Vremea astăzi, 20 decembrie. Atmosferă mohorâtă în jumătate de țară și soare, în cealaltă jumătate

Vremea astăzi, 20 decembrie. Atmosferă mohorâtă în jumătate de țară și soare, în cealaltă jumătate

20 dec. 2025, 09:34
Vremea astăzi, 20 decembrie. Atmosferă mohorâtă în jumătate de țară și soare, în cealaltă jumătate
Foto: Freepik
Cuprins
  1. Vremea 20 decembrie, în sudul României
  2. Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina
  3. Vremea în centrul și vestul țării
  4. Vremea în București, 20 decembrie

Vremea de sâmbătă, 20 decembrie, împarte țara în două. Dacă în est și sud-est atmosfera este mohorâtă, în restul țării, românii vor avea parte de vreme frumoasă. În zonele joase, de câmpie, acolo unde va apărea ceața, există șanse crescute să se înregistreze și burniță sau precipitații sub formă de ploaie.

Vremea 20 decembrie, în sudul României

În Dobrogea și Bărăgan, dimineața debutează cu ceață și burniță. Vremea va rămâne închisă și în restul zilei, cerul fiind propenderent acoperit de nori. Pe litoral, rafalele de vânt se intensifică. Valorile termice maxime vor urca până la 8-9 grade Celsius, ceea ce înseamnă că rămân, în continuare, peste normalul perioadei.

Și în Oltenia, în zonele joase, de câmpie, își face simțită prezența ceața. Comparativ cu Dobrogea și Bărăgan, aici, vremea se va îndrepta pe parcursul zilei, ba chiar își va face apariția și soarele. Temperaturile din zonele de câmpie vor fi mai scăzute decât cele din zonele de deal, fenomen denumit inversiune termică.

Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina

În partea de sud a Moldovei și în nordul Munteniei, vremea va fi mohorâtă, iar asta se vede încă de dimineață, care debutează cu ceață. Restul zilei, este marcată de înnorări și este posibil să apară și câteva ploi slabe. După prânz, temperaturile înregistrate vor fi adecvate perioadei.

Vremea va fi similară și în nordul Moldovei și în Bucovina. Ceață și burniță dimineață și vreme mohorâtă, în restul zilei. În zonele de deal și munte va apărea și soarele, dar doar trecător. La amiază, maximele nu vor depăși 6 grade Celsius, mai ales dacă ceața de dimineață va persista mai multe ore.

Vremea în centrul și vestul țării

Românii din nordul Transilvaniei și Maramureș sunt de departe norocoșii zilei. Aici, vremea va fi frumoasă, însorită, iar temperaturile vor depăși normalul perioadei. Mercurul din termometre va urca până la 8-9 grade Celsius.

Soarele va ieși și pe strada românilor din vestul țării. Deși dimineața începe cu ceață, cerul se va limpezi odată cu trecerea orelor. Rafalele de vânt vor înregistra intensificări în sudul Banatului. Maximele termice pot atinge chiar și 12 grade, în zonele de deal.

Vremea în București, 20 decembrie

În București, vremea se răcește, astfel că valorile termice maxime nu vor depăși 6 grade Celsius. Dimineața începe cu ceață, dar cerul va fi preponderent înnorat pe tot parcursul zilei. Nu este exclus să apară și burnița în primele ore ale dimineții, potrivit informărilor ANM.

Ceața va reveni în cursul nopții, iar temperaturile minime vor coborî la 2 grade.

