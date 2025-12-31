România încheie anul 2025 sub stăpânirea unei mase de aer polar care aduce un ger năprasnic în majoritatea regiunilor și intensificări ale vântului ce vor accentua senzația de frig în noaptea de Revelion. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) indică o zi marcată de ninsori viscolite la munte și temperaturi negative care vor coborî mult sub pragul înghețului pe parcursul evenimentelor în aer liber.

Ger și vânt intens în majoritatea țării

Vremea este deosebit de rece pe parcursul întregii zile de 31 decembrie, devenind geroasă în cursul nopții, în special în centrul și nordul țării, precum și în zonele subcarpatice.

Vântul suflă cu putere în nordul și nord-estul Moldovei, dar și în sudul Olteniei, unde rafalele de 50-70 km/h vor face ca temperaturile resimțite de cei care sărbătoresc afară să fie mult mai scăzute decât cele indicate de termometre.

Ninsori și viscol în zonele montane

În Carpații Meridionali și Orientali, condițiile de drum sunt dificile din cauza viscolului puternic. La altitudini de peste 1700 de metri, rafalele de vânt ating viteze amețitoare de 90-120 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea aproape de zero.

Potrivit , ninsori slabe cantitativ sunt prognozate și în regiunile vestice, precum Banat, Crișana și Maramureș, dar și local în Transilvania și Moldova.

Noaptea dintre ani în București

Bucureștenii vor avea parte de un Revelion rece, dar fără fenomene meteorologice extreme. Cerul va fi variabil, cu posibile fulguieli izolate în primele ore ale serii, în timp ce vântul va sufla moderat, cu viteze de aproximativ 30-35 km/h. Temperatura maximă a zilei se oprește la 3 grade Celsius, însă la miezul nopții valorile termice vor coborî drastic, atingând o minimă situată între -7 și -4 grade Celsius.

Temperaturi minime record în depresiuni

În regiunile intracarpatice, noaptea de va fi una dintre cele mai reci din ultimii ani. În depresiunile din estul Transilvaniei, mercurul din termometre va coborî până la -12/-10 grade Celsius, în timp ce la munte, la peste 2000 de metri altitudine, se pot înregistra minime extreme de până la -19 grade Celsius.

Chiar și în zona costieră a Dobrogei, unde temperaturile sunt de obicei mai blânde, se vor înregistra valori negative de până la -2 grade Celsius.