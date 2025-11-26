Astăzi, 26 noiembrie 2025, traversează o zi de tranziție climatică, cu un comportament meteo variabil, diferențiat clar pe regiuni, între sud-est, centru, nord şi vest. Temperaturile tind să fie mai ridicate decât mediile normale ale perioadei, semn de “relaxare termică” după episoade reci recente. anticipează cer predominant noros sau variabil, cu ploi izolate în unele zone, plus vânt în intensificare temporară la munte și la deal.

Sud și Sud-Est

În sudul țării, inclusiv regiunea sud-est, zilele de 26 noiembrie aduc o temperatură deosebit de blândă. La sud de București, spre județe precum Giurgiu, termometrele pot urca până la ~16 °C ziua.

Pentru locuitorii din sud–est, asta înseamnă o zi mai potrivită pentru activități în aer liber, chiar dacă cerul va fi parțial acoperit. Seara, există posibilitatea unor precipitații izolate, mai ales în zonele mai joase, dar nu sunt prognozate fenomene extreme.

Vest și Nord-Vest (inclusiv Banat, Crișana)

În vest și nord-vest, inclusiv zone ca Satu Mare sau regiuni din Banat–Crișana, vremea se menține mai rece. Conform prognozelor, maximele diurne se situează în jurul valorii de ~8–10 °C, iar cerul va fi predominant acoperit de nori.

Noaptea și spre orele târzii, vântul poate intensifica senzația de frig, iar condițiile devin mai potrivite pentru haine groase și protecție împotriva umezelii.

În unele regiuni montane din vest, există risc de lapoviță sau ninsoare izolate, datorită temperaturilor scăzute şi a altitudinii.

Nord și Nord-Est (Transilvania, Bucovina, Moldova)

În zonele nordice și nord-estice, inclusiv județe din regiunea Suceava, 26 noiembrie aduce o zi cu maxime între ~7 și 9 °C, cu un cer predominant noros.

Precipitațiile nu sunt prevăzute semnificative, dar umiditatea ridicată și lipsa soarelui vor accentua senzația de frig.

Pe măsură ce seara se apropie, temperatura va scădea spre valori modeste, ceea ce face recomandabil un strat termic adecvat, mai ales în zonele rurale și montane.

Capitala și Sud-Muntenia

În capitală și zonele apropiate (sud-Muntenia), ziua de 26 noiembrie va avea parte de o alternanță între nor și soare, cu temperaturi confortabile pentru sezon: maxime de ordinul ~14–15 °C.

Deși dimineața ar putea aduce ceață sau nebulozitate joasă, după-amiaza se anunță relativ prietenoasă. Totuși, spre seară, sunt posibile ploi slabe sau condiții de umiditate, deci o haină impermeabilă ar fi utilă.

Pentru locuitorii din București și împrejurimi, este o zi bună pentru ture scurte, cumpărături sau activități urbane, dar cu atenție la schimbările de temperatură și vreme spre seară.

Aspecte meteorologice de urmărit