Vremea astăzi, 29 noiembrie. Temperaturile vor crește, deși se anunță ploi abundente în cea mai mare parte a țării

B1.ro
29 nov. 2025, 10:28
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Vremea din 29 noiembrie, în sudul țării
  2. Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina
  3. Vremea din 29 noiembrie, în vestul și centrul țării
  5. Vremea în București

Vremea de sâmbătă, 29 noiembrie, este preponderent mohorâtă. Românii din marea majoritate a regiunilor vor avea parte de un început de weekend marcat de ploi și nori. 

Vremea din 29 noiembrie, în sudul țării

Românii din Dobrogea și Bărăgan nu au șanse prea mari să vadă soarele astăzi. Cerul va fi preponderent acoperit de nori și se vor înregistra ploi în mare parte a zilei. Și vântul va avea intensificări, rafalele putând ajunge la viteze de 50 Km/h. Cu toate astea, mercurul din termometre mai urcă puțin față de ziua precedentă, valorile termice atingând chiar și 16 grade pe litoral și în Delta Dunării.

În Oltenia, vremea nu diferă cu mult de cea din Dobrogea și Bărăgan. Atmosfera va fi și aici închisă, iar precipitațiile abundende vor face să se strângă cantități mai mari de apă în zonele de deal, potrivit informărilor ANM. Și aici, temperaturile sunt ușor mai mari decât vineri și ajung la 11 grade.

Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina

Valorile termice cresc și în partea de sud a Moldovei și în partea de nord a Munteniei. Dacă ieri, maximele nu depășeau 6 grade Celsius, astăzi vor urca până la 13 grade. Și aici, cerul va fi preponderen înnorat, ceea ce vine la pachet și cu ploi. Dimineața a debutat cu ceață, mai ales în zonele de câmpie.

În ceață și-au început dimineața și românii din jumătatea nordică a Moldovei și din Bucovina. În restul zilei, sunt așteptat ploi, dar și creșteri ale temperaturii. Valorile termice vor ajunge la 12 grade.

Vremea din 29 noiembrie, în vestul și centrul țării

În jumătatea nordică a Transilvaniei și în Maramureș, atmosfera este tot închisă. În această parte a țării, avem o gamă întreagă de precipitații: de la ploi la lapoviță și ninsoare, în zonele înalte de munte. Cu toate astea, maximele sunt mai mari decât normalul perioadei. Vor ajunge la 10-12 grade Celsius.

Nu la fel de cald va fi în vestul României, ba din contră, vremea va fi destul de rece. În unele zone se vor înregistra doar 3-4 grade. Ziua este marcată de prezența norilor și a ploilor, în cea mai mare parte a regiunii.

Vremea în București

La început de weekend, vremea nu ține cu bucureștii. Ploile din cursul săptămânii acesteia continuă și sâmbătă, în plus, se înregistrează și intensificări ale vântului. Maximele nu vor depăși 8 grade.

