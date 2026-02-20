Temperaturile cresc vineri, 20 februarie, în majoritatea regiunilor din țară, apropiindu-se de normal în est și depășind valorile obișnuite în restul teritoriului. În timp ce vestul se bucură de maxime de până la 14 grade, în nordul Moldovei și estul Munteniei diminețile rămân reci. Vântul va avea însă intensificări, iar pe alocuri apar precipitații slabe.

Contrast termic între est și vest

Valorile termice continuă să crească, dar diferențele regionale rămân evidente. În nordul Moldovei și în estul Munteniei se vor înregistra minime de până la -2 grade, în timp ce în Banat temperaturile urcă spectaculos, până la 13-14 grade, conform .

Pe ansamblu, vremea se încălzește ușor față de ziua precedentă. Vor mai apărea precipitații slabe izolate, iar vântul prinde putere în sud-vest, în extremitatea sud-estică și la munte, mai ales la altitudini mari.

Soare în sud-est, vreme schimbătoare în nord

În Dobrogea și Bărăgan predomină vremea frumoasă. Atmosfera va fi în mare parte însorită, iar după prânz temperaturile ating aproximativ 4 grade. Vântul se intensifică însă în sud-estul regiunii, cu rafale ce pot ajunge la 60 km/h.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei vremea rămâne similară: mult soare și maxime de cel mult 2 grade. Pe crestele Carpaților de Curbură vântul va sufla mai insistent.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina vremea devine schimbătoare. Norii se adună temporar, apar scurte intervale cu soare și, izolat, câțiva fulgi de zăpadă. Maximele urcă până la 3 grade, iar pe creste vântul va viscoli trecător ninsoarea.

Cele mai ridicate temperaturi, în vest

Norii se înmulțesc și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, unde sunt posibile ploi slabe trecătoare, alternate cu perioade însorite. Temperaturile ajung la aproximativ 6 grade.

Cele mai mari valori din țară se înregistrează în Banat, cu 13-14 grade. Soarele apare trecător, iar în Crișana sunt posibile ploi slabe. Vântul se intensifică în sudul Banatului, cu rafale de până la 60 km/h.

În Transilvania, soarele își face loc printre nori, iar la munte fulguiește slab. La altitudini mari, vântul se intensifică puternic, cu viteze ce pot atinge 90 km/h și condiții de viscol. Maximele ajung la 8 grade în vestul provinciei, în zona Alba Iulia.

Vreme blândă în sud și în Oltenia

Oltenia are parte de o zi predominant însorită, cu temperaturi peste normalul perioadei. La amiază se vor înregistra aproximativ 11 grade. Nu sunt semne importante de precipitații, însă vântul mai are unele intensificări.

Și în sudul țării domină vremea bună, cu mult soare și temperaturi ușor mai ridicate decât joi. În zonele deluroase se vor atinge în jur de 6 grade. La munte mai apar fulguieli izolate.

Condiții la munte

La munte vremea se încălzește ușor. Pe parcursul zilei mai apar ninsori slabe, iar noaptea sunt așteptate precipitații mixte, mai ales în masivele nordice și vestice.

Vântul va sufla puternic la altitudini mari, cu rafale de până la 90 km/h, unde va produce viscol și vizibilitate redusă.