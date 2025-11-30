Vremea continuă să fie mohorâtă și duminică, 30 noiembrie. Norii și ploile definesc atmosfera din cea mai mare parte a țării.

Vremea din 30 noiembrie, în sudul țării

În Dobrogea și Barăgan, soarele va fi scump la vedere duminică. Cerul este predominant înnorat și este de așteptat să apară ploi și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de până la 50 Km/h. Valorile termice vor fi mai scăzute decât ieri, însă cu toate astea, temperaturile de pe litoral vor fi cele mai ridicate din țară: 12-13 grade Celsius.

În Dobrogea, cantitățile de apă acumulate din precipitații vor ajunge până la 15 litri pe metru pătrat.

Vremea nu este cu mult diferită în Oltenia. După ce de dimineață se risipește, este de așteptat să apară ploile. În partea de sud a Olteniei, vântul va sufla mai tare. În ciuda atmosferei mohorâte, temperaturile urcă puțin comprativ cu ziua precedentă și ajung la valori de 9-10 grade.

Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina

Predominant înnorat va fi și în partea de sud a Moldovei și în nordul Munteniei. Ploi și intensificări ale vântului se vor înregistra și în această parte a țării, dar temperaturile nu au modificări semnificative față de ziua precendentă. După prânz, termometrele vor indica 9-10 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, temperaturile vor fi ceva mai scăzute, iar ploile ceva mai abundente. Cantitățile de apă strânse vor ajunge chiar și la 10-15 litri pe metru pătrat. Mercurul din termometre se va situa pe la 7-8 grade Celsius.

Vremea în centrul și vestul țării

Nu vor avea parte de soare nici românii din nordul Transilvaniei și în Maramureș. Ba mai mult, pe parcursul zilei vor fi mai multe reprize de ploaie, iar maximele nu depășesc 8 grade.

Zonele vestice dețin recordul de vreme rece astăzi, temperaturile maxime situându-se la 3-4 grade. Se vor înregistra ploi pe parcursul zilei, iar dimineața debutează cu lapoviță și ninsoare în sudul Banatului.

Vremea din 30 noiembrie, în București

Bucureștenii vor avea parte de o zi de duminică mohorâtă. O să mai și plouă, iar temperaturile scad ușor comparativ cu ziua precedentă, astfel că nu mai depășesc 8 grade, potrivit informărilor . Cerul rămâne înnorat și după lăsarea nopții, dar șansele să plouă sunt mai mici.