B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vremea astăzi, 30 noiembrie. Ploi și înnorări în cea mai mare parte a țării. Regiunea unde temperaturile nu vor depăși 4 grade Celsius

Vremea astăzi, 30 noiembrie. Ploi și înnorări în cea mai mare parte a țării. Regiunea unde temperaturile nu vor depăși 4 grade Celsius

B1.ro
30 nov. 2025, 10:17
Vremea astăzi, 30 noiembrie. Ploi și înnorări în cea mai mare parte a țării. Regiunea unde temperaturile nu vor depăși 4 grade Celsius
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Vremea din 30 noiembrie, în sudul țării
  2. Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina
  3. Vremea în centrul și vestul țării
  4. Vremea din 30 noiembrie, în București

Vremea continuă să fie mohorâtă și duminică, 30 noiembrie. Norii și ploile definesc atmosfera din cea mai mare parte a țării. 

Vremea din 30 noiembrie, în sudul țării

În Dobrogea și Barăgan, soarele va fi scump la vedere duminică. Cerul este predominant înnorat și este de așteptat să apară ploi și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de până la 50 Km/h. Valorile termice vor fi mai scăzute decât ieri, însă cu toate astea, temperaturile de pe litoral vor fi cele mai ridicate din țară: 12-13 grade Celsius.

În Dobrogea, cantitățile de apă acumulate din precipitații vor ajunge până la 15 litri pe metru pătrat.

Vremea nu este cu mult diferită în Oltenia. După ce ceața de dimineață se risipește, este de așteptat să apară ploile. În partea de sud a Olteniei, vântul va sufla mai tare. În ciuda atmosferei mohorâte, temperaturile urcă puțin comprativ cu ziua precedentă și ajung la valori de 9-10 grade.

Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina

Predominant înnorat va fi și în partea de sud a Moldovei și în nordul Munteniei. Ploi și intensificări ale vântului se vor înregistra și în această parte a țării, dar temperaturile nu au modificări semnificative față de ziua precendentă. După prânz, termometrele vor indica 9-10 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, temperaturile vor fi ceva mai scăzute, iar ploile ceva mai abundente. Cantitățile de apă strânse vor ajunge chiar și la 10-15 litri pe metru pătrat. Mercurul din termometre se va situa pe la 7-8 grade Celsius.

Vremea în centrul și vestul țării

Nu vor avea parte de soare nici românii din nordul Transilvaniei și în Maramureș. Ba mai mult, pe parcursul zilei vor fi mai multe reprize de ploaie, iar maximele nu depășesc 8 grade.

Zonele vestice dețin recordul de vreme rece astăzi, temperaturile maxime situându-se la 3-4 grade. Se vor înregistra ploi pe parcursul zilei, iar dimineața debutează cu lapoviță și ninsoare în sudul Banatului.

Vremea din 30 noiembrie, în București

Bucureștenii vor avea parte de o zi de duminică mohorâtă. O să mai și plouă, iar temperaturile scad ușor comparativ cu ziua precedentă, astfel că nu mai depășesc 8 grade, potrivit informărilor ANM. Cerul rămâne înnorat și după lăsarea nopții, dar șansele să plouă sunt mai mici.

Tags:
Citește și...
Vremea astăzi, 29 noiembrie. Temperaturile vor crește, deși se anunță ploi abundente în cea mai mare parte a țării
Meteo
Vremea astăzi, 29 noiembrie. Temperaturile vor crește, deși se anunță ploi abundente în cea mai mare parte a țării
Cum va fi vremea pe 1 Decembrie, de Ziua Națională. Ce trebuie să știe cei care merg la parada militară
Meteo
Cum va fi vremea pe 1 Decembrie, de Ziua Națională. Ce trebuie să știe cei care merg la parada militară
Locul din România unde zăpada a depășit deja 1 metru. Imagini spectaculoase (VIDEO)
Meteo
Locul din România unde zăpada a depășit deja 1 metru. Imagini spectaculoase (VIDEO)
Vremea în România, 28 noiembrie 2025: o zi marcată de ploi abundente și răcire
Meteo
Vremea în România, 28 noiembrie 2025: o zi marcată de ploi abundente și răcire
Prognoza meteo pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Moș Nicolae și Moș Crăciun
Meteo
Prognoza meteo pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Moș Nicolae și Moș Crăciun
Prognoza meteo, 28 noiembrie 2025. Iată cum va fi vremea în România
Meteo
Prognoza meteo, 28 noiembrie 2025. Iată cum va fi vremea în România
Se apropie primele zile de iarnă. Cum se schimbă vremea la final de noiembrie și ce ne așteaptă. Elena Mateescu: „Deja resimțim scăderea valorilor termice” (VIDEO)
Meteo
Se apropie primele zile de iarnă. Cum se schimbă vremea la final de noiembrie și ce ne așteaptă. Elena Mateescu: „Deja resimțim scăderea valorilor termice” (VIDEO)
Prognoza meteo, 27 noiembrie 2025: vreme rece și schimbătoare în toată România
Meteo
Prognoza meteo, 27 noiembrie 2025: vreme rece și schimbătoare în toată România
Vremea în România pe 27 noiembrie 2025: frig, ploi și lapoviță în zonele montane
Meteo
Vremea în România pe 27 noiembrie 2025: frig, ploi și lapoviță în zonele montane
România, lovită de ciclonul polar „Adel”. Ce fenomene meteo vor urma
Meteo
România, lovită de ciclonul polar „Adel”. Ce fenomene meteo vor urma
Catalin Drula
Ultima oră
09:43 - Studiu: Jocurile video, adicția cu care se confruntă mai mult de jumătate dintre adolescenții români / Copiii iau contact cu alcoolul și tutunul de la vârste tot mai fragede
09:05 - Ce ascundea planul de pace negociat de Rusia și SUA. Terminarea războiului din Ucraina, pe locul doi în topul priorităților lui Trump
08:34 - Ciprian Ciucu: „Bucureștiul trebuie să devină o Capitală culturală vie, modernă și deschisă comunității”. Ce direcții propune candidatul la Primăria Capitalei pentru reforma culturii locale
00:04 - O tânără din Brazilia, impresionată total de repetițiile paradei de Ziua Națională: „Îmi place foarte mult România”
23:34 - Liviu Vârciu revine în atenția publicului cu un mesaj care îi vizează pe toți bărbații. Ce le cere să evite cu orice preț
22:59 - Situaţia de la barajul Paltinu este critică. Apele Române cer declararea stării de urgență în Prahova: „Alimentarea cu apă rămâne temporar întreruptă” (VIDEO)
22:21 - A murit legendarul dramaturg Sir Tom Stoppard, la vârsta de 88 de ani
21:54 - O alertă cu bombă a provocat evacuarea sediului France Télévisions și întreruperea transmisiunii Franceinfo (VIDEO)
21:16 - Ion Țiriac face dezvăluirea momentului. Cine este românca pe care o consideră „femeia perfectă”
20:39 - Cum se bucură românii de minivacanța de 1 Decembrie. Stațiunile din țară sunt pline de turiști și petreceri de iarnă