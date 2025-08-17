B1 Inregistrari!
Acasa » Meteo » ANM avertizează asupra caniculei și a instabilității atmosferice. Zone întinse ale țării vor fi afectate de temperaturi extreme și vreme instabilă

ANM avertizează asupra caniculei și a instabilității atmosferice. Zone întinse ale țării vor fi afectate de temperaturi extreme și vreme instabilă

Răzvan Adrian
17 aug. 2025, 12:03
ANM avertizează asupra caniculei și a instabilității atmosferice. Zone întinse ale țării vor fi afectate de temperaturi extreme și vreme instabilă
Sursa foto: Freepik

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu pentru perioada 17-18 august 2025. Fenomenele incluse sunt caniculă severă, disconfort termic crescut, ploi torențiale, descărcări electrice și vânturi puternice.

Cuprins:

  • Caniculă și disconfort termic în sudul Olteniei și Muntenia
  • Instabilitate atmosferică accentuată în Transilvania, Maramureș și Banat
  • Cod portocaliu în mai multe județe

Caniculă și disconfort termic în sudul Olteniei și Muntenia

Astăzi, în sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei canicula își va face simțită prezența, iar disconfortul termic va fi unul ridicat. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, temperaturile ajungând la un maxim de 36 de grade, potrivit ANM.

Meteorologii recomandă populației să evite expunerea îndelungată la soare și să se hidrateze corespunzător în intervalul orar 12:00 – 18:00.

Instabilitate atmosferică accentuată în Transilvania, Maramureș și Banat

În Transilvania, Maramureș, Banat, nord-vestul Moldovei, precum și la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestate prin descărcări electrice, averse torențiale și pe arii restrânse, grindină de dimensiuni mici și posibil medii, pe arii restrânse, informează sursa citată.

Cantitățile de apă vor fi de 20 – 30 l/mp, izolat pot depăși 40 – 50 l/mp.

Cod portocaliu în mai multe județe

În județele Caraș Severin și Hunedoara, dar și în zona montană a județelor Cluj, Alba, Suceava, Neamț și Harghita vor fi averse semnificative cantitativ, ce vor depăși 40 – 50 l/mp, iar în arii restrânse peste 60 l/mp. Și în aceste zone se vor manifesta descărcări electrice cu căderi de grindă de dimensiuni mici sau medii.

