Primul județ care a decis să închidă școlile. Se așteaptă un strat de zăpadă de 20-50 de centimetri
Cod galben de inundații în șapte județe: râuri sub atenționare până miercuri. Ce zone sunt expuse riscului
Meteo
Cod galben de inundații în șapte județe: râuri sub atenționare până miercuri. Ce zone sunt expuse riscului
Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol puternic în 12 județe și în București / Prognoza specială pentru Capitală
Meteo
Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol puternic în 12 județe și în București / Prognoza specială pentru Capitală
Vremea se va răci în 17 februarie: Ninsori moderate în majoritatea regiunilor și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în zonele montane
Meteo
Vremea se va răci în 17 februarie: Ninsori moderate în majoritatea regiunilor și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în zonele montane
Bucureștiul, sub cod galben de ninsori și viscol până miercuri. Iată ce spun meteorologii
Meteo
Bucureștiul, sub cod galben de ninsori și viscol până miercuri. Iată ce spun meteorologii
Iarna pune stăpânire pe România. Zonele unde stratul de zăpadă va fi între 10 și 30 cm. Anunțul ANM
Meteo
Iarna pune stăpânire pe România. Zonele unde stratul de zăpadă va fi între 10 și 30 cm. Anunțul ANM
Vremea, 16 februarie: ninsori la munte, lapoviță în sud și temperaturi în scădere în toată țara
Meteo
Vremea, 16 februarie: ninsori la munte, lapoviță în sud și temperaturi în scădere în toată țara
Ultima oră
10:03 - Nimeni nu se aștepta la asta! Plastic aruncat în Canada acum jumătate de secol, descoperit pe o plajă din Scoția (FOTO)
10:00 - Milionar de 102 ani, răpit de familie după ce s-a căsătorit în secret cu îngrijitoarea sa
09:33 - Percheziții în Capitală: Părinți acuzați că-și obligau copiii să cerșească (VIDEO)
09:20 - Summitul de la New Delhi: ONU și India cer o inteligență artificială sigură, accesibilă și incluzivă
09:11 - Elevii nu vor mai fi notați la fel ca până acum. Profesorii riscă sancțiuni dacă nu respectă noile reguli
09:10 - Un câine a intrat într-o cursă de schi la JO 2026 și a ieșit pe locul 1 în inimile sportivelor și privitorilor (VIDEO)
08:40 - VIRAL. Un bărbat a ieșit cu schiurile pe străzile din București (VIDEO)
08:31 - O vacanță la Paris a luat o turnură neașteptată. Surpriza uriașă trăită de o româncă la cazare: „Nu mi-au spus că o să intru în Harry Potter” (VIDEO)
08:18 - Localitate din Gorj, izolată la propriu după ultimele ploi. „Dacă Guvernul nu ne dă, așa va fi. Nu avem bani nici pentru iluminatul public”
08:08 - Marco Rubio efectuează o vizită în Israel pe 28 februarie, în contextul negocierilor SUA-Iran