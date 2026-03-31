Acasa » Meteo » Vremea, 31 martie: ploi în jumătatea nordică, soare timid în sud și temperaturi de până la 17 grade

Vremea, 31 martie: ploi în jumătatea nordică, soare timid în sud și temperaturi de până la 17 grade

Selen Osmanoglu
31 mart. 2026, 08:43
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ploi în nord, soare timid în sud
  2. Prognoza pe regiuni: unde plouă mai mult
  3. Temperaturi mai scăzute în vest și centru
  4. Sudul, mai cald, dar cu vânt
  5. Vremea în București
  6. Ninsori la munte, la altitudini mari

Marți aduce o vreme instabilă în mare parte din România, cu ploi mai ales în jumătatea nordică și temperaturi ușor mai ridicate în sud și sud-est. În unele regiuni apare și soarele, însă vântul va deveni mai intens în anumite zone.

Ploi în nord, soare timid în sud

Ziua de marți vine cu cer mai mult noros în nordul țării, unde sunt așteptate ploi pe parcursul zilei. În schimb, în regiunile sudice, soarele își face apariția trecător, deși nu sunt excluse episoadele de ploaie slabă, conform ANM.

Maximele pornesc de la 7 grade în depresiuni și ajung până la 16…17 grade în sud-estul țării. Vântul se intensifică în sud-vest și nord-est, accentuând senzația de răcoare.

Prognoza pe regiuni: unde plouă mai mult

În Dobrogea și Bărăgan, vremea este schimbătoare, cu ceață dimineața și posibile ploi slabe mai târziu. Temperaturile cresc ușor, atingând până la 17 grade la Călărași.

În Moldova sudică și nordul Munteniei predomină atmosfera mohorâtă. Sunt anunțate ploi slabe și temperaturi de până la 15 grade, iar precipitațiile pot continua și pe timpul nopții.

În nordul Moldovei și Bucovina, cerul rămâne acoperit aproape toată ziua, iar cantitățile de apă pot ajunge la aproximativ 10 litri pe metru pătrat. La munte, la altitudini mari, apar lapoviță și ninsoare, iar vântul se intensifică.

Temperaturi mai scăzute în vest și centru

În nordul Transilvaniei și Maramureș, vremea se răcește, cu maxime de 10…11 grade și ploi trecătoare. Norii persistă și în vestul țării, însă temperaturile rămân relativ ridicate pentru această perioadă.

În Transilvania, cerul este variabil, cu posibile ploi slabe. La munte, la altitudini mari, sunt condiții de lapoviță și ninsoare, iar peste noapte poate apărea bruma în depresiuni. Temperaturile ajung la 15 grade în vestul provinciei.

Sudul, mai cald, dar cu vânt

În Oltenia și sudul țării, vremea este mai blândă, cu perioade de soare și ploi slabe izolate. Temperaturile cresc până la 18 grade, însă vântul devine mai activ.

Vremea în București

În București, norii se înmulțesc pe parcursul zilei și sunt posibile ploi slabe trecătoare. Temperatura maximă ajunge la 17 grade, peste normalul perioadei.

Pe timpul nopții, se mențin condițiile de ploaie, iar minima coboară până la aproximativ 7 grade.

Ninsori la munte, la altitudini mari

La munte, cerul devine variabil, cu ploi slabe pe arii restrânse. La peste 1700 de metri altitudine, precipitațiile se transformă în lapoviță și ninsoare.

Temperaturile cresc ușor în majoritatea masivelor, iar perioadele cu soare nu vor lipsi.

Citește și...
Vreme schimbătoare în România până pe 12 aprilie. Ce au transmis meteorologii
Meteo
Vreme schimbătoare în România până pe 12 aprilie. Ce au transmis meteorologii
Vremea, 30 martie: ploi în mare parte din țară și ninsori la munte
Meteo
Vremea, 30 martie: ploi în mare parte din țară și ninsori la munte
Alertă meteo: Cod galben de ploi și ninsori în mai multe regiuni ale țării până luni dimineață. Ce zone sunt afectate de precipitații
Meteo
Alertă meteo: Cod galben de ploi și ninsori în mai multe regiuni ale țării până luni dimineață. Ce zone sunt afectate de precipitații
Prognoza meteo azi, 29 martie. Vreme instabilă în toată țara, cu ploi și ninsori la munte
Meteo
Prognoza meteo azi, 29 martie. Vreme instabilă în toată țara, cu ploi și ninsori la munte
Pericol de inundații în mai multe județele. Hidrologii au emis o avertizare valabilă până luni
Meteo
Pericol de inundații în mai multe județele. Hidrologii au emis o avertizare valabilă până luni
Vremea azi, 28 martie. Ploile și vântul revin în majoritatea zonelor din România, într-o zi tipică de primăvară capricioasă
Meteo
Vremea azi, 28 martie. Ploile și vântul revin în majoritatea zonelor din România, într-o zi tipică de primăvară capricioasă
Val de aer polar aduce viscol și furtuni în România. Cod portocaliu în două județe. Cum evoluează vremea în următoarele zile
Meteo
Val de aer polar aduce viscol și furtuni în România. Cod portocaliu în două județe. Cum evoluează vremea în următoarele zile
Vremea se strică la început de weekend. Meteorologii anunță vânt și precipitații în mai multe zone
Meteo
Vremea se strică la început de weekend. Meteorologii anunță vânt și precipitații în mai multe zone
Vremea în România. Zile călduroase urmate de precipitații și ninsori la munte
Meteo
Vremea în România. Zile călduroase urmate de precipitații și ninsori la munte
Revin ninsorile în România. Unde va ninge în următoarea perioadă. Anunțul ANM
Meteo
Revin ninsorile în România. Unde va ninge în următoarea perioadă. Anunțul ANM
Ultima oră
12:47 - Ghețarii continuă să se topească. Avertismentul oamenilor de știință după 50 de ani de monitorizare
12:36 - Aarti Holla-Maini – femeia care poate apăsa „butonul de panică” al planetei. Când „Armageddon” nu mai e doar un scenariu
12:34 - Percheziții la Autoritatea Rutieră Română. Surse: Fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, vizat într-un dosar de corupție. Ce a transmis DNA
12:31 - Vechiul Testament nu a fost scris de Moise. Cine sunt, de fapt, autorii din spatele celor mai vechi texte ale Bibliei
12:17 - Catinca Zilahy respinge zvonurile despre moștenirea Mioarei Roman: „Toată lumea are impresia că ne-am scăldat în bani”. Ce spune despre procesul în care e implicată și Oana Roman
12:14 - Cum te poate ajuta un amanet atunci când ai nevoie rapidă de bani?
12:11 - Stomatologia în București: Transparență, locație și expertiză
12:06 - Sănătatea ficatului, influențată de un obicei alimentar frecvent. Ce spun medicii despre consumul pielii de pui
11:57 - Călin Georgescu, reacție explozivă în fața susținătorilor. Ce mesaj radical a transmis: „Este foarte clar”
11:53 - Ioana Ginghină i-a adresat o întrebare incomodă unei invitate la podcast. A vrut să știe dacă s-a iubit cu fostul ei soț