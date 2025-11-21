B1 Inregistrari!
Vremea astăzi, 21 noiembrie. Temperaturile cresc în cea mai mare parte a țării

Vremea astăzi, 21 noiembrie. Temperaturile cresc în cea mai mare parte a țării

B1.ro
21 nov. 2025, 09:26
Vremea astăzi, 21 noiembrie. Temperaturile cresc în cea mai mare parte a țării
Foto: Freepik
Cuprins
  1. Vremea în sudul țării
  3. Vremea din 21 noiembrie în Moldova, Muntenia și Bucovina
  5. Vremea în centrul și vestul țării
  6. Vremea vineri, 21 noiembrie, în Capitală

Vineri, 21 noiembrie, vremea va fi mai caldă decât este normal în această perioadă a anului. Cu toate astea, românii nu scapă de ploi. 

Vremea în sudul țării

În Dobrogea și Bărăgan, temperaturile cresc, însă atmosfera va fi schimbătoare. Rafalele de vânt vor atinge până la 50-60 de km/h.

Și în Oltenia, valorile termice vor fi mai crescute decât în ziua precedentă, însă sunt așteptate înnorări și ploi abundende. În zonele de deal, cantitățile de apă care se vor strânge ajung la 30 de litri pe metru pătrat, potrivit ANM.

Per total, temperaturile din zona sudică vor fi peste normalul perioadei, ajungând chiar la 17 grade Celsius.

Vremea din 21 noiembrie în Moldova, Muntenia și Bucovina

În partea de sus a Moldovei și în nordul Munteniei, ziua debutează cu ceață. Mai apoi, cerul va fi predominant înnorat, însă își va face și soarele apariția pe perioade scurte. Valorile termice sunt chiar și cu 7-8 grade mai mari decât în ziua precedentă.

În nordul Moldovei și în Bucovina, ziua de vineri va fi mohorâtă, marcată de prezența norilor și de ploi, pe arii restrânse. La fel ca în partea sudică a Moldovei, dimineața începe cu ceață. Temperaturile variază semnificativ în funcție de zonă, astfel că la Suceava se vor înregistra 8 grade, iar la Vaslui – 14.

Vremea în centrul și vestul țării

Transilvănenii și maramureșenii sunt norocoșii zilei. Soarele își face simțită prezența pe întreg parcursul zilei, iar ploile care este posibil să apară sunt neînsemnate. Și aici, temperaturile cresc și ajung la 15 grade.

Contrar tendinței din majoritatea țării, în regiunile din vest, temperaturile scad. Cerul va fi predominant înnorat, iar ploile abundende vor duce la acumularea a 30 de litri de apă pe metru pătrat, în vestul Carpaților Meridionali. Termometrele nu vor indica mai mult de 13 grade.

Vremea vineri, 21 noiembrie, în Capitală

Bucureștenii vor avea, în continuare, parte de vreme mohorâtă. Sunt așteptate și ploi trecătoare, însă, vestea bună este că se mai încălzește. Temperaturile maxime se vor situa în jurul a 14 grade.

