Ieri, românii au avut parte de o vreme preponderent mohorâtă. Astăzi însă, vremea se îmbunătățește în mare parte a țării, fiind regiuni în care soarele își face, în sfârșit, apariția de după nori, iar temperaturile cresc.

Vremea în sudul țării

Pentru românii din Oltenia, dimineața începe în ceață, iar în restul zilei, cerul va fi preponderent înnorat. Nu este exclusă apariția precipitațiilor sub formă de ploaie, deși mercurul din termometre urcă până la valori de 14-15 grade, peste normalul perioadei.

În Dobrogea și Bărăgan, deși temperaturile sunt ridicate, soarele își face apariția de după nori doar pentru scurte momente. Se vor înregistra intensificări ale vântului, iar în unele zone, vor apărea și precipitații.

Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina: soarele își face apariția de după nori

În partea de sud a Moldovei și în nordul Munteniei, soarele va străluci astăzi, iar ca urmare, cresc și temperaturile comparativ cu sâmbătă. Termometrele vor indica chiar și 18 grade Celsius. Pe la munte vor cădea și precipitații, însă doar în scurte momente. La altitudini mari, vântul înregistrează intensificări.

În nordul Moldovei și în Bucovina, soarele se va vedea pe cer, dar doar printre norii care îl acoperă. O să și plouă în cursul zilei de duminică, iar la altitudini mari, se transformă în lapoviță. După prânz, valorile termice ajung la 15 grade.

Vremea în centrul și vestul țării. Regiunea în cerul va fi preponderent acoperit de nori

În jumătatea nordică a Transilvaniei și în Maramureș, vremea va fi preponderent mohorâtă și vor cădea precipitații pe alocuri. În ciuda tendințelor din restul țării, în această zonă, temperaturile scad. Maximele nu vor depăși 14 grade.

În restul Transilvaniei, după ce ceața de dimineață se risipește, apare și soarele. Precipitații vor fi doar pe arii restrânse, în special în zonele montane. Tot la altitudini mari, vântul va înregistra intensificări. Temperaturile sunt peste normalul perioadei, atingând chiar și 16 grade.

În vestul României, mai ales în zona Crișanei, o să se înregistreze precipitații sub formă de ploaie sau burniță, precum și intensificări ale vântului. În zonele montane, este de așteptat să cadă lapovița. Comparativ cu temperaturile de ieri, cele de astăzi nu sunt cu mult diferite.

Vremea în București

În București, ziua debutează cu ceață, potrivit informațiilor . Chiar dacă aceasta se risipește odată cu apropierea prânzului, vremea va fi mohorâtă pe tot parcursul zilei. Cu toate astea, termometrele mai urcă puțin și vor indica chiar și 15 grade.

La noapte, ceața revine și nu este exclusă apariția precipitațiilor sub formă de ploaie. Minima ajunge la 8 grade.