Marți aduce o vreme instabilă în mare parte din România, cu ploi mai ales în jumătatea nordică și temperaturi ușor mai ridicate în sud și sud-est. În unele regiuni apare și soarele, însă vântul va deveni mai intens în anumite zone.

Ploi în nord, soare timid în sud

Ziua de marți vine cu cer mai mult noros în nordul țării, unde sunt așteptate ploi pe parcursul zilei. În schimb, în regiunile sudice, soarele își face apariția trecător, deși nu sunt excluse episoadele de ploaie slabă, conform .

Maximele pornesc de la 7 grade în depresiuni și ajung până la 16…17 grade în sud-estul țării. Vântul se intensifică în sud-vest și nord-est, accentuând senzația de răcoare.

Prognoza pe regiuni: unde plouă mai mult

În Dobrogea și Bărăgan, vremea este schimbătoare, cu ceață dimineața și posibile ploi slabe mai târziu. Temperaturile cresc ușor, atingând până la 17 grade la Călărași.

În Moldova sudică și nordul Munteniei predomină atmosfera mohorâtă. Sunt anunțate ploi slabe și temperaturi de până la 15 grade, iar precipitațiile pot continua și pe timpul nopții.

În nordul Moldovei și Bucovina, cerul rămâne acoperit aproape toată ziua, iar cantitățile de apă pot ajunge la aproximativ 10 litri pe metru pătrat. La munte, la altitudini mari, apar lapoviță și ninsoare, iar vântul se intensifică.

Temperaturi mai scăzute în vest și centru

În nordul Transilvaniei și Maramureș, vremea se răcește, cu maxime de 10…11 grade și ploi trecătoare. Norii persistă și în vestul țării, însă temperaturile rămân relativ ridicate pentru această perioadă.

În Transilvania, cerul este variabil, cu posibile ploi slabe. La munte, la altitudini mari, sunt condiții de lapoviță și ninsoare, iar peste noapte poate apărea bruma în depresiuni. Temperaturile ajung la 15 grade în vestul provinciei.

Sudul, mai cald, dar cu vânt

În Oltenia și sudul țării, vremea este mai blândă, cu perioade de soare și ploi slabe izolate. Temperaturile cresc până la 18 grade, însă vântul devine mai activ.

Vremea în București

În București, norii se înmulțesc pe parcursul zilei și sunt posibile ploi slabe trecătoare. Temperatura maximă ajunge la 17 grade, peste normalul perioadei.

Pe timpul nopții, se mențin condițiile de ploaie, iar minima coboară până la aproximativ 7 grade.

Ninsori la munte, la altitudini mari

La munte, cerul devine variabil, cu ploi slabe pe arii restrânse. La peste 1700 de metri altitudine, precipitațiile se transformă în lapoviță și ninsoare.

Temperaturile cresc ușor în majoritatea masivelor, iar perioadele cu soare nu vor lipsi.