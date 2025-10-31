Vremea, astăzi, 31 octombrie. Cum arată acest sfârșit de lună

Sfârșitul lunii octombrie aduce o vreme în întreaga țară. Soarele va domina cerul, mai ales în regiunile sudice, unde atmosfera va fi senină pe tot parcursul zilei. Totuși, în zonele montane înalte din Carpații Orientali, vântul va sufla mai puternic, cu rafale care pot atinge până la 70 km/h.

Temperaturile rămân mult peste media perioadei. Minimele se vor înregistra în estul Transilvaniei, unde termometrele vor indica aproximativ 15 grade, în timp ce în vestul Olteniei maximele vor urca până la 25 de grade, valori specifice mai degrabă lunilor de vară, conform

Cum va fi vremea în principalele regiuni

În Dobrogea și Bărăgan, ziua se anunță senină, cu vânt slab și temperaturi ridicate; la Călărași vor fi în jur de 22 de grade. În sudul Moldovei și nordul Munteniei, cerul rămâne curat, iar aerul plăcut de toamnă caldă aduce maxime de 21 de grade.

Mai la nord, în Bucovina și nordul Moldovei, soarele va străluci pe tot parcursul zilei. La Bacău se vor înregistra 20 de grade, însă în masivele înalte vântul va prinde putere. În nordul Transilvaniei și în Maramureș, norii apar trecător, dar fără ploi, iar la amiază se ating 17 grade.

În vestul țării, vremea rămâne frumoasă și liniștită, cu cer senin și vânt slab. În depresiunile Transilvaniei dimineața va fi rece și se va forma ceață, dar soarele va încălzi treptat aerul, urcând valorile spre 20 de grade. Noaptea, însă, frigul revine, cu minime de până la -6 grade.

Oltenia se bucură de o zi splendidă, cu cer senin și temperaturi de vară în vest, la Drobeta-Turnu Severin fiind așteptate chiar 25 de grade. În Muntenia, atmosfera rămâne la fel de plăcută, iar la Pitești maximele vor atinge 24 de grade.

Ce vreme va fi în Capitală și la munte

În Capitală, soarele va străluci întreaga zi, iar temperatura maximă va urca până la 22 de grade, cu aproape 8 grade peste normalul acestei perioade. Spre noapte, se pot forma bănci de ceață, iar minima va coborî până la 8 grade.

La munte, vremea rămâne stabilă și plăcută. Cerul va fi în mare parte senin, iar vântul se va intensifica doar pe crestele Carpaților Orientali, unde rafalele pot depăși 70 km/h. În restul masivelor, condițiile meteo vor fi excelente pentru drumeții.