B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vremea astăzi, 26 noiembrie: ploi slabe în sud, cer înnorat în toată țara

Vremea astăzi, 26 noiembrie: ploi slabe în sud, cer înnorat în toată țara

B1.ro
26 nov. 2025, 08:27
Vremea astăzi, 26 noiembrie: ploi slabe în sud, cer înnorat în toată țara
Foto: pixabay
Cuprins
  1. Sud și Sud-Est
  2. Vest și Nord-Vest (inclusiv Banat, Crișana)
  3. Nord și Nord-Est (Transilvania, Bucovina, Moldova)
  4. Capitala și Sud-Muntenia
  5. Aspecte meteorologice de urmărit

Astăzi, 26 noiembrie 2025, România traversează o zi de tranziție climatică, cu un comportament meteo variabil, diferențiat clar pe regiuni, între sud-est, centru, nord şi vest. Temperaturile tind să fie mai ridicate decât mediile normale ale perioadei, semn de “relaxare termică” după episoade reci recente. Meteorologii anticipează cer predominant noros sau variabil, cu ploi izolate în unele zone, plus vânt în intensificare temporară la munte și la deal.

Sud și Sud-Est

În sudul țării, inclusiv regiunea sud-est, zilele de 26 noiembrie aduc o temperatură deosebit de blândă. La sud de București, spre județe precum Giurgiu, termometrele pot urca până la ~16 °C ziua.

Pentru locuitorii din sud–est, asta înseamnă o zi mai potrivită pentru activități în aer liber, chiar dacă cerul va fi parțial acoperit. Seara, există posibilitatea unor precipitații izolate, mai ales în zonele mai joase, dar nu sunt prognozate fenomene extreme.

Vest și Nord-Vest (inclusiv Banat, Crișana)

În vest și nord-vest, inclusiv zone ca Satu Mare sau regiuni din Banat–Crișana, vremea se menține mai rece. Conform prognozelor, maximele diurne se situează în jurul valorii de ~8–10 °C, iar cerul va fi predominant acoperit de nori.

Noaptea și spre orele târzii, vântul poate intensifica senzația de frig, iar condițiile devin mai potrivite pentru haine groase și protecție împotriva umezelii.

În unele regiuni montane din vest, există risc de lapoviță sau ninsoare izolate, datorită temperaturilor scăzute şi a altitudinii.

Nord și Nord-Est (Transilvania, Bucovina, Moldova)

În zonele nordice și nord-estice, inclusiv județe din regiunea Suceava, 26 noiembrie aduce o zi cu maxime între ~7 și 9 °C, cu un cer predominant noros.

Precipitațiile nu sunt prevăzute semnificative, dar umiditatea ridicată și lipsa soarelui vor accentua senzația de frig.

Pe măsură ce seara se apropie, temperatura va scădea spre valori modeste, ceea ce face recomandabil un strat termic adecvat, mai ales în zonele rurale și montane.

Capitala și Sud-Muntenia

În capitală și zonele apropiate (sud-Muntenia), ziua de 26 noiembrie va avea parte de o alternanță între nor și soare, cu temperaturi confortabile pentru sezon: maxime de ordinul ~14–15 °C.

Deși dimineața ar putea aduce ceață sau nebulozitate joasă, după-amiaza se anunță relativ prietenoasă. Totuși, spre seară, sunt posibile ploi slabe sau condiții de umiditate, deci o haină impermeabilă ar fi utilă.

Pentru locuitorii din București și împrejurimi, este o zi bună pentru ture scurte, cumpărături sau activități urbane, dar cu atenție la schimbările de temperatură și vreme spre seară.

Aspecte meteorologice de urmărit

  • În zonele montane (vest, Carpați) – risc de lapoviță/ninsoare izolate, mai ales la altitudini mari.
  • Vântul poate avea intensificări locale (Banat, Crișana, Dobrogea, zone montane), ceea ce crește senzația de frig.
  • Cer variabil spre înnorat general – în unele regiuni ploile pot apărea izolat, dar nu sunt așteptate fenomene severe.
Tags:
Citește și...
Vremea în România astăzi, 26 noiembrie 2025. Ce ne așteaptă în toate zonele țării
Meteo
Vremea în România astăzi, 26 noiembrie 2025. Ce ne așteaptă în toate zonele țării
Vremea în România, 25 noiembrie 2025: încălzire semnificativă și vânt puternic la munte
Meteo
Vremea în România, 25 noiembrie 2025: încălzire semnificativă și vânt puternic la munte
Vremea în România, 25 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo pentru toată țara
Meteo
Vremea în România, 25 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo pentru toată țara
Meteorologii ANM au emis cod galben de vânt puternic. Rafalele pot ajunge la 110 km/h în mai multe zone ale țării
Meteo
Meteorologii ANM au emis cod galben de vânt puternic. Rafalele pot ajunge la 110 km/h în mai multe zone ale țării
Vremea în România pe 24 noiembrie 2025: temperaturi blânde, cer variabil
Meteo
Vremea în România pe 24 noiembrie 2025: temperaturi blânde, cer variabil
Vremea azi, 24 noiembrie: zi blândă, cu încălzire în Vest și nori în rest
Meteo
Vremea azi, 24 noiembrie: zi blândă, cu încălzire în Vest și nori în rest
Vremea astăzi, 23 noiembrie: România se răcește accentuat, ninsori la munte
Meteo
Vremea astăzi, 23 noiembrie: România se răcește accentuat, ninsori la munte
Vremea astăzi, 22 noiembrie. Costrastul termic puternic se menține în toată țara
Meteo
Vremea astăzi, 22 noiembrie. Costrastul termic puternic se menține în toată țara
Prognoza meteo pentru Crăciun și de Anul Nou. Regiunile în care vom avea sărbători de iarnă cu zăpadă
Meteo
Prognoza meteo pentru Crăciun și de Anul Nou. Regiunile în care vom avea sărbători de iarnă cu zăpadă
Vremea astăzi, 21 noiembrie. Temperaturile cresc în cea mai mare parte a țării
Meteo
Vremea astăzi, 21 noiembrie. Temperaturile cresc în cea mai mare parte a țării
Catalin Drula
Ultima oră
10:50 - Concert Crăciun Imperial – O seară vieneză strălucitoare, pe 21 decembrie, la Circul Metropolitan București
10:40 - Nicușor Dan nu a renunțat la milionul de lei. S-a ținut de cuvânt și a dat AEP în judecată
10:39 - Incendiu suspect la un depozit de muniție. Mai multe persoane au fost evacuate. Ministrul Economiei a fost pus la curent
10:30 - Vremea în România astăzi, 26 noiembrie 2025. Ce ne așteaptă în toate zonele țării
10:27 - Când se dau pensiile în luna decembrie și cine va primi bani în plus și bonusuri de până la 2.000 de lei
10:26 - Cum a devenit cunoscută Ramona Olaru și ce studii are, de fapt? Iată despre ce este vorba
10:15 - Cât costă să petreci Revelionul la malul mării, într-unul dintre apartamentele lui Mihai Trăistariu. De ce refuză solistul să închirieze tinerilor
09:53 - Tronsoanele de autostradă recepționate în 2026. CNAIR are vești pentru șoferi
09:47 - Un material des folosit în fabricarea obiectelor de uz zilnic poate influența apariția bolilor cardiace
09:47 - Percheziții într-un dosar privind falimentarea Euroins: Schema prin care compania ar fi fost devalizată intenționat